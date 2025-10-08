Il momento giusto per acquistare un TV OLED di qualità è arrivato, e ha una scadenza ben precisa. Dopo mesi in cui il suo prezzo si è assestato intorno ai 900 euro, LG OLED AI B5 TV da 48 pollici subisce un crollo verticale raggiungendo il suo minimo storico assoluto. Si tratta di un’opportunità eccezionale, legata alla Festa delle Offerte Prime di Amazon, che permette di portare a casa una tecnologia di altissimo livello a una frazione del suo valore di listino originale di 1.299€. L’offerta è però a tempo limitato e valida solo per le ultime ore, rendendo la decisione ancora più cruciale. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che rendono questo televisore un vero affare a questo prezzo.

LG OLED AI B5: nero assoluto e Gaming a 120Hz

Il punto di forza indiscusso di questo modello è il suo pannello OLED da 48 pollici con risoluzione 4K. A differenza dei tradizionali TV LED, la tecnologia OLED permette di controllare ogni singolo pixel in maniera indipendente, spegnendolo completamente quando necessario. Il risultato è un nero assoluto, un contrasto praticamente infinito e colori incredibilmente vividi e realistici, che trasformano la visione di film e serie TV in un’esperienza cinematografica. A gestire il tutto c’è il potente processore α8 Gen2 con AI, un chip di nuova generazione che utilizza l’intelligenza artificiale per ottimizzare in tempo reale sia la qualità dell’immagine che quella del suono, effettuando un upscaling efficace di qualsiasi contenuto a una risoluzione vicina al 4K.

Tuttavia, è nel gaming che questa TV LG OLED AI B5 mostra i muscoli. Grazie alle sue 4 porte HDMI 2.1, il televisore supporta pienamente il gaming in 4K a 120Hz, garantendo una fluidità eccezionale con le console di ultima generazione e i PC da gioco. La compatibilità con le tecnologie NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync e Variable Refresh Rate (VRR) elimina quasi del tutto fenomeni fastidiosi come tearing e stuttering, assicurando un’esperienza di gioco reattiva e senza interruzioni. Il comparto è completato dal supporto a Dolby Vision e Dolby Atmos, che offrono un’immersività audiovisiva di altissimo livello, e dalla piattaforma smart webOS con AI, intuitiva e ricca di applicazioni.

Le specifiche chiave includono:

Display : 48 pollici OLED 4K (3840 x 2160 pixels)

: 48 pollici OLED 4K (3840 x 2160 pixels) Processore : α8 Gen2 con AI

: α8 Gen2 con AI Gaming : 4x HDMI 2.1, 4K@120Hz, VRR, G-SYNC, FreeSync

: 4x HDMI 2.1, 4K@120Hz, VRR, G-SYNC, FreeSync Standard Video/Audio : Dolby Vision, Dolby Atmos

: Dolby Vision, Dolby Atmos Piattaforma Smart: webOS con AI e Alexa integrata

L’offerta Prime da non perdere: ultime ore

Questa promozione rappresenta un’occasione più unica che rara. Il prezzo di listino di LG OLED AI B5 è di 1.299€, ma negli ultimi mesi il suo prezzo medio si è stabilizzato intorno agli 890€. Grazie alla Festa delle Offerte Prime, oggi è possibile acquistarlo su Amazon al prezzo incredibile di 637,45€. Si tratta di un risparmio netto di oltre 250 euro rispetto al prezzo recente e di uno sconto di oltre il 50% sul listino ufficiale. È importante sottolineare che questa offerta è a tempo e scadrà a mezzanotte, salvo esaurimento scorte. La disponibilità è limitata e, a questo prezzo, le unità potrebbero terminare rapidamente. La spedizione è ovviamente rapida e gratuita per tutti gli abbonati al servizio Amazon Prime.

