La Festa delle Offerte Prime di Amazon si sta avvicinando alla fase finale, e in tantissimi hanno già approfittato dei numerosi sconti messi a disposizione. Prima di concentrarci sulla fase conclusiva dell’evento è arrivato il momento di dare un’occhiata alle offerte più popolari finora e alle proposte finora più apprezzate, naturalmente con un occhio di riguardo ai prodotti tech.

Le offerte più popolari e gli sconti migliori della Festa di Amazon

Come ormai saprete, la Festa delle Offerte Prime di Amazon è valida fino alle 23:59 di oggi, 8 ottobre 2025, e propone migliaia di prodotti in sconto, tech e non. L’evento promozionale è simile al Prime Day estivo, e consente agli abbonati Amazon Prime di approfittare di numerose offerte. Come forse saprete, nel 2022 il colosso dell’e-commerce decise infatti di “raddoppiare” proponendo un secondo evento durante l’autunno, e nel 2023 volle cambiargli nome, assegnandogli quello di Festa delle Offerte Prime: quest’anno Amazon ha scelto di proporre una nuova edizione, anch’essa ricchissima di proposte.

Le offerte sono principalmente suddivise tra proposte valide per tutte e 48 le ore (scorte permettendo) e offerte lampo che durano solo qualche ora o qualche minuto (in base al successo) e che toccano una quantità limitata di scorte. Visto che ormai abbiamo abbondantemente superato la metà dell’evento, possiamo scoprire insieme le offerte più popolari finora, gli sconti più apprezzati e i prodotti più venduti. I prezzi riportati qui in basso sono quelli attuali, e potrebbero dunque essere superiori rispetto a quelli attivi nelle scorse ore. In ogni caso, tante delle proposte risultano tuttora valide (scorte permettendo).

Offerte smartphone

Offerte wearable

Offerte informatica

Offerte per la smart home

Altre offerte top

Questi dunque alcuni dei prodotti più venduti su Amazon in questa prima parte di evento, insieme alle offerte più popolari. I prezzi delle proposte indicati qui sopra potrebbero variare ulteriormente in base alle decisioni di Amazon. Nel caso abbiate individuato qualche prodotto di vostro interesse che risulti tuttora disponibile, vi consigliamo di non tentennare troppo in quanto le scorte potrebbero non essere ormai troppo generose e potrebbero terminare da un momento all’altro.

Per offerte riguardanti altre tipologie di prodotti potete dare uno sguardo ai nostri articoli dedicati qui sotto, suddivisi per categoria. Per scoprire tutti i ribassi della Festa delle Offerte Prime di Amazon di quest’anno potete seguire il link in fondo. Non dimenticate di seguirci anche attraverso i nostri canali Telegram Prezzi.tech (pure su WhatsApp), Prezzi.casa ed ErroriBomba per non perdervi le migliori offerte del momento (e non solo).

Offerte per categoria