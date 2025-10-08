La Festa delle Offerte Prime di Amazon si sta avvicinando alla fase finale, e in tantissimi hanno già approfittato dei numerosi sconti messi a disposizione. Prima di concentrarci sulla fase conclusiva dell’evento è arrivato il momento di dare un’occhiata alle offerte più popolari finora e alle proposte finora più apprezzate, naturalmente con un occhio di riguardo ai prodotti tech.
Le offerte più popolari e gli sconti migliori della Festa di Amazon
Come ormai saprete, la Festa delle Offerte Prime di Amazon è valida fino alle 23:59 di oggi, 8 ottobre 2025, e propone migliaia di prodotti in sconto, tech e non. L’evento promozionale è simile al Prime Day estivo, e consente agli abbonati Amazon Prime di approfittare di numerose offerte. Come forse saprete, nel 2022 il colosso dell’e-commerce decise infatti di “raddoppiare” proponendo un secondo evento durante l’autunno, e nel 2023 volle cambiargli nome, assegnandogli quello di Festa delle Offerte Prime: quest’anno Amazon ha scelto di proporre una nuova edizione, anch’essa ricchissima di proposte.
Le offerte sono principalmente suddivise tra proposte valide per tutte e 48 le ore (scorte permettendo) e offerte lampo che durano solo qualche ora o qualche minuto (in base al successo) e che toccano una quantità limitata di scorte. Visto che ormai abbiamo abbondantemente superato la metà dell’evento, possiamo scoprire insieme le offerte più popolari finora, gli sconti più apprezzati e i prodotti più venduti. I prezzi riportati qui in basso sono quelli attuali, e potrebbero dunque essere superiori rispetto a quelli attivi nelle scorse ore. In ogni caso, tante delle proposte risultano tuttora valide (scorte permettendo).
Offerte smartphone
-32%
Samsung Galaxy S25 Ultra Smartphone AI, 3 anni di Garanzia del produttore, Display 6.9” QHD+ Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 200MP, RAM 12GB, 512GB, 5.000 mAh, Titanium Gray [Versione italiana]
-32%
Samsung Galaxy S25 Ultra Smartphone AI, 3 anni di Garanzia del produttore, Display 6.9” QHD+ Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 200MP, RAM 12GB, 512GB, 5.000 mAh, Titanium Silverblue [Versione italiana]
-32%
Samsung Galaxy S25 Ultra Smartphone AI, 3 anni di Garanzia del produttore, Display 6.9” QHD+ Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 200MP, RAM 12GB, 512GB, 5.000 mAh, Titanium Black [Versione italiana]
-32%
Samsung Galaxy S25 Ultra Smartphone AI, 3 anni di Garanzia del produttore, Display 6.9” QHD+ Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 200MP, RAM 12GB, 512GB, 5.000 mAh, Titanium Jetblack [Versione italiana]
-32%
Samsung Galaxy S25 Ultra Smartphone AI, 3 anni di Garanzia del produttore, Display 6.9” QHD+ Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 200MP, RAM 12GB, 512GB, 5.000 mAh, Titanium Whitesilver [Versione italiana]
XIAOMI 15T Pro, Smartphone 12+256GB, Display Eye-care da 6,83” 144Hz, MediaTek Dimensity 9400+, Teleobiettivo Leica 5x Pro da 50MP, 5500mAh, Garanzia 2 Anni, Nero, Caricabatterie non incluso
-20%
Apple iPhone 16 128 GB: Telefono 5G con Controllo fotocamera, chip A18 e tanta autonomia in più. Compatibile con AirPods; Blu oltremare
-47%
Samsung Galaxy S25 Edge, Smartphone AI, 3 anni di Garanzia del produttore, Display 6.7” QHD+ Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 200MP, RAM 12GB, 256GB, 3.900 mAh, Titanium Icyblue [Versione italiana]
-
-47%
Samsung Galaxy S25 Edge, Smartphone AI, 3 anni di Garanzia del produttore, Display 6.7” QHD+ Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 200MP, RAM 12GB, 256GB, 3.900 mAh, Titanium Jetblack [Versione italiana]
-31%
Samsung Galaxy S25 Smartphone AI, 3 anni di Garanzia del produttore, Display 6.2” FHD+ Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 50MP, RAM 12GB, 256GB, 4.000 mAh, Navy [Versione italiana]
-31%
Samsung Galaxy S25 Smartphone AI, 3 anni di Garanzia del produttore, Display 6.2” FHD+ Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 50MP, RAM 12GB, 256GB, 4.000 mAh, Blueblack [Versione italiana]
-31%
Samsung Galaxy S25 Smartphone AI, 3 anni di Garanzia del produttore, Display 6.2” FHD+ Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 50MP, RAM 12GB, 256GB, 4.000 mAh, Icyblue [Versione italiana]
-3%
Samsung Galaxy S25 Smartphone AI, 3 anni di Garanzia del produttore, Display 6.2” FHD+ Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 50MP, RAM 12GB, 256GB, 4.000 mAh, Mint [Versione italiana]
-31%
Samsung Galaxy S25 Smartphone AI, 3 anni di Garanzia del produttore, Display 6.2” FHD+ Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 50MP, RAM 12GB, 256GB, 4.000 mAh, Silver shadow [Versione italiana]
-41%
Google Pixel 9 con Caricatore USB-C 45 W – Smartphone Android sbloccato con Gemini, fotocamera avanzata, batteria con 24 ore di autonomia e display Actua da 6,3” – Nero ossidiana, 128GB
-41%
Google Pixel 9 – Smartphone Android sbloccato con Gemini, fotocamera avanzata, batteria con 24 ore di autonomia e display Actua da 6,3” – Grigio creta, 128GB
-41%
Google Pixel 9 – Smartphone Android sbloccato con Gemini, fotocamera avanzata, batteria con 24 ore di autonomia e display Actua da 6,3” – Verde matcha, 128GB
-44%
Google Pixel 9 – Smartphone Android sbloccato con Gemini, fotocamera avanzata, batteria con 24 ore di autonomia e display Actua da 6,3” – Rosa peonia, 128GB
-30%
Google Pixel 9a – Smartphone Android sbloccato con fotocamera AI, batteria che dura tutto il giorno e funzioni di sicurezza avanzate – nero ossidiana, 256GB
-31%
Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G, 12+512GB, fotocamera AI di livello professionale da 200MP, IP68, HyperCharge da 120W, funzionalità AI (caricabatterie non incluso), Nero
-31%
XIAOMI Smartphone Redmi Note 14 Pro+ 5G, 12+512GB, fotocamera AI di livello professionale da 200MP, IP68, HyperCharge da 120W, funzionalità AI (caricabatterie non incluso), Viola
-29%
Xiaomi POCO X7 Pro (smartphone), 12+512GB, 50MP camera principale con OIS, batteria da 6.000mAh (typ) con ricarica HyperCharge da 90W, IP68, funzioni AI (caricabatterie non incluso), Giallo
-29%
Xiaomi POCO X7 Pro (smartphone), 12+512GB, 50MP camera principale con OIS, batteria da 6.000mAh (typ) con ricarica HyperCharge da 90W, IP68, funzioni AI (caricabatterie non incluso), Nero
-18%
Xiaomi POCO X7 Pro (smartphone), 12+512GB, 50MP camera principale con OIS, batteria da 6.000mAh (typ) con ricarica HyperCharge da 90W, IP68, funzioni AI (caricabatterie non incluso), Verde
-34%
-5%
Motorola edge 60 con Moto AI 8/256GB, Fotocamera 50+50+10MP, selfie 50MP, Display 6.67” pOLED 120Hz, MediaTek Dimensity 24M, batteria 5200mAh, ricarica 68W, Android 15, PANTONE Gibraltar Sea
-17%
Samsung Galaxy A17 5G, 3 anni di Garanzia del produttore, Android 15, Display Super AMOLED 6.7”, 8GB RAM, 256GB, Batteria 5.000 mAh, Resistenza IP54, memoria espandibile, Black [Versione Italiana]
-43%
Samsung Galaxy A16, 3 anni di Garanzia del produttore, Android 14, Display Super AMOLED 6.7” FHD+, 4GB RAM, 128GB, Batteria 5.000 mAh, IP54, memoria espandibile, Black [Versione Italiana]
Offerte wearable
-22%
Samsung Galaxy Watch7 Smartwatch Galaxy AI, Analisi del Sonno, Controllo con doppio avvicinamento di dita, Batteria a lunga durata, GPS, BT, Ghiera Touch in Alluminio 44mm Silver [Versione italiana]
-10%
Samsung Galaxy Watch7 Smartwatch Galaxy AI, Analisi del Sonno, Controllo con doppio avvicinamento di dita, Batteria a lunga durata, GPS, BT, Ghiera Touch in Alluminio 44mm Green [Versione italiana]
-36%
Samsung Galaxy Buds3 Pro Auricolari in-ear True Wireless, Cuffie ergonomiche con luce LED, Cancellazione attiva del rumore, Audio Hi-Fi, Batteria a lunga durata, IP57, Silver 2024 [Versione Italiana]
-44%
HUAWEI WATCH GT 5 46mm Smartwatch, Design Elegante, Nuova Modalità Corsa e Ciclismo, Monitoraggio della Salute, 14 Giorni di Durata della Batteria, iOS e Android, Nero
--8%
XIAOMI Watch S4, Smartwatch, Corona Rotante, Ghiera Intercambiabile, Schermo AMOLED da 1.43”, Fino a 15 giorni di autonomia, Monitoraggio Salute, HyperOS 2.0, 150+ modalità sportive, Nero
-20%
CMF Headphone Pro – Cuffie Bluetooth Over-Ear Wireless – Fino a 100h di Batteria, Hi-Res con LDAC, Audio Spaziale, con Cancellazione Attiva del Rumore – Grigio Chiaro
-31%
CMF by Nothing Buds Pro 2 Auricolari wireless con Audio HiFi, Cancellazione attiva del rumore ibrida da 50dB, 6 microfoni HD e Effetto audio spaziale, 2025 – Grigio Scuro
-39%
HUAWEI Band 10 Smartwatch, Monitoraggio del Fitness Tramite AI, Analisi Avanzata del Sonno, Variabilità della Frequenza Cardiaca Media Durante il Sonno e Approfondimenti, 14 Giorni, iOS & Android
OPPO Enco Buds2 Pro Auricolari True Wireless, Autonomia 38h, Driver da 12.4mm, Bluetooth 5.3, Raggio 10m, Controlli Touch, Cancellazione del rumore IA, Android e iOS, IP55, [Versione Italiana],White
Offerte informatica
-13%
MSI Vector 16 HX AI A2XWIG-033IT, Notebook Gaming, 16” QHD+ 240Hz, Intel Core Ultra 9 275HX, Nvidia RTX 5080 16GB GDDR7, 32GB DDR5 6400MHz, 1TB PCIe4, WiFi7, Win 11 Home, [Layout e Garanzia ITA]
-14%
HP OMEN 16-ap0006sl, Notebook, AMD Ryzen 9-8940HX, RAM 32GB, SSD 1TB, Display 16′ 2K 144Hz, Antiriflasso, NVIDIA RTX 5070 8GB, TNR Privacy Cam, 3 Mesi di PC Game Pass Inclusi, Windows 11, Nero
-15%
MSI Cyborg 15 A13VE-656IT, Notebook Gaming, 15,6” FHD 144Hz, Intel i7-13620H, Nvidia RTX 4050 GDDR6 6GB, 1TB SSD PCIe4, DDR5 16GB, WiFi 6, Win11 Home [Layout e Garanzia ITA]
-24%
Dell 15 Laptop DC15250 15,6” FHD (1920 x 1080) 120Hz, Intel Core i7-1355U, Grafica Intel UHD, 16GB DDR4 RAM, 512GB SSD, Windows 11 Home, Tastiera QWERTY – Nero Carbonio
-12%
Apple iPad con chip A16: display Liquid Retina da 11”, 256 GB, Wi Fi 6, fotocamera frontale e posteriore da 12MP, Touch ID, autonomia di un giorno intero di batteria — Azzurro
-31%
Lenovo IdeaPad Slim 3 Notebook 15,6” FHD (1920×1080), Intel Core i5-12450H, RAM 16GB, 512GB SSD, Grafica Integrata, WiFi 6, Windows 11 Home – Arctic Grey
-27%
ASUS Vivobook Go 15 E1504FA#B0F2HXM5K3, Notebook con Monitor da 15.6” Anti-glare, 60Hz, AMD Ryzen™ 5 7520U, RAM 16GB, 512GB SSD, Windows 11 Home, Argento
-27%
MSI Modern 15 B7M-460IT, Notebook 15.6” FHD 60Hz, AMD Ryzen 5 7430U, AMD Graphics, 16GB RAM DDR4 3200MHz, 512GB SSD M.2 PCIe3, WiFi 6E, Win 11 Home [Layout e Garanzia ITA]
-40%
Lenovo Idea Tab Tablet – Display 11” 2.5K (2560×1600) 90Hz, Processore Mediatek Dimenity 6300, RAM 8GB, Memoria 256GB, WiFi 5, Tablet Android 15, Tab Pen inclusa – Polar Blue
-11%
HONOR Pad X8a – Tablet Wi-Fi 11 pollici, 4 GB+128 GB, schermo 90 Hz FullView, batteria 8300 mAh, 4 altoparlanti, metallo Body, Android 14, Space Grey
-40%
Microsoft 365 Family | 12 mesi | 6 persone | App Office con AI | Fino a 6TB di Spazio di archiviazione OneDrive | Codice d’attivazione via email
Offerte per la smart home
-16%
LG OLED evo AI G5 TV 65 pollici, Smart TV 4K, Base da appoggio inclusa, Processore α11 Gen2, Brightness Booster Ultimate, webOS con AI, Dolby Vision e Atmos, VRR e GSYNC 4K@165Hz, OLED65G56LS 2025
-20%
DREAME Aqua10 Ultra Roller Complete Robot Aspirapolvere, Autopulizia Rullo, Supera Ostacoli da 8cm, Auto-Svuotamento, Aspirazione 30.000 Pa, Evita Oltre 240 Oggetti, Controllo Vocale Intelligente
-9%
DREAME X50 Ultra Complete Robot Aspirapolvere, Rilevamento Degli Ostacoli con IA e Navigazione a 360°, Superare l’ostacolo di 6CM, Aspirazione Fino a 20000 Pa, Doppia Spazzola Antigroviglio
-38%
DREAME X50 Ultra Complete Robot Aspirapolvere, Sistema di Aggiramento Ostacoli AI e Navigazione a 360°, Aspirazione Fino a 20.000 Pa, Pulizia Profonda da Bordo a Bordo, Spazzola Districante
-34%
roborock Saros 10R Robot Aspirapolvere, 7,98 cm, Antigroviglio, Telaio AdaptiLift, Rimozione Automatica dei Moci, Pulizia degli Angoli e dei Bordi, Stazione Multifunzionale 4.0, Hello Rocky
-38%
Mova Z50 Ultra Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, 19000 Pa, con Mocio a Rullo, Forza di lavaggio da 18N，Rilevamento AI dello Sporco,Pulizia Moci con Acqua Calda a 75℃, Nero
-30%
DREAME L40s Pro Ultra Robot Aspirapolvere, Doppia spazzola Antigroviglio, Spazzola Laterale Estensibile e Sollevabile, Aspirazione da 19.000 Pa, Supera Ostacoli Fino a 4 CM, Pulizia a caldo a 75°C
-30%
DREAME X40 Ultra Complete Robot aspirapolvere scopa rimovibile e sollevabile, pulizia approfondita con spazzola laterale, aspirazione da 12.000 Pa, pulizia automatica dello straccio e dell’asse 70 ℃
-28%
LG OLED AI B5 TV 48 pollici, Smart TV 4K, Processore α8 Gen2, webOS con AI, Dolby Vision e Atmos, Gaming con VRR, GSYNC e FreeSync 4K@120Hz, 4 HDMI 2.1, Alexa, OLED48B56LA 2025
-52%
ECOVACS DEEBOT X8 PRO OMNI Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, 18000Pa, Tecnologia di Lavaggio Automatico Istantaneo OZMO ROLLER, Pulizia con acqua calda 40-75°C, Soluzione Detergente Automatica, Nero
-37%
Tineco Floor One S9 Artist Aspirapolvere Lavapavimenti, Aspirazione di 22 kPa, 360° SmoothDrive, Anti-Tangle, Auto-Pulizia Flashdry a 85°C, 50 Minuti di Autonomia, 180° Lay-Flat
-23%
DREAME H15 Pro Heat Aspirapolvere Lavapavimenti, Lavaggio 85 °C, Braccio Robotico IA GapFree, RGB, Aspirazione 22 kPa, 0 Grovigli, Lavaggio Spazzola 100 °C, Asciugatura 5 min 90 °C, Navigazione e App
-25%
DREAME L40 Ultra AE Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Aspirazione 19.000 Pa, Auto-Pulizia dei Moci con Acqua Calda a 75°C, Diverse Spazzole e Moci Flessibili, Svuotamento Automatico
-51%
ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI Gen2 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, (Migliorato da T30 PRO), 21000 Pa, Spazzola Laterale Estensibile e Lavapavimenti, Aggiunta Automatica Soluzione Detergente, Nero
-37%
ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI Gen2 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, (Migliorato da T30 PRO), 21000 Pa, Spazzola Laterale Estensibile e Lavapavimenti, Aggiunta Automatica Soluzione Detergente
-37%
Hisense TV 50” Mini-LED 144Hz 4K 2025 50U72Q, Smart TV VIDAA U8, Dolby Vision IQ, HDR 10+ Adaptive, 144Hz Game Mode PRO, Dolby Atmos 2.1 con Subwoofer, Alexa Built-in, VIDAA Voice, lativù 4K, 50”
-33%
DREAME H15 Pro Aspirapolvere Lavapavimenti, Braccio robotico AI DescendReach GapFree, Aspirazione da 21 kPa, 0 grovigli, Lavaggio spazzola a immersione a 100 °C, Asciugatura in 5 min a 90°C
-20%
DREAME L10s Ultra Gen 2 Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti con MopExtend RoboSwing, Aspirazione 10.000 Pa, Stazione Base Automatica, 32 Livelli di Acqua,Batteria da 240 Min
-37%
roborock QV 35A Set Robot Aspirapolvere, Antigroviglio, 8000Pa, Panno Sollevabile, Autolavaggio, Asciugatura ad Aria, Stazione Tutto in Uno, Evitare Ostacoli, Strategie di Pulizia dei Tappeti, Nero
-37%
roborock QV 35A Set Robot Aspirapolvere, Antigroviglio, 8000Pa, Panno Sollevabile, Autolavaggio, Asciugatura ad Aria, Stazione Tutto in Uno, Evitare Ostacoli, Strategie di Pulizia dei Tappeti, Bianco
-14%
Tineco Floor ONE S7 Stretch Ultra Lavapavimenti aspirapolvere senza fili, ad umido e a secco, Design reclinabile a 180°zero grovigli, 50 minuti di autonomia, auto-pulizia FlashDry a 85°C
-35%
XIAOMI TV F 65, 65 pollici (165 cm),4K UHD,Smart TV, Fire TV,Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2, HDR10,MEMC, Modalità Game Boost 120Hz, Controllo Vocale Alexa, 2GB+32GB, Compatibile con AirPlay
-34%
-39%
Dyson V11 Fluffy™ Aspirapolvere senza filo – 185 AW, 60 minuti di autonomia, Spazzola a rullo, mini-turbo spazzola anti groviglio, 3 modalità, schermo LCD, Rosso/Nichel
-33%
TCL 55T6C 55” QLED TV 4K HDR, FireTV (SmartTV con Dolby Vision e Atmos, HDR10+, Premi e Chiedi ad Alexa)
-41%
Samsung TV UE50DU7190UXZT LED 4K, Smart TV 50” Crystal Processor 4K, Slim Look, DVBT-2, Q-Symphony & OTS Lite, Integrato con Bixby, compatibile con Alexa e Google Assistant, Black 2024
-33%
Tineco FLOOR ONE i6 Stretch, Aspirapolvere e Lavapavimenti 2 in 1, 20kPa, Design Piatto 180°, Anti-Groviglio, Autopulente, Asciugatura 85℃, 40 Min Autonomia, Batteria Pouch Cell
-37%
Dyson V8 Advanced™ Aspirapolvere senza filo – 130 AW, 40 minuti di autonomia, Spazzola Motorbar anti groviglio, accessori combinati, stazione di ricarica a muro, Argento/Nichel
-38%
DREAME H12 Pro FlexReach Aspirapolvere Lavapavimenti, Design Piatto a 180°, 5 Min di Asciugatura, Aspirazione da 18.000 Pa, Pulizia a caldo a 90 °C, 50 Min di pulizia continua
-42%
TCL 50V6C TV 50” 4K UHD Smart LED TV, 4K HDR, Google TV con design senza bordi (Dolby Audio, Motion Clarity, compatibile con Google Assistant e Alexa)
-45%
roborock Q7 L5+ Set Robot Aspirapolvere con Stazione Svuotamento Automatico, 8.000 Pa, Quantità d’acqua Regolabile per il Lavaggio, Doppio Anti-groviglio, Auto Boost sui Tappeti, Nero
-41%
Tineco FLOOR ONE S5 Aspirapolvere Senza Fili Intelligente, Lavapavimenti, Pulizia per Pavimenti e Superfici Asciutti o Bagnati, Ottimo per Peli di Animali
-37%
Tineco iFLOOR 5 Breeze Complete Aspirapolvere Lavapavimenti Senza Fili, Pulizia in Un Solo Passaggio per Pavimenti Duri, Pulizia dei Bordi, Auto Pulizia, Scopa Elettrica Design Leggero e Senza Fili
-41%
Echo Show 8 (3ª generazione, modello 2023) | Schermo touch intelligente HD con audio spaziale, hub per Casa Intelligente e Alexa | Antracite
-45%
Echo Show 5 (Ultimo modello) | Schermo touch intelligente e compatto, con Alexa: controllo della Casa Intelligente e molto altro | Antracite
-47%
-49%
Fire TV Stick 4K di Amazon (Ultimo modello), Dispositivo per lo streaming con supporto per Wi-Fi 6, Dolby Vision/Atmos e HDR10+
-38%
Echo Dot (Ultimo modello) | Altoparlante intelligente Wi-Fi e Bluetooth, suono più potente e dinamico, con Alexa | Antracite
-47%
Amazon Fire TV Stick HD (Ultimo modello), TV gratuita e in diretta, telecomando vocale Alexa, controlli per Casa Intelligente, streaming HD
Altre offerte top
-27%
-
Electrolux Serie 300 Forno Multifunzione, Capacità 68 L, EOH2H044K, Classe A+, Pulizia AquaClean, Cottura Uniforme, Funzione Pizza, 589x594x568 mm, Nero
-32%
-
-43%
Philips Dual Basket Air Fryer – Cottura sana, veloce e versatile, Friggitrice ad aria con Doppio Cestello da 9L, Touchscreen, design a 2 cestelli con doppia resistenza e termostasti separati(NA350/00)
-52%
Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile iO 6N Nero, 1 Spazzolino Elettrico, 2 Testine Di Ricambio, Custodia Da Viaggio + 1 Dentifricio Oral-B Advanced Prevenzione Tartaro, Pulizia Denti
-
Moulinex Easy Fry XL Surface, Friggitrice ad Aria XL con Cestello Antiaderente e Finestra di Osservazione, 1,5 Kg, Tecnologia Extra-Crisp e Doppia Resistenza, Cottura fino a 230°, AL4018
-
-
Lavazza, A Modo Mio Crema e Gusto Classico, 256 Capsule Caffè, per un Espresso con Note di Cioccolato e Frutta Secca, Arabica e Robusta, Intensità 12/13, Tostatura Media, 16 Confezioni da 16 Capsule
-
Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile iO 3 Nero, 1 Spazzolino Elettrico, 1 Testina Di Ricambio, Custodia Da Viaggio + Dentifricio Oral-B Pro-Expert Sensibilità, Pulizia Denti Efficace
-
Braun Rifinitore All-In-One Series 7 AIO7565, Rasoio Elettrico Barba E Capelli 13In1 Con Lama ProBlade E Tecnologia AutoSense, 120 Min. Di Autonomia, Pettini Aree Sensibili E Sfumatura, Wet&Dry, Blu
-
Oral-B Testine di Ricambio iO Series Ultimate Clean Nere per Spazzolino Elettrico Oral B, 8 Testine Rotonde Autentiche, con setole CrissCross per rimuovere la placca
-
Fairy Platinum Detersivo Pastiglie Lavastoviglie Plus Complete, Brillantante, 192 Capsule, Limone, Tecnologia Anti-Opaco, Contro Il Grasso e le Incrostazioni Ostinate Anche Nei Cicli Brevi
-
Oral-B Testine Di Ricambio per Spazzolino Elettrico Oral B, 10 Testine Pro Precision Clean Bianche Autentiche, Confezione Adatta Alla Buca Delle Lettere
-
Oral-B Testine Di Ricambio per Spazzolino Elettrico Oral B, 16 Testine Oral B Pro Precision Clean Bianche Autentiche, Confezione Adatta Alla Buca Delle Lettere
-
Gillette Fusion5 12 Lamette Gillette Fusion 5 di Ricambio per Rasoio Barba Manuale, Con Striscia lubrificante per Scorrevolezza Fluida e 6 Lame per Rasatura Profonda e Duratura, Lamette Rasoio Barba
-
Fairy Platinum Detersivo Pastiglie Lavastoviglie Plus, Brillantante, 176 Capsule Lavastoviglie, Limone, Tecnologia Anti-Opaco Con Azione Brillantante, Contro Il Grasso E Le Incrostazioni Ostinate
-
Oral-B Testine Di Ricambio per Spazzolino Elettrico Oral B, Pro Cross Action Nere, 12 Testine Oral B Originali di Ricambio, Confezione Adatta Alla Buca Delle Lettere
-
-
ECOVACS Soluzione detergente 1L per Robot Aspirapolvere Lavapavimenti della DEEBOT X1/X2/X5/X8/X9/X11/T10/T20/T30/T50/T80/N20/N30/MINI, accessorio originale
-
Caffè Borbone Respresso, Miscela Nera – 100 Capsule – Compatibili con le Macchine ad uso domestico Nespresso*
-
MOTOROLA Moto Tag, tracker Bluetooth + UWB, protezione IP67, Google Trova il mio dispositivo, durata della batteria fino a un anno, batteria sostituibile, Starlight Blue
-
MOTOROLA Moto Tag, tracker Bluetooth + UWB, protezione IP67, Google Trova il mio dispositivo, durata della batteria fino a un anno, batteria sostituibile, Jade Green
-
-
Finish Powergel Gel Detersivo per Lavastoviglie Liquido, Multiazione, Poteri Sgrassanti, Gel Lavastoglie al Limone, 120 Lavaggi, 4 Confezioni da 30 Lavaggi
Questi dunque alcuni dei prodotti più venduti su Amazon in questa prima parte di evento, insieme alle offerte più popolari. I prezzi delle proposte indicati qui sopra potrebbero variare ulteriormente in base alle decisioni di Amazon. Nel caso abbiate individuato qualche prodotto di vostro interesse che risulti tuttora disponibile, vi consigliamo di non tentennare troppo in quanto le scorte potrebbero non essere ormai troppo generose e potrebbero terminare da un momento all’altro.
Per offerte riguardanti altre tipologie di prodotti potete dare uno sguardo ai nostri articoli dedicati qui sotto, suddivisi per categoria. Per scoprire tutti i ribassi della Festa delle Offerte Prime di Amazon di quest’anno potete seguire il link in fondo. Non dimenticate di seguirci anche attraverso i nostri canali Telegram Prezzi.tech (pure su WhatsApp), Prezzi.casa ed ErroriBomba per non perdervi le migliori offerte del momento (e non solo).
