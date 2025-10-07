È partita oggi l’iniziativa promozionale di Amazon in stile Prime Day: stiamo parlando della Festa delle Offerte Prime, evento autunnale che debuttato con questa nomenclatura lo scorso anno. Gli sconti sono tantissimi e sono validi per oggi, 7 ottobre 2025, e per domani, 8 ottobre 2025: tra le offerte spiccano in un bel numero le proposte riguardanti TV e smart TV, quindi andiamo a scoprirle insieme.

Amazon dedica una giornata (o più) all’anno al Prime Day, un evento che mette a disposizione una miriade di offerte sulla tecnologia e non solo riservate agli abbonati Prime (se non lo siete potete rimediare seguendo il link qui in basso, anche approfittando di un periodo di prova gratuito). Nel 2022 il colosso dell’e-commerce andò a “raddoppiare” proponendo un secondo evento durante l’autunno, e lo scorso anno decise di cambiargli nome, passando alla Festa delle Offerte Prime di Amazon che conosciamo.

Anche questa volta le offerte sono principalmente suddivise tra proposte valide per tutte e 48 le ore (o quasi, dipende sempre dalle scorte) e offerte lampo che durano solo qualche ora o qualche minuto (in base al successo e, ancora una volta, alle scorte) e che toccano una quantità limitata di pezzi. Tra le prime spicca una gran quantità di TV e smart TV, che spaziano nella varie fasce di prezzo e tra le varie tecnologie: andiamo da televisori di fascia premium fino a quelli economici, senza trascurare tutto quello che sta nel mezzo, con pannelli OLED, QLED e LED, tanti marchi coinvolti (tra cui Samsung, LG, Sony, Panasonic, Philips, Hisense e TCL) e praticamente ogni diagonale (dai 32 pollici fino addirittura a 100 pollici).

Senza ulteriori indugi, ecco gli sconti della Festa delle Offerte Prime di Amazon sulle TV:

I prezzi delle offerte indicati qui sopra sono i “prezzi massimi”, quindi potrebbero scendere ulteriormente in base alle decisioni di Amazon. Nel caso abbiate individuato qualche TV di vostro interesse, vi consigliamo di non tentennare troppo in quanto le scorte potrebbero non essere troppo generose e potrebbero terminare da un momento all’altro. Per offerte riguardanti altre tipologie di prodotti potete dare uno sguardo ai nostri articoli dedicati qui sotto, suddivisi per categoria. Per scoprire tutti i ribassi della Festa delle Offerte Prime di Amazon di quest’anno potete seguire il link in fondo. Non dimenticate di seguirci anche attraverso i nostri canali Telegram Prezzi.tech (anche su WhatsApp) e Prezzi.casa per non perdervi le migliori offerte del momento (e non solo).

