È partita oggi l’iniziativa promozionale di Amazon in stile Prime Day: stiamo parlando della Festa delle Offerte Prime, evento autunnale che debuttato con questa nomenclatura lo scorso anno. Gli sconti sono tantissimi e sono validi per oggi, 7 ottobre 2025, e per domani, 8 ottobre 2025: tra le offerte spiccano in un bel numero le proposte riguardanti TV e smart TV, quindi andiamo a scoprirle insieme.
Amazon dedica una giornata (o più) all’anno al Prime Day, un evento che mette a disposizione una miriade di offerte sulla tecnologia e non solo riservate agli abbonati Prime (se non lo siete potete rimediare seguendo il link qui in basso, anche approfittando di un periodo di prova gratuito). Nel 2022 il colosso dell’e-commerce andò a “raddoppiare” proponendo un secondo evento durante l’autunno, e lo scorso anno decise di cambiargli nome, passando alla Festa delle Offerte Prime di Amazon che conosciamo.
Anche questa volta le offerte sono principalmente suddivise tra proposte valide per tutte e 48 le ore (o quasi, dipende sempre dalle scorte) e offerte lampo che durano solo qualche ora o qualche minuto (in base al successo e, ancora una volta, alle scorte) e che toccano una quantità limitata di pezzi. Tra le prime spicca una gran quantità di TV e smart TV, che spaziano nella varie fasce di prezzo e tra le varie tecnologie: andiamo da televisori di fascia premium fino a quelli economici, senza trascurare tutto quello che sta nel mezzo, con pannelli OLED, QLED e LED, tanti marchi coinvolti (tra cui Samsung, LG, Sony, Panasonic, Philips, Hisense e TCL) e praticamente ogni diagonale (dai 32 pollici fino addirittura a 100 pollici).
Senza ulteriori indugi, ecco gli sconti della Festa delle Offerte Prime di Amazon sulle TV:
Offerte smart TV sopra i 1000 euro
- Samsung Smart TV 65” QE65QN83FAUXZT Neo QLED 4K Mini LED, NQ4 AI Gen2 Processor, 4K AI Upscaling, AI Customization Mode, Dolby Atmos & OTS Lite, Simple Chamfer Design, 2025 a 1099 euro invece di 1399 euro su Amazon
- TCL 65Q8C 65-inch QD-Mini LED TV, 4K HDR Premium 4500, ZeroBorder™, Google TV (Dolby Vision IQ & Atmos, CrystGlow WHVA panel) a 1099,9euro invece di 1699 euro su Amazon
- Hisense TV 75” Mini-LED 165Hz 4K 2025 75U72Q PRO, Smart TV VIDAA U9 con 1000+APP, Dolby Vision IQ, HDR 10+ Adaptive, 165Hz Game Mode Ultra, Dolby Atmos 2.1.2 con Subwoofer, Alexa Built-in, 75” a 1149 euro invece di 1399 euro su Amazon
- Xiaomi TV MAX 85 2025 Google TV 85 Inch QLED 144Hz Smart TV Dolby Vision a 1199 euro invece di 1299 euro su Amazon
- TCL 75Q8C 75-inch QD-Mini LED TV, 4K HDR Premium 4500, ZeroBorder™,Google TV (Dolby Vision IQ & Atmos, CrystGlow WHVA Panel a 1399,9 euro invece di 2199 euro su Amazon
- Sony BRAVIA XR, XR-75X90L, Full Array LED, 4K HDR, Google TV, ECO PACK, BRAVIA CORE, Ottimo per PlayStation 5, Aluminium Seamless Edge Design a 1419 euro invece di 2699 euro su Amazon
- LG OLED evo AI G5 TV 55 pollici, Smart TV 4K, Staffa a muro inclusa, Processore α11 Gen2, Brightness Booster Ultimate, webOS con AI, Dolby Vision e Atmos, VRR e GSYNC 4K@165Hz, OLED55G55LW 2025 a 1449 euro invece di 12299 euro su Amazon
- TCL 85Q8C 85-inch QD-Mini LED TV, 4K HDR Premium 5000, ZeroBorder™, TV (Dolby Vision IQ & Atmos, CrystGlow WHVA panel) a 1799 euro invece di 2999 euro su Amazon
- LG OLED AI B5 TV 77 pollici, Smart TV 4K, Processore α8 Gen2, webOS con AI, Dolby Vision e Atmos, Gaming con VRR, GSYNC e FreeSync 4K@120Hz, 4 HDMI 2.1, Alexa, OLED77B56LA 2025 a 1899 euro invece di 3299 euro su Amazon
- LG QNED evo AI QNED86 TV 100 pollici, Smart TV 4K, Processore α8 Gen2, Precision Dimming con MiniLED, webOS con AI, Dolby Vision & Atmos, Gaming con VRR e FreeSync 4K@144Hz, 100QNED86A6 2025 a 22799 euro invece di 4999 euro su Amazon
Offerte smart TV tra 400 e 1000 euro
- Hisense TV 55” QLED 4K 144Hz 2025 55E7Q PRO, Smart TV VIDAA U8, Dolby Vision IQ, HDR 10+ Adaptive, 144hz Game Mode PRO, Dolby Atmos, Alexa Built-in, VIDAA Voice, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K a 449,9 euro invece di 599 euro su Amazon
- LG QNED AI QNED84 TV 43 pollici, Smart TV 4K, Processore α7 Gen8, Dynamic QNED Color, Design Ultra Slim, webOS con AI e telecomando puntatore AI, Gaming con VRR 4K@60Hz, 43QNED84A6C 2025 a 449 euro invece di 679 euro su Amazon
- TCL 55Q6C 55” QD-Mini LED SMART TV, 4K HDR Premium 1000nits, con tecnologia Google TV (Dolby Vision IQ e Atmos, sistema audio Onkyo 2.1, Motion Clarity Pro a 144 Hz, Game Master) a 449,9 euro invece di 749,9 euro su Amazon
- Samsung TV UE65DU7190UXZT LED 4K, Smart TV 65” Crystal Processor 4K, Slim Look, DVBT-2, Q-Symphony & OTS Lite, Integrato con Bixby, compatibile con Alexa e Google Assistant, Black 2024 a 499 euro invece di 649,9 euro su Amazon
- LG QNED AI QNED84 TV 50 pollici, Smart TV 4K, Processore α7 Gen8, Dynamic QNED Color, Design Ultra Slim, webOS con AI e telecomando puntatore AI, Gaming con VRR 4K@60Hz, 50QNED84A6C 2025 a 499 euro invece di 849 euro su Amazon
- LG QNED 65”, Serie 80 2024, 65QNED80T6A, Smart TV 4K, Processore α5 Gen7, Design slim, 20W, 3 HDMI, Filmmaker Mode, Game Optimizer, Alexa, Wi-Fi, webOS 24, Telecomando puntatore a 569 euro invece di 1299 euro su Amazon
- LG QNED 65′‘, Serie 85 2024, 65QNED85T6C, Smart TV 4K, Processore α8, Design slim, 20W, AI Picture Pro, 4 HDMI 2.1 120Hz, VRR, FreeSync Premium, Alexa, Wi-Fi, webOS 24, Telecomando puntatore a 659 euro invece di 1499 euro su Amazon
- TCL 85T69C 85” QLED 60HZ 4K HDR, Google TV, Smart TV (Dolby Vision & Atmos, Game Master, Motion clarity, Sistema audio Onkyo 2.1, compatibile con Google Assistant & Alexa), 2025 a 749,9 euro invece di 1349 euro su Amazon
- Sony XR-50X90S – 50 Pollici – BRAVIA XR™ – Full Array LED – 4K Ultra HD – High Dynamic Range (HDR) – Smart TV (Google TV) – Modello 2022 a 799 euro invece di 1399 euro su Amazon
- LG webOS UHD AI UA75 TV 86 pollici, Smart TV 4K Ultra HD, Processore α7 Gen8, webOS con AI, Filmmaker mode, HDR10, Gaming con VRR 4K@60Hz, Game Optimizer, Wi-Fi, 86UA75006LA 2025 a 939 euro invece di 1399 euro su Amazon
Offerte smart TV sotto i 400 euro
- XIAOMI TV F 32, 32 pollici (81 cm), HD, Smart TV, Fire TV,Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2, Dolby Audio, DTS Virtual:X, DTS-HD, Controllo Vocale Alexa, Compatibile con Apple AirPlay a 132 euro invece di 179 euro su Amazon
- TCL TV 32V4C – 32” HD Smart QLED Direct LED con Android TV e HDR – Compatibile con Google Cast e Google Home, Design Delgado, 2025 V4C a 159,99 euro invece di 199 euro su Amazon
- TCL 40SF560-40-inch QLED Direct Smart Full HD LED TV with Fire TV and HDR, Alexa on Demand, Metallic Design, Frameless a 199,9 euro invece di 249 euro su Amazon
- XIAOMI TV F 43, 43 pollici (109 cm), 4K UHD, Smart TV, Fire OS8, Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2,HDR10, MEMC, Controllo Vocale Alexa, 2GB+32GB, Compatibile con Apple AirPlay a 245 euro invece di 319 euro su Amazon
- Samsung Smart TV 40” UE40F6000FUXZT FHD, Hyper Real Processor, HDR & Pur Color, Smart Experience, OTS Lite & Adaptive Sound, SlimLook Design, 2025 a 259 euro invece di 349 euro su Amazon
- Philips Ambilight 43PUS8200 4K LED Smart TV – Display 43’’ con piattaforma Titan OS, Pixel Precise Ultra HD e Dolby Atmos Sound – Funziona con Alexa e Google Voice Assistant a 2799 euro invece di 429 euro su Amazon
- XIAOMI TV F 50, 50 pollici (127 cm), 4K UHD, Smart TV, Fire TV, Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2,HDR10, MEMC, Modalità Game Boost 120Hz, Controllo Vocale Alexa, 2GB+32GB, Compatibile con AirPlay a 284 euro invece di 359 euro su Amazon
- Philips 55PUS7200 4K LED Smart TV – Display 55’’ con piattaforma Titan OS, Pixel Precise Ultra HD e Dolby Atmos Sound – funziona con Alexa e Google Voice Assistant a 329 euro invece di 499 euro su Amazon
- LG UHD 55”, Serie UT8000 2024, 55UT80006LA, Smart TV 4K, Ultra HD, Processore α5 Gen7, 20W, 3 HDMI, HDR10 Pro, Filmmaker Mode, Game Optimizer, Alexa, Wi-Fi, webOS 24, Telecomando Puntatore a 359 euro invece di 699 euro su Amazon
- Samsung Smart TV 55” UE55U8090FUXZT Crystal UHD 4K, Crystal 4K Processor, HDR, Smart Experience, OTS Lite & Adaptive Sound, Metal Stream Design, 2025 a 379 euro invece di 549 euro su Amazon
I prezzi delle offerte indicati qui sopra sono i “prezzi massimi”, quindi potrebbero scendere ulteriormente in base alle decisioni di Amazon. Nel caso abbiate individuato qualche TV di vostro interesse, vi consigliamo di non tentennare troppo in quanto le scorte potrebbero non essere troppo generose e potrebbero terminare da un momento all’altro. Per offerte riguardanti altre tipologie di prodotti potete dare uno sguardo ai nostri articoli dedicati qui sotto, suddivisi per categoria. Per scoprire tutti i ribassi della Festa delle Offerte Prime di Amazon di quest’anno potete seguire il link in fondo. Non dimenticate di seguirci anche attraverso i nostri canali Telegram Prezzi.tech (anche su WhatsApp) e Prezzi.casa per non perdervi le migliori offerte del momento (e non solo).
