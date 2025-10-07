La Festa delle Offerte Prime 2025 targata Amazon è ai nastri di partenza, un’occasione da non perdere per mettere le mani su tutta una serie di prodotti in forte sconto su tutto il catalogo Amazon.
Come ormai da prassi, lo staff di TuttoTech ha selezionato per voi quelle che ritiene più allettanti e convenienti, sia per percentuale di sconto che per il rapporto qualità/prezzo.
Se quindi siete alle prese con l’aggiornamento o la costruzione di un PC, questo è il momento giusto per cercare di risparmiare qualche soldino da mettere da parte o da investire su un altro componente/periferica.
Indice:
Migliori componenti PC da acquistare alla Festa delle Offerte Prime di Amazon
Quella che trovate a seguire è come sempre una scrematura personale delle migliori offerte in corso durante il periodo promozionale. Riguardo la durata e le modalità delle offerte invece, ricordiamo che la Festa delle Offerte Prime 2025 Amazon parte oggi 7 ottobre alle ore 00:00 per chiudersi domani 8 ottobre alle 23:59 (da considerare sempre esaurimento scorte ecc) ed è rivolta agli abbonati Amazon Prime.
Un ultimo consiglio che vi diamo quindi, in questo caso essenziale, è quello di valutare l’iscrizione ad Amazon Prime, così da toccare con mano i vantaggi offerti dalla piattaforma, soprattutto per quanto riguarda le spedizioni gratuite e veloci. Per rimanere sempre aggiornati sulle migliori offerte relative al mondo tech, potete invece unirvi al nostro canale Telegram delle offerte Prezzi Tech, qui troverete le promozioni più interessanti dei migliori shop online aggiornate in tempo reale.
Processori, schede video e schede madri
-
-25%
AMD Ryzen 9 9900X (scheda grafica integrata Radeon 12 Cores/24 Threads 120W TDP AM5 Socket 76MB Cache Boost di Frequenza fino a 5.6 GHz max senza ventole)
-
-32%
ASUS TUF Gaming AMD Radeon RX 9060 XT OC Edition Scheda Grafica 16GB GDDR6 128 Bit PCIe 5.0 1 HDMI 2.1 2 DisplayPort 2.1 2.5 Slot Axial-Tech GPU Tweak III Nero TUF-RX9060XT-O16G-GAMING
-
-29%
ASUS ROG Crosshair X870E Apex Scheda Madre ATX 18+2+2 Stadi di Alimentazione Slot DDR5 Tre PCIe 5.0 Due PCIe 4.0 M.2 Porte USB4 Wi-Fi 7 Ethernet AI Overclocking PCIe Q-Release Slim Nera
-
-35%
ASUS ROG Crosshair X870E Hero ATX 18+2+2 stadi di alimentazione slot DDR5 PCIe 5.0 le GPU di nuova generazione cinque slot M.2 Wi-Fi 7 USB4 AI Overclocking Slot PCIe Q-Release Slim
-
-36%
MSI X670E GAMING PLUS WIFI Scheda madre ATX – Supporta i processori AMD Ryzen della serie 7000 AM5 – VRM SPS 80A DDR5 Memory Boost 7800+ MHz/OC PCIe 5.0 x16 M.2 Gen5 Wi-Fi 6E
-
-36%
ASUS ProArt X870E-CREATOR WIFI scheda madre AMD X870E ATX slot PCIe 5.0 x16 GPU di nuova generazione 16+2+2 stadi di alimentazione DDR5 doppia USB4 10 Gb e 25 Gb LAN WiFi 7 4 slot M.2
-
-36%
ASUS ROG Strix X870E-H Gaming WIFI7 Scheda madre AMD AM5 (ATX DDR5 WiFi 7 4X M.2 PCIe 5.0 2X USB4 PCIe Slot Q-Release Aura Sync)
-
-29%
ASUS TUF GAMING X870E-PLUS WIFI7 Scheda madre AMD ATX 16+2+1 Stadi di Alimentazione DDR5 PCIe 5.0×16 SafeSlot con Q-Release Slim 4 slot M.2 WiFi 7 USB4 40 Gbps posteriore Fast Charge Aura Sync
-
-39%
ASUS ROG Strix X870-I Gaming WiFi Scheda madre AMD 10+2+1 stadi di alimentazione slot DDR5 due slot M.2 PCIe 5.0 con pieno supporto per le GPU di nuova generazione WiFi 7 porte USB4 e Aura Sync
-
-44%
ASUS X870 MAX GAMING WIFI7 Scheda Madre AMD ATX 12+2+1 Stadi di Alimentazione Slot DDR5 Tre Slot M.2 PCIe 5.0 WiFi 7 con Q-Antenna Ethernet Realtek 25Gb HDMI USB4 con USB-C Aura Sync
-
-44%
ASUS X870 MAX GAMING WIFI7 W Scheda Madre AMD ATX 12+2+1 Stadi di Alimentazione Slot DDR5 Tre Slot M.2 PCIe 5.0 WiFi 7 con Q-Antenna Ethernet Realtek 25Gb HDMI USB4 con USB-C Aura Sync
-
-15%
MSI B840M GAMING PLUS WIFI6E – Scheda Madre mATX compatibile con AMD Ryzen Serie 9000/8000 / 7000, Socket AM5 – Supporto DDR5 Boost fino a 8000+ MT/s (OC), PCIe 4.0 x16, M.2 Gen4, Wi-Fi 6E, LAN 2.5G
-
-44%
ASUS ROG Crosshair VIII Impact Scheda Madre Gaming AMD X570 Mini-DTX con scheda SO-DIMM.2 Wi-Fi 6 PCIe 4.0 audio SupremeFX Aura Sync RGB SATA 6 Gb/s e USB 3.2 Gen 2
-
-27%
ASUS ROG Strix Z890-F Gaming WiFi Scheda Madre Intel ATX 16+1+2+2 Fasi di Alimentazione Slot DDR5 PCIe 5.0 GPU di Nuova Generazione 5 Slot M.2 WiFi 7 AI Overclocking AI Networking II
-
-36%
GIGABYTE B760 GAMING X DDR4 Scheda madre – Supporta CPU Intel Core di 14a generazione VRM digitale a 8+1+1 fasi fino a 5333MHz DDR4 (OC) 3xPCIe 4.0 M.2 LAN 2.5GbE USB 3.2 Gen 2
-
-30%
ASUS ROG Strix Z890-A Gaming WiFi Scheda Madre Intel ATX 16+1+2+2 Fasi di Alimentazione Slot DDR5 PCIe 5.0 GPU di Nuova Generazione 5 Slot M.2 WiFi 7 AI Overclocking AI Networking II
-
-39%
-
-39%
ASUS PRO B660M-C D4-CSM Scheda Madre mATX Intel B660 LGA1700 DDR4 PCI 4.0 LAN Intel 1Gb Realtek 7.1 Surround 2xM.2 4xSATA 6GB/s USB 3.2 Gen 1 ASUS Control Center Express Nero
RAM e memorie
-
-48%
Crucial Pro RAM DDR5 64GB Kit (2x32GB) 6400MHz CL40 Overclocking Gaming Intel XMP 3.0 / AMD EXPO Memoria PC Nero – CP2K32G64C40U5B
-
-13%
Crucial Pro RAM DDR5 32GB Kit (2x16GB) 6400MHz CL38 Overclocking Gaming Intel XMP 3.0 / AMD EXPO Memoria PC Bianco – CP2K16G64C38U5W
-
-12%
Lexar ARES Gen2 RGB RAM DDR5 32GB Kit (2x16GB) 8000MHz DRAM UDIMM 288-Pin Memoria Desktop PC Memoria gioco Supporta Intel XMP 3.0/potenziata da SK hynix/CL38-48-48-100/1.45V(LD5U16G80C38BR-RGD)
-
-72%
SanDisk 256GB Ultra scheda microSDXC + adattatore SD fino a 150 MB/s con prestazioni app A1 UHS-I Class 10 U1
-
-67%
Lexar Professional Serie SILVER Scheda CFexpress tipo A 320 GB Scheda CFe Lettura fino a 800 MB/s VPG200 Scheda CF di memoria Compatibile con fotocamere Sony Alpha e Sony FX (LCAEXSL320G-RNENG)
-
-65%
Samsung Flash Drive FIT PLUS MUF-512AB/APC Chiavetta USB Pen Drive da 512 GB, colore grigio metallizzato, velocità di lettura fino a 400 MB/s, compatibile con PC, notebook, TV, stereo
-
-63%
Samsung Memorie MB-MD1T0SA PRO Plus Scheda MicroSD per Mobile e Console Gaming da 1TB UHS-I U3 Fino a 180 MB/s
-
-61%
Lexar Professional Serie SILVER CFexpress tipo A 160 GB CFe Lettura fino a 800 MB/s VPG200 CF di Memoria Compatibile con fotocamere Sony Alpha e Sony FX (LCAEXSL160G-RNENG)
-
-57%
SABRENT Scheda SD 128GB v60 SDXC Card UHS-II Memoria SD U3 Memory Card con R270MB/s W170MB/s (SD-TL60-128GB)
-
-48%
Samsung Flash Drive FIT PLUS MUF-512AB/APC Chiavetta USB Pen Drive da 512 GB, colore grigio metallizzato, velocità di lettura fino a 400 MB/s, compatibile con PC, notebook, TV, stereo
-
-47%
-
-44%
Lexar 128GB SD Card SILVER fino a 205 MB/s in Lettura Scheda di Memoria SDXC UHS-I Classe 10 U3 V30 SD Card per Fotografi Professionisti Videografi Appassionati
-
-43%
Lexar 256GB SD Card SILVER fino a 205 MB/s in Lettura Scheda di Memoria SDXC UHS-I Classe 10 U3 V30 SD Card per Fotografi Professionisti Videografi Appassionati
-
-41%
Lexar 64GB SD Card SILVER fino a 205 MB/s in Lettura Scheda di Memoria SDXC UHS-I Classe 10 U3 V30 SD Card per Fotografi Professionisti Videografi Appassionati
-
-38%
Lexar 1TB SD Card SILVER fino a 205 MB/s in Lettura Scheda di Memoria SDXC UHS-I Classe 10 U3 V30 SD Card per Fotografi Professionisti Videografi Appassionati
-
-39%
Lexar JumpDrive Fingerprint F35 PRO USB 3.0 Unità Flash 64 GB, fino a 300 MB/s in lettura/150 MB/s in Scrittura, Chiavetta USB, 10 ID impronte digitali consentiti, MemoryStick (LJDF35P064G-RNBNG)
-
-36%
SanDisk Extreme PRO 512GB scheda microSDXC + RescuePro Deluxe, Velocità fino a 200 MB/s + adattatore SD, RescuePRO Deluxe, UHS-I, Class 10, U3, V30
-
-35%
Lexar 512GB SD Card SILVER fino a 205 MB/s in Lettura Scheda di Memoria SDXC UHS-I Classe 10 U3 V30 SD Card per Fotografi Professionisti Videografi Appassionati
-
-30%
SanDisk Extreme PRO 512GB scheda SDXC, UHS-II, velocità di lettura fino a 300 MB/s, velocità di scrittura fino a 300 MB/s, V90, Video in 8K di qualità cinematografica
-
-25%
Lexar ARMOR SILVER PRO Scheda SD 256 GB Scheda di memoria UHS-II acciaio inossidabile C10 U3 V60 video UHD 6K fino a 280 MB/s in lettura 160 MB/s in scrittura scheda SDXC per DSLR/fotocamera
-
-17%
SanDisk Extreme PRO 128GB scheda SDXC, UHS-II, velocità di lettura fino a 300 MB/s, velocità di scrittura fino a 300 MB/s, V90, Video in 8K di qualità cinematografica
Storage SSD e HDD
-
-55%
-
-50%
Lexar SSD SL100 1TB Professionale, SATA III (6Gb/s), Portatile, esterno, velocità di lettura 950 MB/sec, nero
-
-47%
WD 16 TB Elements Hard Disk Esterno per Desktop USB 3.1 Gen 1 Ideale per espandere facilmente lo spazio di archiviazione e conservare foto musica video e file importanti Nero
-
-45%
SABRENT SSD 1TB SSD Interno SSD NVMe PCIe 4.0 M.2 2230 Gen 4 4750 MB/s Compatibile con Steam Deck ROG Ally Surface Pro PC NUCs e Laptop fino a 800.000 IOPS Rocket 2230 (SB-2130-1TB)
-
-35%
Seagate One Touch 2TB Hard disk esterno portatile USB 3.0 6 Mesi e Mylio Photos & Dropbox Data Rescue Service (STKY2000404)
-
-35%
Seagate One Touch 4TB Hard disk esterno portatile USB 3.0 6 Mesi e Mylio Photos & Dropbox Data Rescue Service (STKZ4000404)
-
-33%
Crucial X10 SSD Esterno 2TB Fino a 2100 MB/s USB-C 3.2 Gen2 IP65 Resistenza ad Acqua e Polvere Hard Disk Esterno Blu Opaco – CT2000X10SSD9-02
-
-33%
SanDisk Professional 2TB G-DRIVE ArmorATD HDD portatile USB-C (5Gbps) USB 3.2 Gen 1 Thunderbolt 3 fino a 130 MB/s resistente all’acqua e alla polvere agli urti e alle cadute
-
-32%
Seagate IronWolf Pro 24 TB NAS Disk Interno 3.5 Inch 7200 U/Min CMR 256 MB Cache SATA 6 GB/S incl. 3 Anni Rescue Service Modellno.: ST24000NTZ02
-
-32%
Lexar NQ100 2,5″ SATA III 6Gb/s SSD 1TB, SSD 2,5 Interno, Interno Disco a Stato Solido, Unità a Stato Solido Interna Fino a 550 MB/s di Lettura, Interna SSD SATA per Laptop, Computer Desktop, PC
-
-32%
Seagate FireCuda Gaming Hard Drive 2TB Hard disk esterno PC & PC Portatili USB 3.2 Gen 1 Data Rescue Service (STKL2000400)
-
-32%
Lexar NQ100 2,5″ SATA III 6Gb/s SSD 512GB, SSD 2,5 Interno, Interno Disco a Stato Solido, Unità a Stato Solido Interna Fino a 550 MB/s di Lettura, Interna SSD SATA per Laptop, Computer Desktop, PC
-
-31%
Crucial P510 SSD 2TB PCIe 5.0 x4 Gen5 NVMe M.2 , Velocità fino a 10000 MB/s, Lettura, 8700 MB/s in Scrittura, Compatibile con Notebook e PC Desktop, Hard Disk Interno – CT2000P510SSD8-01
-
-30%
Seagate FireCuda Gaming Hub 8TB Hard disk esterno per PC & PC Portatili USB 3.2 Data Rescue Service (STKK8000400)
-
-29%
WD 28TB My Book Duo Hard Disk Esterno per Desktop RAID USB-C/USB 3.2 Gen 1 Protezion con password Software per la gestion e il backup RAID 0/1 JBOD Formatto per Windows and MacOS Nero
-
-26%
Crucial X10 Pro SSD Esterno 2TB Fino a 2100MB/s Lettura e 2000MB/s Scrittura USB-C 3.2 PC e Mac Resistenza ad Acqua e Polvere Hard Disk Esterno Oro – CT2000X10PROSSD9D02
-
-26%
Crucial P310 SSD 4TB PCIe Gen4 NVMe M.2 2280 fino a 7.100 MB/s Compatibile con Notebook e PC Desktop Hard Disk Interno – CT4000P310SSD801
-
-26%
Crucial X10 Pro SSD Esterno 4TB Fino a 2100MB/s Lettura e 2000MB/s Scrittura USB-C 3.2 PC e Mac Resistenza ad Acqua e Polvere Hard Disk Esterno Oro – CT4000X10PROSSD9D02
-
-25%
WD_BLACK P10 5TB Hard Disk Esterno Portatile Game Drive Compatibile con Playstation Xbox PC e Mac Salva fino a 150 giochi Un abbonamento di un mese a Discord NITRO – CAMO
-
-23%
WD_BLACK P10 6TB Hard Disk Esterno Portatile Game Drive Compatibile con Playstation Xbox PC e Mac Salva fino a 150 giochi Un abbonamento di un mese a Discord NITRO – CAMO
-
-23%
-
-22%
WD 5TB My Passport Compatibile con USB-C HDD Portatile USB 3.2 Gen 1/USB 3.0 Protezion con password Software per la gestion e il backup Formatto per Windows ChromeOS and MacOS Grigio
-
-21%
WD 5TB My Passport Ultra for Mac Hard Disk Esterno Portatile USB-C USB 3.2 Gen 1/USB 3.0 Protezion con password Software per la gestion e il backup Formatto per MacOS Argento
-
-21%
-
-21%
WD_BLACK P10 2TB Hard Disk Esterno Portatile Game Drive Compatibile con Playstation Xbox PC e Mac Salva fino a 150 giochi Un abbonamento di un mese a Discord NITRO PINK
Dissipatori
-
-22%
CORSAIR NAUTILUS 240 RS ARGB Raffreddatore CPU a Liquido – 240mm AIO – Connessione Diretta alla Scheda Madre – Intel LGA 1851/1700, AMD AM5/AM4 – 2x RS120 ARGB Ventilatori Inclusi – Nero
-
-19%
ASUS Prime LC 240 ARGB Dissipatore a Liquido All-In-One Due Ventole con Led ARGB e Illuminazione Aura 40cm di Tubi Compatible con Diverse Schede Madri Intel e AMD Nero
-
-12%
ASUS Prime LC 360 ARGB White Dissipatore a Liquido All-In-One Tre Ventole con Led ARGB e Illuminazione Aura 40cm di Tubi Compatible con Diverse Schede Madri Intel e AMD Bianco
-
-18%
NZXT Kraken Plus 280 – Dissipatore a liquido AIO per CPU – Radiatore da 280mm – 2 ventole F140P – LCD quadrato personalizzabile da 1,54″ – AMD® AM5, AM4 – Intel® LGA 1851/1700, 1200/115X – Nero
-
-21%
CORSAIR iCUE LINK TITAN 240 RX RGB Raffreddatore CPU a Liquido – 240mm AIO – 2x RX120 Ventole RGB Incluse – Adatto a Intel LGA 1851/1700, AMD AM5/AM4 – Hub di Sistema iCUE LINK Incluso – Nero
-
-22%
CORSAIR NAUTILUS 240 RS ARGB Raffreddatore CPU a Liquido – 240mm AIO – Connessione Diretta alla Scheda Madre – Intel LGA 1851/1700, AMD AM5/AM4 – 2x RS120 ARGB Ventilatori Inclusi – Bianco
-
-21%
CORSAIR iCUE LINK TITAN 240 RX RGB Raffreddatore CPU a Liquido – 240mm AIO – 2x RX120 Ventole RGB Incluse – Adatto a Intel LGA 1851/1700, AMD AM5/AM4 – Hub di Sistema iCUE LINK Incluso – Bianco
-
-15%
ARCTIC Freezer A35 A-RGB – Dissipatore CPU a Torre Singola con A-RGB compatibile con compatibile con AMD Ventola P da 120 mm ottimizzata per la pressione 200-1700 RPM 4 Heatpipes Pasta Termica
-
-28%
MSI MAG CORELIQUID M240 AIO – Dissipatore a liquido per CPU da 240 mm, 2 ventole da 120 mm, raffreddamento ad acqua split flow, compatibilità LGA 1700 e AM5
-
-23%
MSI MAG CORELIQUID M360 Dissipatore a liquido – 12 vie con flusso diviso tubi flessibili a prova di evaporazione supporto di socket attuali come AM5 e 1700
-
-31%
ASUS ROG Strix LC III 360 ARGB WHT, dissipatore a liquido per CPU all-in-one con blocco dell’acqua ruotabile a 360°, pompa Asetek V2 di 7a generazione, ventole ARGB ROG Premium, Aura Sync, Bianco
-
-30%
ASUS ROG Strix LC III 360 ARGB, dissipatore di liquidi per CPU all-in-one con blocco dell’acqua ruotabile a 360°, pompa Asetek V2 di 7a generazione, ventole ARGB ROG Premium, Aura Sync, Nero
-
-15%
ASUS ROG Ryujin III 360 ARGB Extreme White Dissipatore a Liquido All-In-One con Pompa Emma Gen8 V2 Tre Ventole ROG RGB per un Elevato Flusso d’Aria Schermo LCD da 35 per Monitoraggio Bianco
-
-12%
ASUS ROG Strix LC III 360 ARGB LCD, Dissipatore di Calore a Liquido per CPU con Blocco dell’Acqua Ruotabile a 360°, Pompa Asetek V2 di 7a Generazione, Schermo LCD, Ventole ROG ARGB, Aura Sync, Nero
-
-9%
ASUS TUF Gaming LC III 360 ARGB LCD Dispositivo di Raffreddamento a Liquido All-in-One Tre Ventole ARGB Preinstallate Display IPS LCD da 28 Tubi da 400 mm Nero
-
-17%
ASUS ROG Ryujin III 360 ARGB Extreme Dissipatore a Liquido All-In-One con Pompa Emma Gen8 V2 Tre Ventole ROG RGB per un Elevato Flusso d’Aria Schermo LCD da 35 per Monitoraggio Nero
-
-9%
NZXT Kraken Elite 360 RGB – Raffreddatore a liquido per CPU AIO – Radiatore da 360 mm – Ventola core F360 RGB – LCD IPS da 2,72” personalizzabile – LGA 1700, 1200/115X, 1851 – AM5, AM4 – Nero
-
-44%
NZXT Kraken Elite 240 – Dissipatore a liquido AIO per CPU 240mm – Display LCD grandangolare personalizzabile da 2.36 per GIF immagini – Pompa ad alte prestazioni – 2 x ventole F120P – Nero
-
-45%
NZXT Kraken Elite 240 RGB – Dissipatore a liquido AIO per CPU 240mm – Display LCD grandangolare personalizzabile da 2.36 er GIF – Pompa ad alte prestazioni – 2x ventole Core RGB F120 – Bianco
-
-24%
NZXT Kraken 280 – Dissipatore a liquido AIO per CPU 280mm – Display LCD quadrato personalizzabile da 1.54 per immagini – Pompa ad alte prestazioni – 2 x ventole F140P – Nero
-
-23%
-
-27%
-
-18%
-
-16%
-
-39%
Ventole PC
-
-30%
-
-27%
ASUS Prime MR120 ARGB Ventola per Case da 120 mm Spessore Telaio 28 cm 20 LED ARGB Compatibili con Aura Sync per Illuminazione da Entrambi i Lati Massimo 21 dB di Rumore Bianco
-
-27%
ASUS Prime MR120 ARGB Reverse Ventola per Case da 120 mm Spessore Telaio 28 cm 20 LED ARGB Compatibili con Aura Sync per Illuminazione da Entrambi i Lati 23 dB di Rumore Nero
-
-27%
ASUS Prime MR120 ARGB Ventola per Case da 120 mm Spessore Telaio 28 cm 20 LED ARGB Compatibili con Aura Sync per Illuminazione da Entrambi i Lati Massimo 21 dB di Rumore Nero
-
-27%
ASUS Prime MR120 ARGB Reverse Ventola per Case da 120 mm Spessore Telaio 28 cm 20 LED ARGB Compatibili con Aura Sync per Illuminazione da Entrambi i Lati 23 dB di Rumore Bianco
-
-19%
ARCTIC P12 PWM PST RGB (3 Pezzi incl. Controller) – Ventola per case PC PWM da 120 mm ottimizzata per la pressione statica ventola per case semi-passiva: 200-2000 RPM 12V 4 pin RGB LED – Nero
-
-24%
ASUS TUF Gaming TF120 ARGB Ventola Per Case 120mm Avanzato Cuscinetto Fluidodinamico (FDB) Illuminazione ARGB Aura Sync Durata 250.000 Ore Cuscinetti Antivibrazione 1 Pezzo Nero
-
-18%
ASUS Prime MR120 ARGB Reverse Ventola per Case da 120 mm Spessore Telaio 28 cm 20 LED ARGB Compatibili con Aura Sync per Illuminazione da Entrambi i Lati 23 dB di Rumore 3 Pezzi Nero
-
-18%
ASUS Prime MR120 ARGB Reverse Ventola per Case da 120 mm Spessore Telaio 28 cm 20 LED ARGB Compatibili con Aura Sync per Illuminazione da Entrambi i Lati 23 dB di Rumore 3 Pezzi Bianco
-
-18%
ASUS Prime MR120 ARGB Ventola per Case da 120 mm Spessore Telaio 28 cm 20 LED ARGB Compatibili con Aura Sync per Illuminazione da Entrambi i Lati Massimo 21 dB di Rumore 3 Pezzi Nero
-
-18%
ASUS Prime MR120 ARGB Ventola per Case da 120 mm Spessore Telaio 28 cm 20 LED ARGB Compatibili con Aura Sync per Illuminazione da Entrambi i Lati Massimo 21 dB di Rumore 3 Pezzi Bianco
-
-31%
CORSAIR iCUE LINK RX120 RGB 120 mm Ventole PWM con Hub di Sistema iCUE LINK – Cuscinetto a Cupola Magnetica – Confezione Tripla – Nero
-
-31%
CORSAIR iCUE LINK RX120 RGB 120 mm Ventole PWM con Hub di Sistema iCUE LINK – Cuscinetto a Cupola Magnetica – Confezione Tripla – Bianco
-
-34%
NZXT F240 RGB Core – Telaio singolo 240 mm con 2 ventole RGB 120 mm – Controllo velocità illuminazione – Alta pressione statica e flusso d’aria – Cuscinetti fluidodinamici – 8 LED aRGB – Bianco
-
-9%
ASUS TUF GAMING TR120 FAN ARGB REVERSE WHITE 3 IN 1 Ventole Case a Pale Invertite Spessore 28 mm Pressione Statica 33 mm H2O e Flusso d’aria Elevato Design Doppio Strato 16 LED RGB 3 pezzi Bianco
-
-9%
ASUS TUF GAMING TR120 FAN ARGB WHITE 3 IN 1 Ventole Case Spessore 28 mm Pressione Statica 33 mm H2O con Flusso d’aria Elevato Design Doppio Strato 16 LED RGB 3 pezzi Bianco
Alimentatori
-
-51%
MSI MPG A850GS PCIE5 – Alimentatore 850 W 80 Plus Gold ATX 3.1 supporto GPU PCIe 5.1 serie 50 12 V-2×6 cavo con connettori bicolore 12 V-2×6 alimentatore ATX rivestimento del cavo in rilievo
-
-45%
MSI MPG A1000GS PCIE5 – Alimentatore 1000 W 80 Plus Gold ATX 3.1 supporto GPU PCIe 5.1 doppio nativo 12V-2×6 cavo con connettori bicolore 12V-2×6 alimentatore ATX cavo modulare
-
-38%
ASUS ROG Loki SFX-L 1000W Gaming Alimentatore modulare certificato 80+ Platinum e Lambda A ventola ARGB PWM Aura Sync compatibile ATX 3.0 e PCIe 5.0
-
-32%
MSI MAG A1000GLS PCIE5 Alimentatore – 1000W 80 PLUS Gold compatibile ATX 3.1 supporto GPU PCIe 5.1 connettore 12V-2×6 connettore 12V-2×6 bicolore PSU ATX cavi modulari con guaina strutturata
-
-30%
ASUS ROG Loki SFX-L 850W Gaming Alimentatore modulare certificato 80+ Platinum e Lambda A ventola ARGB PWM da 120 mm Aura Sync compatibile ATX 3.0 e PCIe 5.0
-
-29%
MSI MAG A750GLS PCIE5 Alimentatore ATX – 750W 80 PLUS Gold ATX 3.1 Supporto GPU PCIe 5.1 connettori 12V 2×6 pin nativi e bicolore cavi con guaina marcata
-
-27%
MSI MAG A850GLS PCIE5 Alimentatore 850W 80 PLUS Gold ATX 3.1 Supporto GPU PCIe 5.1 Connettore 12V-2×6 Doppio Colore PSU ATX Cavi Modulari con Guaina a Rilievo
-
-23%
ASUS Prime 750W Bronze Alimentatore Modulare per PC 750W di Potenza PCle Gen 5.0 80 Plus Bronze Standard ATX 3.0 Ventola con Doppio Cuscinetto a Sfera Nero PRIME-750B-BLACK
-
-19%
CORSAIR HX1500i (2025) Alimentatore ATX Completamente Modulare a Bassissimo Rumore con Cavo 12V-2×6 – Compatibile con ATX 3.1 e PCIe 5.1, Efficienza Cybenetics Platinum – Nero
-
-15%
NZXT C1200 Gold ATX 3.1 – Alimentatore per PC da gaming completamente modulare a rumorosità ridotta – 1200 watt – 80 PLUS Gold – Connettore 12V-2×6 – Condensatori 100% giapponesi – Nero
-
-15%
ASUS ROG Strix 1000P Gaming Alimentatore Modulare per PC 1000W di Potenza PCle Gen 5.0 80 Plus Titanium ATX 3.1 Ventola con Doppio Cuscinetto a Sfera Bianco ROG-STRIX-1000P-GAMING-WHITE
-
-14%
ASUS ROG Strix 850P Gaming Alimentatore Modulare per PC 850W di Potenza PCle Gen 5.0 80 Plus Titanium Standard ATX 3.1 Ventola con Doppio Cuscinetto a Sfera Nero ROG-STRIX-850P-GAMING
-
-26%
-
-30%
-
-18%
Thermaltake Toughpower PF3 1200W Gen 5 | ATX 3.0 | PCIe Gen 5 ready | Smart Zero Fan | 80 Plus Platinum | Fully Modular
Case
-
-43%
NZXT H7 Flow | Case Airflow ATX mid-tower | 3 ventole 120mm sul fondo per raffreddare la GPU | 3 ventole 120mm anteriori | Supporto anteriore radiatore da 420mm | Gestione cavi | Bianco
-
-39%
ASUS TUF GAMING GT302 TG ARGB Black Case Gaming E-ATX Mid Tower Pannelli Laterali intercambiabili Mesh Vetro Temperato 4 ventole ARGB preinstallate da 140 x 28 mm Nero
-
-32%
NZXT H7 Flow | Case Airflow ATX mid-tower | 3 ventole 120mm sul fondo per raffreddare la GPU | 3 ventole 120mm anteriori | Supporto anteriore radiatore da 420mm | Gestione cavi | Nero
-
-24%
NZXT H5 Flow – Case per PC da gaming mid-tower ATX compatto – Flusso d’aria elevato – 2 ventole da 120 mm incluse – Supporto per radiatori da 360 mm (anteriore) e 240 mm (superiore) – Bianco
-
-20%
MSI MAG PANO 100L PZ WHITE ATX PC Case – Capacità ATX, staffa di installazione GPU Verical, supporto GPU, filtri antipolvere, staffa di archiviazione oscillante, doppia camera, USB 20Gbps Type-C
-
-20%
MSI MAG FORGE 321R AIRFLOW Case PC Mid-Tower – Capacità ATX, Supporto GPU RTX 40, Ventole ARGB, Filtri Antipolvere Magnetici, Vetro Temperato, Scheda di Controllo 4-ARGB-Fan, USB 3.2 Gen 2×2 Type-C
-
-14%
MSI MPG VELOX 100R BIANCO Chassis Gaming ARGB Bracket per GPU Verticale Supporta radiatore fino a 360mm Type-C Vetro temperato (apertura laterale) Supporta fino a 7 ventole
-
-22%
-
-18%
-
-23%
-
-16%
-
-13%
I nostri contenuti da non perdere:
- 🔝 Importante: È partita la Festa delle Offerte Prime, ecco le offerte più interessanti di oggi
- 💻 Investi bene e studi meglio: ecco i notebook MSI in offerta Back to School
- 💰 Risparmia sulla tecnologia: segui Prezzi.Tech su Telegram, il miglior canale di offerte
- 🏡 Seguici anche sul canale Telegram Offerte.Casa per sconti su prodotti di largo consumo