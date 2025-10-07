La Festa delle Offerte Prime di Amazon ha preso il via con tantissime offerte sui prodotti tech e non, e proseguirà fino alle 23:59 dell’8 ottobre 2025. La nuova edizione della popolare iniziativa promozionale resta simile alle precedenti, in pieno stile Prime Day: migliaia di offerte riservate agli abbonati Amazon Prime, da sfruttare per le 48 ore. Tra le tante proposte troviamo un bel po’ di smartphone: andiamo a scoprire insieme una selezione delle migliori occasioni.

Gli smartphone in sconto su Amazon con la Festa delle Offerte Prime

Come ormai probabilmente saprete, Amazon dedica una giornata (o più) all’anno al Prime Day, un evento che mette a disposizione una miriade di offerte sulla tecnologia e non solo riservate agli abbonati Prime (se non lo siete potete rimediare seguendo il link qui in basso). Nel 2022 il colosso dell’e-commerce decise di “raddoppiare” proponendo un secondo evento durante l’autunno, che dal 2023 ha cambiato nome, passando alla Festa delle Offerte Prime di Amazon che conosciamo. Anche qui a livello generale le proposte sono riservate agli abbonati Prime, ma troviamo qualche proposta valida per tutti.

Abbonati ad Amazon Prime

Le offerte sono principalmente suddivise tra proposte valide per tutte e 48 le ore (o quasi, dipende sempre dalle scorte) e offerte lampo che durano solo qualche ora o qualche minuto (in base al successo e, ancora una volta, alle scorte) e che toccano una quantità limitata di pezzi. Tra le prime troviamo una grande quantità di smartphone, tra prodotti Android e iOS, anche se i primi primeggiano per numero.

Per facilitarvi ulteriormente le cose abbiamo suddiviso le proposte selezionate per fasce di prezzo, in modo che possiate subito puntare ai modelli che fanno per voi. I prezzi indicati qui sotto potrebbero differire leggermente a causa di cambiamenti dell’ultimo momento o di variazioni decise da Amazon con il passare delle ore. Potrebbero inoltre variare in base ad alcune colorazioni.

Offerte smartphone oltre i 1000 euro

Offerte smartphone da 400 a 1000 euro

Offerte smartphone sotto i 400 euro

I prezzi delle offerte indicati qui sopra sono i “prezzi massimi”, quindi potrebbero scendere ulteriormente in base alle decisioni di Amazon. Nel caso abbiate individuato qualche prodotto di vostro interesse, vi consigliamo di non tentennare troppo in quanto le scorte potrebbero non essere troppo generose e potrebbero terminare da un momento all’altro. Per offerte riguardanti altre tipologie di prodotti potete dare uno sguardo ai nostri articoli dedicati qui sotto, suddivisi per categoria. Per scoprire tutti i ribassi della Festa delle Offerte Prime di Amazon di quest’anno potete seguire il link in fondo. Non dimenticate di seguirci anche attraverso i nostri canali Telegram Prezzi.tech (pure su WhatsApp), Prezzi.casa ed ErroriBomba per non perdervi le migliori offerte del momento (e non solo).

Tutti gli sconti della Festa delle Offerte Prime

