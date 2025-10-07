La Festa delle Offerte Prime di Amazon ha preso il via con tantissime offerte sui prodotti tech e non, e proseguirà fino alle 23:59 dell’8 ottobre 2025. La nuova edizione della popolare iniziativa promozionale resta simile alle precedenti, in pieno stile Prime Day: migliaia di offerte riservate agli abbonati Amazon Prime, da sfruttare per le 48 ore. Tra le tante proposte troviamo un bel po’ di smartphone: andiamo a scoprire insieme una selezione delle migliori occasioni.
Gli smartphone in sconto su Amazon con la Festa delle Offerte Prime
Come ormai probabilmente saprete, Amazon dedica una giornata (o più) all’anno al Prime Day, un evento che mette a disposizione una miriade di offerte sulla tecnologia e non solo riservate agli abbonati Prime (se non lo siete potete rimediare seguendo il link qui in basso). Nel 2022 il colosso dell’e-commerce decise di “raddoppiare” proponendo un secondo evento durante l’autunno, che dal 2023 ha cambiato nome, passando alla Festa delle Offerte Prime di Amazon che conosciamo. Anche qui a livello generale le proposte sono riservate agli abbonati Prime, ma troviamo qualche proposta valida per tutti.
Le offerte sono principalmente suddivise tra proposte valide per tutte e 48 le ore (o quasi, dipende sempre dalle scorte) e offerte lampo che durano solo qualche ora o qualche minuto (in base al successo e, ancora una volta, alle scorte) e che toccano una quantità limitata di pezzi. Tra le prime troviamo una grande quantità di smartphone, tra prodotti Android e iOS, anche se i primi primeggiano per numero.
Per facilitarvi ulteriormente le cose abbiamo suddiviso le proposte selezionate per fasce di prezzo, in modo che possiate subito puntare ai modelli che fanno per voi. I prezzi indicati qui sotto potrebbero differire leggermente a causa di cambiamenti dell’ultimo momento o di variazioni decise da Amazon con il passare delle ore. Potrebbero inoltre variare in base ad alcune colorazioni.
Offerte smartphone oltre i 1000 euro
-
-40%
HONOR Magic V3 5G Mobile Phone Sim Free 9.2mm Folding Screen Smartphone 5150mAh all-day battery12GB+512GB IPX8 Rating for Water Resistance dual SIM Android 14 Verde (Green)
-
-36%
Samsung Galaxy S25 Ultra Smartphone AI 3 anni di Garanzia del produttore Display 6.9” QHD+ Dynamic AMOLED 2X Fotocamera 200MP RAM 12GB 1TB 5.000 mAh Titanium Black [Versione italiana]
-
-8%
Google Pixel 10 Pro XL – Smartphone Android sbloccato con Gemini tripla fotocamera posteriore autonomia di oltre 24 ore e display Super Actua da 68 – Grigio argento 256GB
-
-32%
Samsung Galaxy S25 Ultra Smartphone AI, 3 anni di Garanzia del produttore, Display 6.9” QHD+ Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 200MP, RAM 12GB, 512GB, 5.000 mAh, Titanium Gray [Versione italiana]
Offerte smartphone da 400 a 1000 euro
-
-11%
Apple iPhone 16 256 GB: Telefono 5G con Controllo fotocamera, chip A18 e tanta autonomia in più. Compatibile con AirPods; Blu oltremare
-
-11%
Apple iPhone 16 256 GB: Telefono 5G con Controllo fotocamera, chip A18 e tanta autonomia in più. Compatibile con AirPods; Azzurro
-
-11%
Apple iPhone 16 256 GB: Telefono 5G con Controllo fotocamera, chip A18 e tanta autonomia in più. Compatibile con AirPods; bianco
-
-42%
Samsung Galaxy S25 Ultra Smartphone AI 3 anni di Garanzia del produttore Display 6.9” QHD+ Dynamic AMOLED 2X Fotocamera 200MP RAM 12GB 256GB 5.000 mAh Titanium Silverblue [Versione italiana]
-
-28%
Samsung Galaxy S25 Smartphone AI 3 anni di Garanzia del produttore Display 6.2” FHD+ Dynamic AMOLED 2X Fotocamera 50MP RAM 12GB 512GB 4.000 mAh Navy [Versione italiana]
-
-8%
Xiaomi 15 (Smartphone), 12+512GB, Bianco, Lenti Leica Summilux, Fotocamera principale Leica da 50MP, Batteria da 5.240mAh, Ricarica HyperCharge da 90W, Xiaomi HyperAI (Caricabatterie non incluso)
-
-4%
Apple iPhone 16e 256 GB: progettato per Apple Intelligence, con chip A18, un’autonomia grandiosa, fotocamera Fusion da 48MP e display Super Retina XDR 6,1”; Bianco
-
-15%
Apple iPhone 16e 256 GB: progettato per Apple Intelligence, con chip A18, un’autonomia grandiosa, fotocamera Fusion da 48MP e display Super Retina XDR 6,1”; Nero
-
-29%
Samsung Galaxy S25 Smartphone AI 3 anni di Garanzia del produttore Display 6.2” FHD+ Dynamic AMOLED 2X Fotocamera 50MP RAM 12GB 256GB 4.000 mAh Icyblue [Versione italiana]
-
-20%
Apple iPhone 16 128 GB: Telefono 5G con Controllo fotocamera, chip A18 e tanta autonomia in più. Compatibile con AirPods; Blu oltremare
-
-20%
Apple iPhone 16 128 GB: Telefono 5G con Controllo fotocamera, chip A18 e tanta autonomia in più. Compatibile con AirPods; Rosa
-
-20%
Apple iPhone 16 128 GB: Telefono 5G con Controllo fotocamera, chip A18 e tanta autonomia in più. Compatibile con AirPods; Nero
-
-21%
Apple iPhone 16e 128 GB: progettato per Apple Intelligence, con chip A18, un’autonomia grandiosa, fotocamera Fusion da 48MP e display Super Retina XDR 6,1”; Nero
-
-21%
Apple iPhone 16e 128 GB: progettato per Apple Intelligence, con chip A18, un’autonomia grandiosa, fotocamera Fusion da 48MP e display Super Retina XDR 6,1”; Bianco
-
-12%
HONOR 400 Pro Smartphone 5G 12GB RAM 512GB ROM Dual SIM NFC AMOLED da 6.7 pollici display Eye Comfort con Snapdragon 8 Gen 3 200MP Ultra-clear AI Camera5300 mAh Lunar Grey [Versione italiana]
-
-30%
realme GT 7 Smartphone 5G Dual SIM 12 GB di RAM 512 GB di ROM display AMOLED da 68 chipset di punta Dimensity 9400e batteria Titan da 7000 mAh fotocamera da 50 MP Blu (Adattatore incluso)
-
-29%
realme GT7 5G Smartphone12+256GBBatteria 7000mAh120W chargeProcessore Dimensity 9400e Fotocamera IMX906 50MP AI Planner Display Pro-Esports da 6000 nit 120HzIP69Blu esclusiva Amazon
-
-36%
realme GT 7T 5G Smartphone12+512GBBatteria 7000mAh120W chargeProcessore Dimensity 8400-MAX Fotocamera IMX896 50MP AI Planner Display Pro-Esports da 6000 nit 120HzIP69nero esclusiva Amazon
Offerte smartphone sotto i 400 euro
-
-39%
realme GT 7T 5G Smartphone12+256GBBatteria 7000mAh120W chargeProcessore Dimensity 8400-MAX Fotocamera IMX896 50MP AI Planner Display Pro-Esports da 6000 nit 120HzIP69nero esclusiva Amazon
-
-20%
HONOR 400 Smartphone 5G Dual SIM NFC 8GB/512GB 200MP con AI fotografica 6.55 pollici AMOLED Eye-Care Display 5000nit 5300 mAh Snapdragon 7 Gen 3 Android 15 Desert Gold [Versione italiana]
-
-22%
POCO F7 Smartphone, 12+512GB, Argento, Snapdragon® 8s Gen 4 Flagship, Batteria 6500mAh, Fotocamera Sony da 50MP con OIS, Display AMOLED 6.83” 1.5K 120Hz (Adattatore di alimentazione non incluso)
-
-35%
Samsung Galaxy A56 5G Smartphone con Funzioni intelligenti 3 anni di Garanzia del produttore Display Super AMOLED 6.7” 8GB RAM 256GB 5.000 mAh IP67 Awesome Lightgray [Versione Italiana]
-
-34%
Samsung Galaxy A56 5G Smartphone con Funzioni intelligenti 3 anni di Garanzia del produttore Display Super AMOLED 6.7” 8GB RAM 128GB 5.000 mAh IP67 Awesome Olive [Versione Italiana]
-
-44%
realme 14 Pro Smartphone 5GGrigioFotocamera Sony IMX882 OIS AIDesign che cambia colore sensibile al freddoIP69Display 120Hz18GB(8+10espansione)+256GBEsclusiva Amazon(Nessun adattatore)
-
-30%
HONOR 400 Lite Smartphone 5G Dual SIM NFC 8GB RAM 256GB Memoria 108MP con pulsante AI telefono Android 15 6.7 pollici AMOLED Eye-Care Display 5230 mAhIP64&SGS Velvet Gray [Versione italiana]
I prezzi delle offerte indicati qui sopra sono i “prezzi massimi”, quindi potrebbero scendere ulteriormente in base alle decisioni di Amazon. Nel caso abbiate individuato qualche prodotto di vostro interesse, vi consigliamo di non tentennare troppo in quanto le scorte potrebbero non essere troppo generose e potrebbero terminare da un momento all’altro. Per offerte riguardanti altre tipologie di prodotti potete dare uno sguardo ai nostri articoli dedicati qui sotto, suddivisi per categoria. Per scoprire tutti i ribassi della Festa delle Offerte Prime di Amazon di quest’anno potete seguire il link in fondo. Non dimenticate di seguirci anche attraverso i nostri canali Telegram Prezzi.tech (pure su WhatsApp), Prezzi.casa ed ErroriBomba per non perdervi le migliori offerte del momento (e non solo).
