Sharge ha annunciato ufficialmente Disk Pro, un dispositivo che vuole ridefinire il concetto di archiviazione portatile e di hub multi funzione; l’azienda lo presenta come il primo SSD portatile all-in-one al mondo, capace di unire in un corpo grande appena quanto una carta di credito tre elementi in un solo prodotto: memoria fino a 4 TB, dock di espansione multi porta e sistema di raffreddamento attivo. Il tutto, con una campagna già avviata su kickstarter.

Sharge Disk Pro unisce archiviazione, connettività e prestazioni

Alla base troviamo un’unità flash TLC integrata con tagli fino a 4 TB, affiancata da un hub USB che offre porte USB-C, USB-A (sia 3.0 che 2.0) e HDMI 2.1, capace di supportare output video fino a 4K a 144 Hz o 8K a 30 Hz. Non manca la possibilità di gestire contemporaneamente alimentazione e trasferimento dati, l’ingresso accetta fino a 100 W, mentre l’uscita arriva a 80 W, permettendo di ricaricare dispositivi e muovere file senza interruzioni.

Le velocità di trasferimento raggiungono i 10 Gbps, un valore che colloca Sharge Disk Pro tra le soluzioni più veloci della sua categoria; a completare il quadro c’è il cavo USB-C integrato, che rende superflua una fonte di alimentazione esterna anche quando collegato a smartphone con output energetico ridotto.

Uno dei punti di forza del dispositivo è il sistema Ice-storm, una ventola interna pensata per prevenire surriscaldamenti durante sessioni di utilizzo intenso; in modalità Turbo la ventola raggiunge i 10.000 giri/min, abbassando la temperatura interna fino a 35 °C, mentre in modalità Auto si regola in base alla temperatura del chip NAND e si disattiva quando non serve, garantendo così un equilibrio ottimale tra silenziosità ed efficienza.

Con dimensioni di 90 mm x 61 mm x 11 mm e un peso di circa 150 grammi, Sharge Disk Pro è pensato per accompagnare l’utente ovunque; il sistema di aggancio magnetico permette di fissarlo facilmente a laptop o smartphone compatibili, riducendo vibrazioni e garantendo una connessione stabile.

La compatibilità è un altro elemento distintivo, l’azienda dichiara di aver testato Disk Pro su oltre 800 dispositivi, includendo MacBook, iPhone, smartphone Android, iPad, console come Nintendo Switch e Steam Deck, fino a fotocamere digitali. Inoltre, il supporto agli aggiornamenti software via OTA garantirà la compatibilità anche con i device futuri.

Al momento, Sharge Disk Pro è disponibile su Kickstarter con prezzi early bird a partire da 189 dollari per la versione da 1 TB, 289 dollari per quella da 2 TB e 469 dollari per il modello da 4 TB; una volta conclusa la campagna, il prezzo al dettaglio partirà da 239 dollari per la variante base.

Sharge Disk Pro non è solo un SSD esterno, ma una soluzione completa pensata per chi cerca archiviazione veloce, connettività versatile e stabilità termica in un formato portatile ed elegante; un prodotto che potrebbe attirare non solo i creativi e i professionisti in mobilità, ma anche gamer e utenti comuni che vogliono un accessorio compatto ma potente.