Roborock Qrevo Curv 2 Pro è disponibile da oggi sul mercato italiano. Il nuovo robot aspirapolvere e lavapavimenti è stato presentato il mese scorso a IFA 2025, e approda nel nostro Paese a un prezzo di lancio promozionale, valido solo fino al 15 ottobre 2025: vediamo come approfittarne.

Roborock Qrevo Curv 2 Pro sbarca in Italia in offerta lancio

Roborock annuncia la disponibilità sul mercato italiano del suo Qrevo Curv 2 Pro, un prodotto che combina tecnologia all’avanguardia e design elegante, e che promette una casa ancora più salubre e igienizzata. Il robot è dotato di una potenza di aspirazione HyperForce di 25.000 Pa e di un design sottile (7,98 cm) abbinato al telaio AdaptiLift sollevabile: quest’ultimo regola in modo intelligente l’altezza per adattarsi all’aspirazione di tappeti fino a 3 cm di spessore, grazie anche alle ruote omnidirezionali.

Con il riconoscimento degli ostacoli Reactive AI basato sull’intelligenza artificiale, Qrevo Curv 2 Pro può identificare ed evitare più di 200 tipologie di oggetti comuni. La mappatura risulta ancora più precisa grazie al sistema RetractSense, che consente al modulo di navigazione di restare sollevato negli spazi aperti per una scansione a 360°: nel passaggio sotto i mobili si ritrae automaticamente, offrendo una visuale posteriore di 100° per la pulizia negli spazi stretti.

Previous Next Fullscreen

Il nuovo robot è pensato per ridurre al minimo l’intervento manuale: il dispositivo si mantiene pulito grazie alla stazione di ricarica multifunzionale 3.0 Hygiene+, che garantisce il lavaggio dei panni con acqua calda a 100°C, combinato all’asciugatura con aria calda a 55°C che previene muffe e odori sgradevoli.

Roborock Qrevo Curv 2 Pro è disponibile da oggi in Italia al prezzo di lancio di 1099 euro, che include uno sconto di 200 euro rispetto al prezzo consigliato (1299 euro). Potete acquistarlo alla cifra scontata fino al 15 ottobre 2025 su Amazon e sullo store ufficiale Roborock.