Roborock partecipa a IFA 2025 annunciando l’arrivo di diversi nuovi prodotti che andranno ad arricchire la gamma nel corso dei prossimi mesi, con l’obiettivo di sostenere il programma di crescita dell’azienda, protagonista di un primo semestre da record, con ricavi aumentati di quasi il 79% su base annua. Andiamo a fare il punto sui nuovi prodotti annunciati da Roborock.

Le novità di Roborock per IFA 2025

In occasione di IFA, Roborock presenta diverse novità per la sua gamma di prodotti con, ad esempio, i nuovi RockMow e RockNeo, i primi robot tosaerba realizzati dal brand. La nuova linea di prodotto sarà costituita da tre modelli differenti (RockMow Z1, RockMow S1 e RockNeo Q1). Tra le caratteristiche c’è il sistema AWD – All Wheel Drive che include quattro motori indipendenti all’interno delle ruote e un sistema di evitamento degli ostacoli caratterizzati tramite AI oltre alla capacità di salita su pendenze fino all’80%.

Un’altra novità da tenere d’occhio è rappresentata da Roborock Qrevo Curv 2 Pro, il nuovo robot aspirapolvere che punta a garantire alte prestazioni agli utenti che si rivolgono alla fascia media del mercato. Il robot è dotato della potenza di aspirazione HyperForce da 25.000 Pa e può contare su un design ultrasottile (con un’altezza di 7,98 cm). C’è anche il sistema di navigazione RetractSense per una mappatura e una pulizia precisa in ogni angolo di casa.

Da segnalare anche il debutto di Roborock F25 Ultra che va ad arricchire l’offerta del brand nel segmento degli aspirapolvere a umido/secco con novità tecnologiche come la modalità VaporFlow per il rilascio di un getto di vapore ad alta intensità (a 150° C) che consente di ottenere un tasso di rimozione dei batteri superiore al 99,99% e una riduzione degli allergeni.

Al debutto ci sono anche le nuove serie Roborock H60 e Roborock H60 Hub che vanno ad arricchire l’offerta del brand per il segmento degli aspirapolvere senza fili di fascia alta. Con la serie Hub è possibile sfruttare la nuova base per lo svuotamento automatico, in modo da semplificare ulteriormente la pulizia. I modelli H60 sono dotati, inoltre, di un’asta pieghevole che permette di raggiungere i punti più difficili, con la possibilità di piegarsi fino a 90°.

In alcuni mercati (ma non in Italia) arriverà anche la lavasciuga Roborock Zeo, caratterizzata da una profondità di 594 mm che, però, non compromette la capacità di utilizzo (11 kg di lavaggio / 6 kg di asciugatura). In fase di asciugatura, il modello è in grado di mantenere basse le temperature ( circa 50°C per la maggior parte dei tessuti e circa 37°C per i delicati) grazie alla tecnologia Zeo-cycle.

Roborock ha annunciato anche un aggiornamento per il suo Roborock Saros Z70, primo aspirapolvere robotico in commercio dotato del braccio meccanico Omnigrip, che riceverà il sistema di riconoscimento personalizzabile basato sull’IA. Gli utenti potranno scattare foto ed etichettare, tramite app, fino a 50 oggetti aggiuntivi per consentire l’identificazione al robot.

Prezzo e disponibilità

Ecco i prezzi e le disponibilità dei nuovi prodotti annunciate dall’azienda:

Roborock Qrevo Curv 2 Pro : sarà in vendita in Italia da ottobre 2025 con un prezzo di 1.299 euro

: sarà in vendita in Italia da ottobre 2025 con un prezzo di 1.299 euro Roborock F25 Ultra : sarà disponibile in Italia a partire da ottobre 2025 con un prezzo di partenza di 799 euro

Roborock H60 è già disponibile in Europa con prezzi da 299,99 euro

è già disponibile in Europa con prezzi da 299,99 euro Roborock H60 Hub è già disponibile in Europa con prezzi da 399,99 euro

Per gli altri prodotti annunciati, ulteriori informazioni in merito alla vendita arriveranno nelle prossime settimane.