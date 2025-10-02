Gli uffici open space, spesso celebrati per la loro capacità di favorire collaborazione e interazione, nascondono un lato oscuro che chiunque lavori quotidianamente in ambienti del genere conosce bene: rumori continui, conversazioni di sottofondo, tastiere che ticchettano, notifiche e interruzioni che rendono difficile mantenere la concentrazione. È proprio a questo problema che Logitech ha deciso di rispondere presentando le nuove Zone Wireless 2 ES e Zone Wired 2 for Business, due cuffie progettate per trasformare un ambiente rumoroso in uno spazio di lavoro focalizzato e privo di distrazioni.

Logitech Zone Wireless 2 ES e Zone Wired 2 for Business sono la soluzione perfetta per il lavoro in ambienti rumorosi

Il cuore della proposta Logitech sta nella combinazione tra cancellazione attiva del rumore (ANC) ibrida adattiva e microfoni con intelligenza artificiale, capaci di filtrare in tempo reale i disturbi sonori più comuni in ufficio. La tecnologia ANC si regola automaticamente in base all’ambiente circostante, evitando agli utenti di dover attivare o disattivare manualmente le modalità di riduzione del rumore quando ci si sposta da una sala riunioni a una scrivania condivisa.

Sul fronte delle chiamate, due microfoni IA lavorano in sinergia per isolare le voci indesiderate (colleghi che parlano, brusio di fondo, rumore ambientale) garantendo audio cristallino durante meeting e videoconferenze.

Le nuove cuffie sono certificate per Microsoft Teams, Zoom e Google Meet, con in più alcune ottimizzazioni che semplificano la vita ai lavoratori; la versione wireless ad esempio, supporta i controlli nativi via Bluetooth (quindi senza dongle) ma, qualora si scelga di utilizzare il ricevitore USB, offre una funzione di enumerazione intelligente: in pratica quando la cuffia è spenta viene automaticamente nascosta dalle app di videoconferenza, evitando la confusione tra più sorgenti audio.

Per chi invece preferisce una configurazione stabile e senza pensieri legati alla batteria, Logitech propone anche la versione cablata, Zone Wired 2, che mantiene le stesse certificazioni e caratteristiche della sorella wireless, ma in formato USB plud-and-play.

Previous Next Fullscreen

Pensate per lunghe giornate lavorative, le Logitech Zone ereditano soluzioni dal mondo del gaming, fascia regolabile con distribuzione uniforme della pressione, padiglioni auricolari rotanti e braccio del microfono reversibile; il risultato è una vestibilità personalizzabile che non affatica neanche dopo ore di utilizzo.

Sul fronte autonomia, la versione wireless offre fino a 20 ore di conversazione e 25 ore di ascolto con ANC attivo, più che sufficienti a coprire un’intera giornata di lavoro (e oltre) senza la necessità di ricariche frequenti.

Un altro aspetto rilevante riguarda la gestione aziendale, grazie a Logitech Sync i reparti IT possono distribuire aggiornamenti software da remoto, in modo silenzioso e senza interruzioni per i dipendenti, evitando ticket all’help desk e downtime imprevisti.

Gli utenti finali invece, possono regolare parametri audio, ANC e preferenze di ricarica tramite l’app Logi Tune, oltre a scegliere tra tre colorazioni disponibili: rosa, bianco e grafite.

Logitech ha posto particolare attenzione ai materiali, le cuffie sono realizzate con almeno il 30% di plastica riciclata post consumo, magneti al 100% da terre rare riciclate e batterie in cobalto riciclato; inoltre, padiglioni, fascia e batteria sono sostituibili, per garantire una maggiore longevità del prodotto.

Per quel che concerne disponibilità e prezzi, le Zone Wireless 2 ES for Business saranno disponibili da novembre a livello globale con due versioni: 169,99 euro con Bluetooth nativo, e 199,99 euro con ricevitore USB. Le Zone Wired 2 for Business invece arriveranno a dicembre al prezzo di 149,99 euro.

Le nuove cuffie Logitech Zone si candidano dunque a diventare uno strumento prezioso per chi lavora in uffici rumorosi o in open space, dove la concentrazione è messa a dura prova; non solo cuffie, ma un vero e proprio alleato tecnologico per preservare focus e produttività.