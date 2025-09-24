Nel corso delle ultime ore sono state presentate ufficialmente le nuove cuffie wireless top di gamma Bowers & Wilkins Px8 S2, con la promessa da parte della compagnia di diversi passi in avanti rispetto alla precedente generazione: scopriamone insieme le specifiche tecniche, le principali funzionalità e il listino prezzi nel dettaglio.

Bowers & Wilkins Px8 S2: audio lossless, cancellazione del rumore e tanto altro

Tra le caratteristiche più importanti delle nuove cuffie wireless rientra senz’ombra di dubbio il supporto all’audio aptX lossless a 24-bit / 96 kHz, in grado di assicurare un’ottima qualità nella riproduzione di contenuti video e audio in streaming.

A questo si aggiunge poi la cancellazione del rumore rinnovata e più potente, che consente di avere il massimo isolamento possibile dall’ambiente circostante, anche all’interno delle zone cittadine più rumorose, grazie alla presenza di 8 microfoni (contro i 6 del modello precedente). Oltre alla classica connettività wireless, queste cuffie offrono anche un ingresso jack audio da 3,5 millimetri e un ingresso USB-C, per la connessione via cavo in base alle esigenze dell’utente. Presente anche la possibilità di sostituire senza problemi sia l’archetto che i padiglioni auricolari.

Secondo quanto dichiarato dalla compagnia stessa, è possibile aspettarsi un’autonomia teorica di 30 ore con la cancellazione del rumore attiva, con la possibilità di avere 7 ore di riproduzione musicale con appena 15 minuti di ricarica.

A prender parola a tal proposito sarebbe stato Giles Pocock, a capo della divisione marketing di Bowers & Wilkins, il quale ha annunciato ufficialmente l’arrivo in futuro di aggiornamenti software che porteranno con sè il supporto all’audio spaziale e al Bluetooth LE Audio, che consentirà di minimizzare la latenza.

Le nuove cuffie Bowsers & Wilkins Px8 S2 sono disponibili negli Stati Uniti ad un prezzo suggerito di 799 dollari, rispettivamente nelle colorazioni Nero e Grigio / Beige con rifiniture in pelle Nappa: non abbiamo ancora una data d’uscita precisa e il relativo prezzo per il territorio europeo, perciò non ci rimane che attendere aggiornamenti ufficiali in merito direttamente dalla compagnia produttrice, certi del loro arrivo nel corso dei prossimi giorni.