Negli ultimi mesi il mercato delle cuffie over-ear si è fatto sempre più affollato, con proposte che puntano a distinguersi attraverso design originali, funzionalità extra e soprattutto autonomia. In questo scenario entra ora CMF, il sub-brand di Nothing che ha il compito di proporre prodotti più accessibili ma ugualmente curati. A pochi giorni dal lancio ufficiale delle nuove Headphone Pro, l’azienda ha rivelato un dettaglio che farà sicuramente discutere: la durata della batteria. Non si tratta di una semplice specifica tecnica, ma di un valore che incide direttamente sull’esperienza d’uso, specialmente per chi utilizza le cuffie in mobilità, in viaggio o per sessioni di lavoro prolungate. E qui CMF ha deciso di giocare la carta vincente, puntando su un’autonomia che non solo supera quella di diversi concorrenti diretti, ma addirittura batte anche le più recenti Nothing Headphone (1).

CMF Headphone Pro: autonomia record e jack audio integrato

Secondo quanto comunicato su X (ex Twitter), le CMF Headphone Pro offriranno fino a 100 ore di autonomia. Un dato che, se confermato nell’uso reale, le posizionerebbe tra le cuffie con la miglior durata sul mercato. Per fare un paragone diretto, le Nothing Headphone (1) si fermano a 80 ore senza ANC e utilizzando codec AAC, valore che scende a 35 ore quando la cancellazione del rumore è attiva. Ancora più penalizzante l’uso con LDAC: 54 ore senza ANC e appena 30 con ANC inserito.

Listen on with 100 hours of playback. Headphone Pro. 29 September. pic.twitter.com/aLKSnlKEYx — CMF by Nothing (@cmfbynothing) September 26, 2025

È probabile che anche le CMF Headphone Pro raggiungano il dato di 100 ore solo in condizioni ottimali, cioè senza ANC e con AAC. Tuttavia, la differenza resta importante e sottolinea la strategia di CMF: offrire qualcosa in più a un prezzo presumibilmente inferiore ai 299 dollari richiesti per le Nothing.

Ma non è solo questione di batteria. Dai teaser diffusi in queste settimane, le Headphone Pro mostrano un design modulare e colorato, coerente con l’immagine giovane e fresca del brand. Interessante la scelta di includere un jack audio da 3,5 mm, sempre meno comune ma ancora molto apprezzato dagli utenti che vogliono flessibilità e qualità costante senza dipendere dalla batteria. Non manca poi una porta USB-C sull’altro padiglione, che potrebbe aprire alla possibilità di trasmissione audio cablata digitale, anche se su questo dettaglio bisognerà attendere la presentazione ufficiale.

Insomma, CMF sembra pronta a entrare nel segmento delle cuffie over-ear con un prodotto aggressivo, capace di mettere pressione anche alla casa madre Nothing. L’appuntamento è fissato per il 29 settembre alle 13.30, quando conosceremo prezzo e specifiche complete di queste nuove protagoniste.