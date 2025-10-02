Il chip M4 ha da poco debuttato sui nuovi Apple Macbook Air (2025), e già si presenta un’opportunità di acquisto a dir poco eccezionale. Chi attendeva il momento giusto per aggiornare il proprio portatile o per entrare nel mondo Apple con un dispositivo di ultima generazione, oggi ha un motivo concreto per agire. Parliamo di un calo di prezzo significativo su eBay che, grazie a un coupon aggiuntivo, porta il modello da 13 pollici con 16 GB di RAM e 256 GB di SSD a un livello davvero competitivo. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche di questo gioiello tecnologico e i termini di questa offerta imperdibile.

Apple MacBook Air M4 (2025): potenza e design ridefiniti

Il nuovo Apple Macbook Air M4 (2025) rappresenta un salto generazionale importante, spinto dal rivoluzionario chip Apple M4. Questo processore, con la sua CPU a 10 core e la GPU a 10 core, offre prestazioni di livello superiore, gestendo con agilità operazioni complesse come il montaggio video, la programmazione e il multitasking più spinto. L’efficienza energetica del chip garantisce inoltre una durata della batteria eccezionale, capace di coprire un’intera giornata lavorativa senza difficoltà.

Il display è un pannello Liquid Retina da 13,6 pollici, che offre colori vividi, una luminosità eccellente e una nitidezza straordinaria, rendendolo perfetto sia per la produttività che per l’intrattenimento. La configurazione in offerta include ben 16 GB di memoria unificata, un quantitativo ideale per assicurare fluidità e reattività anche con numerose applicazioni aperte simultaneamente. Lo spazio di archiviazione è affidato a un velocissimo SSD da 256 GB.

Dal punto di vista estetico, questo modello si distingue per la nuova ed elegante colorazione Azzurro Cielo (Sky Blue), che conferisce un tocco di freschezza e modernità al design iconico e ultra-sottile della linea Air. La portabilità resta un punto di forza, con un peso piuma che lo rende il compagno ideale per studenti e professionisti sempre in movimento. La connettività è garantita da porte Thunderbolt 4, che assicurano trasferimenti dati ultra-rapidi e versatilità di collegamento.

Processore : Chip Apple M4 (CPU 10-core, GPU 10-core)

: Chip Apple M4 (CPU 10-core, GPU 10-core) Display : Liquid Retina da 13,6 pollici

: Liquid Retina da 13,6 pollici Memoria RAM : 16 GB di memoria unificata

: 16 GB di memoria unificata Archiviazione : 256 GB su SSD

: 256 GB su SSD Colore : Azzurro Cielo (Sky Blue)

: Azzurro Cielo (Sky Blue) Connettività: Porte Thunderbolt 4

Il prezzo crolla su eBay: i dettagli dell’offerta

Questa promozione sull’Apple Macbook Air M4 (2025) è attualmente disponibile su eBay e rappresenta una delle prime occasioni per acquistare il nuovo modello a un prezzo decisamente inferiore a quello di listino. Il prezzo ufficiale del dispositivo è fissato a 1.249 €, ma grazie a questa offerta è possibile ottenerlo a una frazione del costo.

Il prezzo di partenza su eBay è di 931,60 €, ma utilizzando il codice coupon TECHOCT25 al momento del pagamento, si ottiene uno sconto immediato di 45 €, portando il prezzo finale a soli 886,60 €. Si tratta di un risparmio netto di 362,40 € rispetto al listino ufficiale, corrispondente a uno sconto di circa il 29%. È un’opportunità estremamente rara per un prodotto Apple appena lanciato sul mercato. L’offerta riguarda il modello MC6T4T/A nella configurazione da 16 GB di RAM e 256 GB di SSD, nella colorazione Azzurro Cielo. Come spesso accade con sconti di questa portata, la disponibilità è limitata, quindi è consigliabile agire rapidamente per non perdere l’occasione.

