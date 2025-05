GeForce NOW fa il suo debutto su Steam Deck con un’app nativa, pensata per sfruttare al massimo il potenziale del cloud gaming su uno dei dispositivi portatili più amati dalla community; dopo l’annuncio avvenuto in occasione del CES 2025 l’applicazione è ora disponibile per il download, aprendo a prestazioni di livello desktop anche su uno schermo da 7 pollici.

Una novità che non solo amplia le possibilità per i gamer in mobilità, ma ridefinisce in parte anche i limiti imposti dall’hardware nativo di Steam Deck, offrendo accesso alla potenza di una GPU RTX 5080 via cloud, con tanto di supporto alle tecnologie DLSS 4, Reflex, HDR10 e risparmio energetico fino al 50% durante lo streaming.

Steam Deck mette il turbo grazie alla nuova app GeForce NOW

Come spesso accade con le novità targate NVIDIA, non si tratta solo di un’app, la versione nativa di GeForce NOW per Steam Deck consente agli utenti di eseguire in streaming titoli tripla A a 60 fps in 4K, collegando eventualmente il dispositivo a un televisore per un’esperienza da salotto completa.

L’utente può accedere a oltre 2.200 giochi, inclusi quelli già presenti sulle proprie librerie Steam, Epic Games Store, Ubisoft Connect, Xbox e Battle.net; il supporto al PC Game Pass aggiunge ulteriore valore, con oltre 180 titoli compatibili già disponibili nella piattaforma.

Tanto per fare qualche esempio concreto, giocare a Microsoft Flight Simulator 2024, Monster Hunter Wilds o al recente Clair Obscur: Expedition 33 con le impostazioni al massimo non è più un sogno per i possessori di Steam Deck; lo streaming dai server GeForce RTX permette di superare i limiti della console, senza preoccuparsi di surriscaldamenti o lag improvvisi.

Un altro punto interessante, spesso sottovalutato quando si parla di cloud gaming, è l’impatto sulla batteria: secondo quanto comunicato da NVIDIA l’utilizzo della nuova app nativa può incrementare la durata della batteria del 50% rispetto al gioco locale, un vantaggio non da poco per chi ama portarsi la Steam Deck in viaggio, sul divano o in qualsiasi altro luogo senza dover cercare costantemente una presa di corrente.

In sostanza, il carico di elaborazione viene spostato completamente sul cloud, lasciando al dispositivo il solo compito di gestire la trasmissione video e gli input del giocatore; un approccio che oltre a migliorare l’autonomia, riduce drasticamente il rischio di surriscaldamento e mantiene più stabile la qualità complessiva dell’esperienza di gioco.

Come accennato, l’app nativa GeForce NOW è perfettamente compatibile anche con configurazioni più casalinghe, basta collegare Steam Deck a una TV via HDMI o usarla con uno Steam Deck Dock per trasformarla in una vera e propria console da salotto, ma con tutti i vantaggi del cloud gaming RTX.

La nuova app offre un’interfaccia ottimizzata per lo schermo touch, accesso diretto alle librerie giochi, supporto alle periferiche e configurazioni semplificate per il pairing con controlli esterni; il tutto ovviamente mantenendo l’accesso a risoluzioni elevate e framerate stabili, anche su schermi di grandi dimensioni.

Per iniziare a usare l’app nativa di GeForce NOW su Steam Deck basta scaricarla dalla pagina ufficiale del servizio e seguire la guida passo passo disponibile sul sito di supporto dedicato; l’installazione è semplice e pensata per utenti di ogni livello, anche senza competenze tecniche avanzate.

Con questa mossa GeForce NOW alza ancora una volta l’asticella del cloud gaming, offrendo agli utenti Steam Deck una soluzione nativa, ottimizzata e ad alte prestazioni, capace di superare i limiti dell’hardware e regalare un’esperienza di gioco da PC di fascia alta, nel palmo della mano.