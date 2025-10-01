Per chi ha sempre guardato con interesse al cloud gaming di Amazon Luna, ma era frenato dal costo dell’hardware dedicato, oggi è il giorno giusto. Il Controller Luna wireless ufficiale scende al suo prezzo minimo storico su Amazon, diventando un acquisto quasi obbligato per chiunque voglia un’esperienza a bassa latenza senza spendere una fortuna. Con uno sconto del 43%, questa è un’opportunità eccezionale per dotarsi del miglior strumento per la piattaforma Luna e non solo. Questo controller, infatti, non è un semplice gamepad Bluetooth, ma un dispositivo progettato specificamente per ottimizzare il gioco in streaming. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche di questo dispositivo e i termini dell’offerta.

Controller Luna wireless: connettività cloud e design ergonomico

Il punto di forza del Controller Luna wireless è la sua tecnologia di connessione diretta al cloud. A differenza dei controller Bluetooth tradizionali, che si collegano al dispositivo di riproduzione (PC, Fire TV, smartphone), questo pad si connette direttamente ai server di gioco di Amazon tramite Wi-Fi dual-band (2.4 e 5 GHz). Questo approccio, chiamato Cloud Direct, è progettato per ridurre al minimo l’input lag, offrendo un’esperienza di gioco più reattiva e fluida, fondamentale nei titoli più frenetici. La differenza è tangibile e rappresenta il principale motivo per cui sceglierlo se siete utenti della piattaforma Luna.

Oltre alla connessione Wi-Fi, il controller mantiene una notevole versatilità grazie al supporto Bluetooth Low Energy 5.0 e alla connessione via cavo USB-C. Questa triplice modalità lo rende compatibile con un’ampia gamma di dispositivi, tra cui PC, Mac, Fire TV e Smart TV selezionate, anche al di fuori dell’ecosistema Luna. Dal punto di vista costruttivo, il design è ergonomico e confortevole, pensato per lunghe sessioni di gioco. Il peso di circa 280 grammi (con batterie) è ben bilanciato e i materiali offrono un buon grip. La disposizione dei tasti è quella classica, con l’aggiunta di pulsanti dedicati per l’accesso rapido alle funzioni di Luna e un tasto Microfono.

Le specifiche principali includono:

Connettività: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (2.4/5 GHz), Bluetooth 5.0, USB-C.

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (2.4/5 GHz), Bluetooth 5.0, USB-C. Compatibilità: Amazon Luna, PC, Mac, Fire TV.

Amazon Luna, PC, Mac, Fire TV. Pulsanti: 12 pulsanti totali, inclusi tasti Azione, Menu e Microfono dedicati.

12 pulsanti totali, inclusi tasti Azione, Menu e Microfono dedicati. Alimentazione: 2 batterie AA (incluse).

2 batterie AA (incluse). Dimensioni: 156.46 x 107.70 x 58.42 mm.

L’offerta su Amazon: un crollo di prezzo imperdibile

Questa promozione rende il Controller Luna wireless un vero affare. Il prezzo di listino ufficiale è di 69,99€, una cifra che lo posiziona in linea con altri controller di qualità. Grazie all’attuale offerta su Amazon, il prezzo crolla a soli 39,99€, con un risparmio netto di 30€. Si tratta di uno sconto del 43%, che porta il dispositivo al suo prezzo più basso di sempre sullo store. A questa cifra, diventa difficile non prenderlo in considerazione, non solo per i giocatori Luna, ma anche per chi cerca un controller wireless versatile e di buona fattura per PC o Fire TV. La spedizione è ovviamente gratuita e veloce per tutti gli abbonati ad Amazon Prime. Si tratta di una promozione a tempo, con disponibilità che potrebbe esaurirsi rapidamente dato il prezzo estremamente vantaggioso.

