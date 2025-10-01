Nel mondo dell’Intelligenza Artificiale stiamo assistendo a un vero e proprio cambio di “marcia”, ovvero sempre più utenti scelgono di eseguire i modelli linguistici (LLM) direttamente sul proprio PC, senza affidarsi esclusivamente al cloud. È una tendenza in crescita che nasce da esigenze concrete: ridurre i costi degli abbonamenti, avere un maggiore controllo sui progetti personali e, soprattutto, tutelare la propria privacy.

Grazie ai nuovi modelli “open weight” e a una serie di strumenti gratuiti e facili da usare, sperimentare l’IA in locale è oggi alla portata di studenti, sviluppatori e semplici appassionati, ambiti dove NVIDIA si fa trovare prontissima sia a livello hardware con le GPU RTX che sul versante software, il mix giusto secondo l’azienda californiana per accelerare i carichi di lavoro AI, rendendo le risposte dei modelli rapide e reattive.

Come del resto avvenuto nell’ultimo appuntamento di RTX AI Garage, l’ecosistema RTX si arricchisce di nuovi strumenti e aggiornamenti che aprono di conseguenza nuovi scenari di utilizzo. Dai software per avviare modelli in locale alle funzioni di controllo tramite comandi vocali, il PC diventa sempre più il centro delle esperienze AI.

Strumenti per portare gli LLM sul nostro PC RTX

NVIDIA mette a disposizione diversi strumenti per l’utenza finale, a seguire vi proponiamo una breve panoramica dei principali tool ideati per semplificare l’utilizzo degli LLM direttamente su laptop e desktop:

Ollama

Probabilmente l’opzione più immediata per chi vuole cominciare a sperimentare. Ollama permette di eseguire diversi modelli linguistici in locale attraverso un’interfaccia semplice. Oltre alla chat testuale, offre funzioni avanzate come il drag & drop dei PDF nei prompt, per interagire direttamente con i documenti. Interessante anche la possibilità di avviare flussi multimodali, combinando testo e immagini.

AnythingLLM

Pensato per studenti e chi studia con grandi quantità di materiale, questo software trasforma documenti e appunti in un tutor AI personale. L’app genera quiz, flashcard e schede di riepilogo, tutto in locale, sfruttando Ollama come backend; in questo modo l’esperienza rimane veloce e soprattutto privata.

LM Studio

Basato su llama.cpp, LM Studio permette di testare diversi modelli in locale, aprire chat in tempo reale e persino utilizzare gli LLM come endpoint API per progetti personalizzati. È un ambiente di sviluppo versatile, utile sia per chi vuole studiare i modelli che per chi desidera integrarli in app e servizi propri.

Project G-Assist

Tra le novità più curiose, G-Assist permette di controllare il PC tramite voce o testo. Oltre alle funzioni di assistenza nei giochi, oggi può intervenire su aspetti tecnici come la gestione della batteria, delle ventole o delle prestazioni complessive del laptop. Una sorta di “copilota AI” per il computer, che rende l’interazione più naturale.

Le novità più recenti per i PC RTX AI

L’ecosistema RTX non si limita a offrire compatibilità, gli ultimi aggiornamenti infatti portano ottimizzazioni mirate che migliorano sensibilmente l’esperienza in locale. Ecco le principali:

Ollama ottimizzato su RTX

Le performance migliorano fino al +50% con gpt-oss-20B e al +60% con Gemma 3. In aggiunta, sono state introdotte ottimizzazioni nella gestione della memoria e nel supporto multi-GPU, rendendo l’uso di modelli complessi più fluido anche su PC portatili.

Aggiornamenti per llama.cpp e GGML

L’inferenza diventa più rapida ed efficiente grazie a nuove funzioni come il supporto a NVIDIA Nemotron Nano v2 9B e l’attivazione di Flash Attention di default. Sono state inoltre introdotte ulteriori ottimizzazioni basate su CUDA per sfruttare al massimo le GPU RTX.

G-Assist v0.1.18

Disponibile tramite NVIDIA App, il nuovo aggiornamento introduce comandi vocali e testuali per i laptop, insieme a risposte più naturali e precise.

Microsoft Windows ML con NVIDIA TensorRT

Gli utenti Windows 11 possono beneficiare di inferenza AI fino al 50% più veloce, con supporto diretto per modelli linguistici e modelli di diffusione. Una spinta ulteriore per chi usa l’IA in ambito creativo o professionale.

Considerazioni: perché scegliere di eseguire gli LLM in locale?

La scelta di eseguire modelli AI direttamente sul proprio PC non è solo una questione di pure prestazioni, ci sono almeno tre vantaggi chiave:

Risparmio – eliminare o ridurre gli abbonamenti ai servizi cloud significa abbattere i costi a lungo termine.

Privacy: i dati rimangono sul dispositivo, senza passare da server esterni. Un aspetto cruciale per chi lavora con informazioni sensibili.

Controllo: con l’esecuzione locale è possibile personalizzare al massimo i modelli, integrarli in progetti specifici e sperimentare liberamente.

Il messaggio di NVIDIA risulta quindi evidente e chiaro: l’Intelligenza Artificiale non è più un’esperienza da vivere soltanto online, ma può diventare parte integrante del proprio PC, in modo semplice e immediato.

Con strumenti come Ollama, LM Studio e AnythingLLM, e con l’integrazione di funzioni innovative come quelle di Project G-Assist, i PC con GPU RTX si confermano una piattaforma ideale per portare l’AI nella nostra routine quotidiana.

In parole povere, e non si tratta di una novità di oggi, chi ha una GPU RTX possiede sostanzialmente un piccolo laboratorio AI personale per dare sfogo alla creatività (e non solo). Per approfondire sull’argomento e scoprire come iniziare subito, potete consultare il blog ufficiale NVIDIA.