Negli ultimi mesi WhatsApp ha continuato a evolversi con aggiornamenti costanti e funzioni pensate per rendere l’esperienza di utilizzo sempre più completa, creativa e intuitiva; la nuova panoramica rilasciata da Meta raccoglie alcune delle novità già disponibili e altre in fase di distribuzione, che spaziano dalla condivisione di contenuti multimediali più ricchi alla personalizzazione delle chat, fino a strumenti pratici come la scansione di documenti.

Tante novità già disponibili e in arrivo per WhatsApp

La prima novità riguarda la possibilità di condividere contenuti vivi, su iOS arrivano le Live Photo, mentre su Android debutta il supporto alle foto in movimento. Si tratta di immagini capaci di catturare non solo l’istante ma anche i suoni e i movimenti circostanti, permettendo quindi di condividere momenti più autentici e dinamici, senza preoccuparsi della piattaforma utilizzata dagli amici.

Dopo l’introduzione dei Temi delle chat, ora WhatsApp permette di sfruttare l’intelligenza artificiale di Meta per generare nuovi temi personalizzati; l’IA entra anche nelle videochiamate e nella fotocamera integrata, è possibile creare sfondi unici per le chiamate video o aggiungere ambientazioni generate dall’IA direttamente in foto e video scattati all’interno delle chat. Vale la pena sottolineare che queste funzioni basate su Meta AI non sono ancora disponibili per tutti gli utenti, e la distribuzione avverrà in modo graduale.

Le novità non si fermano qui, WhatsApp ha introdotto nuovi pacchetti di sticker (Uccellino impavido, Giorni di scuola e Vacanza), tutti pensati per esprimere emozioni e stati d’animo senza bisogno di parole. Per chi partecipa a molte chat di gruppo, diventa più semplice ritrovare le conversazioni, basterà cercare una persona conosciuta nella scheda Chat per visualizzare i gruppi in comune. Infine, arriva una funzione molto utile lato produttività, su Android è ora possibile scansionare, ritagliare, salvare e inviare documenti direttamente da WhatsApp, una possibilità che era già disponibile da tempo su iOS.

WhatsApp sembra voler mantenere il passo con le esigenze sempre più diversificate degli utenti, da un lato funzioni creative e personalizzabili, dall’altro strumenti pratici che semplificano la vita quotidiana; non si tratta solo di aggiornamenti estetici, ma di un’evoluzione che punta a consolidare l’app come piattaforma universale di comunicazione, in grado di competere con i servizi più diffusi.