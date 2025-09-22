WhatsApp per iOS, il client della popolare app di messaggistica per gli iPhone di Apple, continua a migliorare senza sosta con l’obiettivo di offrire un’esperienza utente la più completa possibile. Il team di sviluppo, oltre alle novità che vediamo spuntare sui canali beta e stabili dell’app per iOS, è costantemente al lavoro, seppur in sordina, su nuove funzioni che sbarcheranno sulla piattaforma nei prossimi mesi.

Meta continua a rafforzare l’integrazione dei propri modelli di intelligenza artificiale nelle sue piattaforme.

L’ultima novità a riguardo riguarda WhatsApp, dove una funzione in fase di test consente ora di interagire direttamente con Meta AI a partire da un singolo messaggio ricevuto, con un nuovo pulsante dedicato: “Chiedi a Meta AI”.

Un assistente sempre più integrato nella conversazione, spunta un nuovo pulsante con cui richiamare Meta AI

La funzione è in fase di rollout a partire dalla versione 25.26.10.71 di WhatsApp Beta per iOS tramite l’app TestFlight, e permette agli utenti di rivolgere domande a Meta AI su un messaggio specifico ricevuto in chat.

Il tutto avviene senza dover inoltrare manualmente il contenuto a una conversazione separata, come avveniva in precedenza.

Il nuovo sistema, che potete vedere in azione dalle schermate del portale WABetaInfo, sfrutta un meccanismo di citazione del messaggio, visibile all’interno di una nuova finestra di chat con Meta AI.

In questo modo il messaggio selezionato non viene automaticamente inviato, ma viene solo referenziato come contesto per la domanda che l’utente deciderà di porre. Sarà quindi necessario aggiungere un testo descrittivo prima di inviare la richiesta all’assistente, rendendo il processo più consapevole e controllato.

Una delle caratteristiche principali di questa funzione è la tutela della privacy e il controllo completo lasciato all’utente.

Il semplice tocco sul pulsante “Chiedi a Meta AI” non invia nulla ma si limita ad aprire una conversazione con l’assistente, dove l’utente può scegliere se e come procedere.

Fino a quando non si aggiunge manualmente un messaggio di accompagnamento e si preme “invio”, il contenuto citato resta invisibile a Meta AI.

Anche nel momento in cui si avvia la chat con l’AI, la conferma dell’invio è obbligatoria, così come l’aggiunta di una frase che specifichi l’intento della richiesta: può trattarsi di una spiegazione, una verifica di una notizia, un chiarimento su un’affermazione ambigua, o qualsiasi altra esigenza informativa legata al messaggio ricevuto.

L’obiettivo principale del nuovo strumento è facilitare la verifica delle informazioni. In contesti di messaggistica privata o in gruppi particolarmente attivi, è facile imbattersi in affermazioni poco chiare, opinioni controverse o link sospetti.

Con questa novità, WhatsApp rende più semplice ottenere un parere oggettivo da Meta AI, senza dover uscire dall’app o copiare il contenuto in un’altra finestra ma reindirizzando l’utente alla chat con l’assistente da cui poi ottenere informazioni, fare fact checking, ricevere spiegazioni in merito a un argomento e così via.

Rispetto alla prassi attuale, che richiede di inoltrare un messaggio manualmente a Meta AI e poi aggiungere ulteriori dettagli, questa nuova modalità rappresenta un notevole passo avanti in termini di praticità e velocità.

Non solo riduce i passaggi necessari, ma offre anche un’interfaccia più coerente: il menu delle azioni sui messaggi ora include direttamente l’opzione “Chiedi a Meta AI”, rendendo il processo più naturale.

Attualmente, la funzione è disponibile solo per alcuni beta tester iOS iscritti al programma TestFlight, ma, come accade in questi casi, è lecito attendersi un’estensione graduale a un numero crescente di utenti nelle prossime settimane.

Con l’introduzione del tasto “Chiedi a Meta AI”, WhatsApp fa un passo deciso verso una messaggistica più intelligente, contestuale e consapevole. L’integrazione dell’intelligenza artificiale direttamente all’interno delle conversazioni, contribuisce a rendere l’AI un supporto utile e integrato alla vita quotidiana.

Come aggiornare WhatsApp per iOS

Per non rischiare di perdervi le ultime novità introdotte dal team di sviluppo, vi consigliamo comunque di mantenere aggiornata l’app di WhatsApp: per farlo, vi basterà verificare la presenza di aggiornamenti tramite l’App Store di Apple o, in alternativa, raggiungere la pagina dell’applicazione tramite questo link.

Sfortunatamente, e come anticipato, il programma beta tramite TestFlight di WhatsApp per iOS è attualmente al completo, anche se qualche settimana fa sono stati disponibili alcuni slot per accedervi.