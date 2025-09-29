WhatsApp per iOS, il client della popolare app di messaggistica per gli iPhone di Apple, continua a migliorare senza sosta con l’obiettivo di offrire un’esperienza utente la più completa possibile. Il team di sviluppo, oltre alle novità che vediamo spuntare sui canali beta e stabili dell’app per iOS, è costantemente al lavoro, seppur in sordina, su nuove funzioni che sbarcheranno sulla piattaforma nei prossimi mesi.

Con l’ultimo aggiornamento beta per iOS, l’app introduce finalmente un pulsante dedicato per permettere di avviare una conversazione dagli aggiornamenti di stato, basterà un tocco direttamente dalla schermata di coloro che hanno visualizzato.

WhatsApp Beta accoglie una scorciatoia che elimina passaggi inutili

Fino ad oggi, chi voleva scrivere a un contatto dopo aver notato la sua presenza nella lista dei visualizzatori di uno stato doveva seguire un percorso poco intuitivo.

Prima bisognava chiudere la schermata dello stato, passare alla scheda delle chat, scorrere la lista delle conversazioni e selezionare manualmente il contatto giusto. Nel caso in cui la chat non fosse recente, serviva anche aprire la barra di ricerca e digitare il nome della persona.

Il nuovo pulsante elimina ogni passaggio intermedio; infatti accanto al nome di ciascun contatto che ha visto lo stato compare infatti un’icona dedicata: basta un tocco per aprire immediatamente la chat con quella persona. Si rimane quindi nella stessa sezione, senza interruzioni né perdite di tempo.

La novità non è solo un risparmio di tempo ma rappresenta anche un incentivo a comunicare in modo più rapido e naturale. In quel momento l’autore dello stato può decidere di rispondere subito, trasformando una semplice visualizzazione in una conversazione.

Il posizionamento del pulsante è particolarmente significativo: non serve più passare da un’altra sezione dell’app, perché la possibilità di scrivere si trova esattamente nel punto in cui avviene l’interazione.

Di fatto si tratta di una scelta che semplifica un’azione frequente, rendendo più fluido e continuo il flusso della comunicazione.

WhatsApp da tempo lavora per ridurre la distanza tra interazione e conversazione. La possibilità di reagire ai messaggi con emoji, di rispondere rapidamente con sticker o di avviare chiamate direttamente da una chat sono esempi di questa filosofia.

Il nuovo shortcut per le chat dagli stati si inserisce nello stesso solco, con l’obiettivo di diminuire gli attriti e incoraggiare una comunicazione più immediata.

Per gli utenti che gestiscono decine di conversazioni contemporaneamente, la differenza è ancora più marcata. Senza la scorciatoia, il tempo speso a cercare il contatto giusto poteva essere considerevole, soprattutto se la chat non compariva in cima alla lista.

Questo tipo di ottimizzazione risponde a una richiesta concreta della community ovvero rendere più semplice e veloce un’azione che avviene quotidianamente per milioni di persone. In termini di design dell’esperienza utente, si tratta di un intervento mirato che elimina un collo di bottiglia.

WhatsApp ha spiegato che l’introduzione di questo pulsante risponde a una necessità osservata: molti utenti vogliono iniziare una chat subito dopo aver controllato chi ha visto il loro stato.

Da qui la decisione di collocare l’opzione nel punto più logico e utile, ossia accanto al nome del visualizzatore.

Il risultato è un’interfaccia più intuitiva, che si adatta al comportamento reale degli utenti invece di costringerli a compiere passaggi forzati.

La funzione è già disponibile per alcuni beta tester che hanno installato l’ultima versione di WhatsApp beta per iOS (25.27.10.70) tramite TestFlight. Come di consueto, il rollout sarà progressivo e raggiungerà un numero crescente di utenti nelle prossime settimane.

Come aggiornare WhatsApp per iOS

Per non rischiare di perdervi le ultime novità introdotte dal team di sviluppo, vi consigliamo comunque di mantenere aggiornata l’app di WhatsApp: per farlo, vi basterà verificare la presenza di aggiornamenti tramite l’App Store di Apple o, in alternativa, raggiungere la pagina dell’applicazione tramite questo link.

Sfortunatamente, e come anticipato, il programma beta tramite TestFlight di WhatsApp per iOS è attualmente al completo, anche se qualche settimana fa sono stati disponibili alcuni slot per accedervi.