Continuiamo a seguire con grande interesse il lavoro del team di sviluppatori di WhatsApp volto al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea, ciò attraverso l’introduzione di nuove funzioni e la risoluzione dei bug riscontrati dagli utenti, il tutto con l’obiettivo di garantire loro un’esperienza sempre più piacevole e ricca di possibilità di personalizzazione.

E così nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione beta dell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su iOS: stiamo parlando della versione 25.26.10.70.

WhatsApp Beta migliora l’esperienza dei gruppi

Grazie all’ultima versione beta dell’app per Android è emerso che gli sviluppatori sono al lavoro su una funzionalità per menzionare tutti i partecipanti nelle chat di gruppo: grazie ad essa gli utenti avranno la possibilità di notificare tutti i membri del gruppo contemporaneamente con una singola menzione (molto più semplice rispetto alla necessità di taggare ogni partecipante individualmente).

Ebbene, con la versione 25.26.10.70 beta la medesima funzione fa la sua apparizione anche nell’applicazione per iOS.

In pratica, l’idea degli svilupattori è quella di introdurre un’opzione per menzionare tutti, che si andrà così ad aggiungere alle menzioni individuali. Se viene selezionata questa opzione, un singolo messaggio può attivare notifiche per tutti i membri del gruppo, indipendentemente dalle loro impostazioni di notifica personali.

Tale soluzione garantisce che eventuali annunci o aggiornamenti importanti raggiungano tutti tempestivamente e dovrebbe rivelarsi particolarmente utile soprattutto nelle chat di gruppo o nelle community più numerose.

Resta da capire se tale nuova funzionalità sarà riservata agli amministratori dei gruppi o se, al contrario, sarà disponibile anche per ciascun membro.

Al momento non vi sono informazioni su quando questa novità sarà messa a disposizione di tutti gli utenti.

Se desiderate scoprire come scaricare le ultime versioni disponibili di questa popolare applicazione di messaggistica istantanea, sia per i dispositivi Android che per quelli iOS, non vi resta altro da fare che consultare la nostra guida su come installare WhatsApp Beta.

