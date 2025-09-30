Se siete in procinto di aggiornare il vostro PC desktop, oppure state costruendo una nuova build per giocare (magari per i vostri figli), oggi su Amazon abbiamo trovato diverse opzioni che, da una parte vi permettono di assemblare il PC da zero, dall’altra anche di risparmiare qualcosa in termini economici.
Assemblare un PC è molto più semplice rispetto a qualche anno fa, l’offerta è aumentata in modo vertiginoso e la concorrenza nel campo di componenti e periferiche PC ha portato a un calo dei costi, soprattutto nella fascia entry-level, ovvero quella che permette agli amanti del PC building di cimentarsi nella realizzazione di un sistema desktop anche senza spendere troppo (che poi non è la regola, intendiamoci).
Indice:
Ecco i componenti PC da acquistare oggi su Amazon
A seguire trovate una selezione personale delle offerte più valide che abbiamo recuperato oggi su Amazon. Come ormai da prassi, l’elenco stilato non include solo prodotti interessati da offerte del giorno o a tempo, ma anche quelli al minimo storico o di particolare interesse per quanto concerne il rapporto col prezzo.
Abbiamo cercato di proporvi più opzioni per i vari componenti, senza trascurare prodotti economici o, al contrario, soluzioni ad alte prestazioni che possono far gola ai PC gamer più esigenti. Nel contesto delle offerte Amazon, ricordiamo ai nostri lettori di valutare sempre l’iscrizione ad Amazon Prime, così da toccare con mano i vantaggi offerti dalla piattaforma, soprattutto le spedizioni gratuite e veloci.
Per rimanere sempre aggiornati sulle migliori offerte relative al mondo tech, potete invece unirvi al nostro canale Telegram delle offerte Prezzi Tech, qui troverete le promozioni più interessanti dei migliori shop online aggiornate in tempo reale.
CPU
- Intel Core Ultra 5 225F, 10C TDP 65 watt, socket LGA 1851 disponibile a 175,42 euro invece di 196 euro
- Intel Core i7 14700KF, 20C TDP 125 watt, socket LGA 1700 disponibile a 327,99 euro invece di 493,88 euro
- AMD Ryzen 7 9700X, 8C/16T TDP 65 watt, socket AM5 disponibile a 294,82 euro invece di 374,99 euro
- AMD Ryzen 7 7800X3D, 8C/16T TDP 120 watt, socket AM5 disponibile a 348,95 euro invece di 496,99 euro
- AMD Ryzen 9 9950X3D, 16C/32T TDP 170 watt, socket AM5 disponibile a 680 euro invece di 854,14 euro
Schede madri
- MSI PRO H810M-B, formato mATX, socket LGA 1851, DDR5 e PCIe 5.0, disponibile a 114 euro
- MSI PRO B760-P II, formato ATX, socket LGA 1700, DDR5 e PCIe 4.0, disponibile a 151,07 euro invece di 159 euro
- MSI X670E GAMING PLUS WIFI, formato ATX, socket AM5, DDR5 e PCIe 5.0, disponibile a 189,99 euro invece di 294 euro
- GIGABYTE B650 EAGLE AX, formato ATX, socket AM5, DDR5 e PCIe 5.0, disponibile a 163,60 euro invece di 195 euro
- ASUS TUF GAMING X870-PLUS, formato ATX, socket AM5, DDR5 e PCIe 5.0, disponibile a 309,50 euro invece di 409 euro
RAM DDR5
- Patriot Viper Venom DDR5, 32 GB (2x 16 GB), 6.000 MT/s, disponibili a 99,99 euro
- Patriot Viper Venom RGB DDR5, 32 GB (2x 16 GB), 7.200MT/s, disponibili a 129,99 euro
- Corsair Vengeance RGB DDR5, 32 GB (2x 16 GB), 6.000 MT7s CL30, AMD EXPO/Intel XMP e Corsair iCUE, disponibili a 140,28 euro invece di 177,95 euro
- Patriot Viper Xtreme 5 DDR5, 48 GB (2X 24 GB), 8.200 MT/s CL38, disponibili a 184,99 euro
Schede video
- MSI GeForce RTX 5060 8G Shadow 2X OC, disponibile a 329 euro
- MSI GeForce RTX 5070 12 GB VENTUS 3X OC, disponibile a 599,99 euro invece di 789 euro
- Sapphire Pure Radeon RX 9070 XT 16 GB, disponibile a 678 euro invece di 769,99 euro
- PNY GeForce RTX 5070 Ti 16 GB OC Triple Fan, disponibile a 865,19 euro invece di 999 euro
SSD e dissipatori CPU
- Corsair MP600 CORE XT, 1 TB formato M.2, PCI-E Gen4 NVMe, 5.900 MB/s, NAND QLC, disponibile a 99,99 euro invece di 142,87 euro
- Crucial P3 Plus, 2 TB formato M.2, PCI-E Gen4 NVMe, 5.000 MB/s, NAND QLC, disponibile a 129,99 euro invece di 141,23 euro
- Lexar NM790, 2 TB formato M.2, PCI-E Gen4 NVMe, 7.400 MB/s, disponibile a 131,99 euro invece di 164,99 euro
- Lexar NM1090 PRO, 2 TB formato M.2, PCI-E Gen5 NVMe, 14.000 MB/s, disponibile a 189,52 euro invece di 210,59 euro
- Dissipatore CPU MSI MAG CORELIQUID A13 360, 3 ventole Cycloblade da 120 mm e radiatore da 360 mm, socket Intel e AMD, disponibile a 89 euro
- Dissipatore CPU ARCTIC Liquid Freezer III Pro 360 ARGB, 3 ventole da 120 mm e radiatore da 360 mm, socket Intel e AMD, disponibile a 100,49 euro
- Dissipatore CPU CORSAIR NAUTILUS 360 RS ARGB, 3 ventole RS120 da 120 mm e radiatore da 360 mm, socket Intel e AMD, disponibile a 109,33 euro invece di 139,33 euro
Alimentatori e case
- MSI MAG A750GL PCIE5 750 watt, ATX 3.0+PCI-E 5.0, design modulare, 80 PLUS Gold, disponibile a 92 euro invece di 119 euro
- Corsair RM850x 850 watt, ATX 3.1+PCI-E 5.1, design modulare, Cybenetics Gold, disponibile a 161,20 euro invece di 169,90 euro
- ASUS ROG Strix 1200P Gaming 1.200 watt, ATX 3.1+PCI-E 5.1, design modulare, 80 PLus Platinum, disponibile a 262,90 euro invece di 269,90 euro
- Case Phanteks XT Pro Ultra (nero), mid-tower, 4 ventole 140 DRGB incluse, USB-C 3.2 Gen2, disponibile a 74,90 euro
- Case NZXT H7 Flow (nero), mid-tower, supporto a 9 ventole e radiatore da 420 mm, USB-C 3.2 Gen2, disponibile a 99,90 euro invece di 139,99 euro
- Case CORSAIR FRAME 4000D RS ARGB (nero), mid-tower modulare, 3 ventole RS ARGB incluse, USB-C 3.2 Gen2, disponibile a 104,50 euro invece di 119,90 euro
I nostri contenuti da non perdere:
- 🔝 Importante: Recensione Amazfit T-Rex 3 Pro, miglioramenti che si vedono
- 💻 Investi bene e studi meglio: ecco i notebook MSI in offerta Back to School
- 💰 Risparmia sulla tecnologia: segui Prezzi.Tech su Telegram, il miglior canale di offerte
- 🏡 Seguici anche sul canale Telegram Offerte.Casa per sconti su prodotti di largo consumo