Meta continua a spingere sull’acceleratore dell’intelligenza artificiale e, con un annuncio che farà sicuramente discutere, lancia Vibes, un nuovo feed di video generati dall’IA disponibile nell’app Meta AI e nella versione web del servizio. L’obbiettivo dichiarato è quello di offrire un primo passo verso un nuovo modo di scoprire, creare e condividere video basati sull’intelligenza artificiale, ma la community social non sembra aver accolto la novità con un entusiasmo unanime.

La corsa di Meta verso l’IA passa per Vibes

Vibes si propone come un ambiente dinamico in cui gli utenti possono partire da zero, lavorare su contenuti già esistenti o addirittura remixare un video trovato nel feed, aggiungendo immagini, musica e modificando stili a proprio piacimento; tutto, ovviamente, grazie ai modelli di intelligenza artificiale di Meta, basta un’idea per vedere in pochi secondi brevi clip prendere vita, mescolando fantasia e realtà.

La piattaforma punta anche sulla condivisione immediata, una volta creato il proprio contenuto si può pubblicare direttamente su Vibes, inviarlo in DM agli amici oppure rilanciarlo su Instagram, Facebook Stories e Reels, con un sistema di interazione che ricorda da vicino quello dei social tradizionali.

Come spesso accade, l’algoritmo diventa più intelligente nel tempo, mostrando contenuti personalizzati in base ai gusti dell’utente, proprio come già succede su altre piattaforme. A conferma della strategia di apertura, Meta ha stretto partnership con realtà già note nel settore della generazione visiva, come Midjourney e Black Forest Labs, per potenziare fin da subito le capacità creative della piattaforma.

Se sul piano tecnico la novità è indubbiamente interessante, le prime reazioni online raccontano una storia diversa, nel post di presentazione su Instagram lo stesso Mark Zuckerberg ha mostrato alcuni esempi, ma i commenti degli utenti sono stati tutt’altro che entusiastici; un’accoglienza fredda insomma, che rispecchia in parte le preoccupazioni diffuse per l’invasione di contenuti IA non originali sulle piattaforme social.

Il lancio di Vibes arriva in un momento delicato per l’azienda, Meta ha recentemente riorganizzato i propri team di intelligenza artificiale in quattro divisioni, modelli di base, ricerca, integrazione prodotti e infrastrutture, e ha perfino creato un gruppo dedicato alla cosiddetta Meta Superintelligence Labs; un chiaro segnale della volontà di non restare indietro rispetto a competitor come OpenAI, Anthropic e Google, protagonisti di una corsa all’innovazione sempre più serrata.

Bisognerà dunque attendere ancora un po’ per capire se Vibes saprà conquistare il pubblico trasformandosi in un vero laboratorio di creatività, o se resterà soltanto una curiosità passeggera; Meta dal canto suo promette aggiornamenti costanti e strumenti sempre più potenti, invitando artisti e creatori a sperimentare e a inviare feedback per migliorare il servizio.

Che si tratti di una rivoluzione per i contenuti brevi o dell’ennesimo tentativo di cavalcare l’onda dell’IA, è ancora presto per dirlo, di sicuro Vibes è destinato a far parlare di sé, tra chi sogna nuove possibilità creative e chi, invece, teme un ulteriore diluvio di video senza senso.