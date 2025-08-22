Negli ultimi anni Spotify si è affermata non solo come piattaforma di streaming musicale, ma anche come luogo dove la musica diventa un vero e proprio strumento sociale capace di connettere gli utenti tra loro; in questa direzione si inserisce l’ultima novità annunciata dall’azienda, che porta l’integrazione con Instagram a un livello superiore. Da oggi sarà possibile condividere le canzoni con anteprime audio direttamente nelle Storie e mostrare il proprio stato d’animo musicale grazie alle Note di Instagram aggiornate in tempo reale.

Si tratta di due funzionalità apparentemente semplici ma che, come spesso accade, vanno a migliorare in maniera significativa l’esperienza quotidiana di scoperta e condivisione dei brani, rendendo più immediato il passaggio da un contenuto social a un ascolto completo su Spotify.

Anteprime audio nelle storie di Instgram

Fino a ieri, quando un utente decideva di condividere un brano da Spotify a Instagram, la Storia mostrava solo l’adesivo musicale con la copertina e il link alla piattaforma; adesso invece, entra in gioco un elemento chiave, ovvero una clip audio automatica che permette agli amici di ascoltare un assaggio del brano senza dover uscire dall’app.

Un dettaglio che può sembrare banale ma che, in realtà, avvicina moltissimo l’esperienza d’uso a quella che gli utenti si aspettavano già da tempo, vedere (o meglio sentire) subito di cosa si tratta e decidere se vale la pena aprire il brano completo su Spotify.

Da qui, le possibilità si moltiplicano, un tocco sull’adesivo musicale porta direttamente alla traccia completa, mentre selezionando il titolo in cima alla Storia si può accedere alla pagina audio di Instagram, con la possibilità di esplorare i reel collegati, scoprire come altri utenti stanno usando quel suono e salvare il brano tra i propri preferiti su Spotify.

Brani da Spotify in tempo reale nelle Note di Instgram

La seconda novità riguarda invece le Note di Instagram, quella sezione sempre più utilizzata per lasciare brevi messaggi visibili agli amici; ora grazie all’integrazione con Spotify sarà possibile condividere in tempo reale la musica che si sta ascoltando, cliccando l’icona 🎵 nella creazione di una nota e selezionando il brano in riproduzione.

La funzione è dinamica e si aggiorna automaticamente, se l’utente non sta ascoltando nulla in quel momento la nota mostrerà il prossimo brano riprodotto entro 30 minuti; è inoltre possibile aggiungere del testo, per commentare con un pensiero o un’emozione legata alla canzone.

Chi visualizza la nota di un amico può rispondere con un messaggio privato, oppure aggiungere direttamente la canzone ai propri brani su Spotify, rendendo il tutto un’esperienza fluida e interattiva.

Oltre alla condivisione in tempo reale, Spotify ha reso ancora più semplice l’invio di una canzone specifica alle Note di Instagram: dall’interfaccia di riproduzione basta toccare l’icona Condividi, dove adesso compare la nuova opzione Note, accanto alle più classiche Storie e Messaggi Diretti.

Le novità in questione sono già disponibili a livello globale per tutti gli utenti Spotify e Instagram, su iOS e su Android.

La direzione intrapresa dalla piattaforma di streaming punta verso la trasformazione dell’ascolto musicale in un atto sempre più sociale, immediato e condivisibile, sfruttando appieno le piattaforme dove gli utenti trascorrono gran parte del loro tempo, come Instagram.