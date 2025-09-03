Oggi, 3 settembre 2025, è una data a suo modo storica per Instagram e per gli utenti di iPad: dopo un’attesa protrattasi per ben tre lustri, è ufficialmente disponibile un’app dedicata per i tablet della casa di Cupertino. Meta ha messo subito le cose in caro, attribuendo una posizione assolutamente prominente ai Reels, così da invogliare il più possibile gli utenti al consumo di contenuti multimediali.

L’app di Instagram per iPad è una sfida diretta a TikTok

Gli utenti amanti dei social e al contempo possessori di un iPad stavano aspettando questo momento da anni e avevano ripetutamente espresso la volontà di avere un’app di Instagram dedicata che fosse progettata nativamente per essere utilizzata su schermi più grandi rispetto a quelli degli iPhone. Ebbene, come si accennava in apertura, l’attesa finisce oggi e il team di Instagram ha progettato l’app ponendo in primo piano i Reels, ovvero la funzione del social di Meta che concorre direttamente con TikTok. Del resto, potrebbe essere stata proprio la particolare posizione — politica e legale — del rivale cinese negli Stati Uniti (che oscilla dalle minacce di ban alle proroghe, fino ad arrivare alla creazione di un account ufficiale della Casa Bianca) ad invogliare Meta a cercare di conquistare una nuova fetta di utenti.

Instagram per iPad è pensata, dunque, soprattutto per intrattenere gli utenti e indurli a trascorrere più tempo possibile sulla piattaforma: all’apertura dell’app, si viene accolti subito da un feed di Reels reso ancora più immersivo dalla magia di uno schermo più grande. Nella parte alta della schermata, nella loro posizione consueta, si trovano anche le Storie, altra freccia imprescindibile nella faretra di Instagram. Inoltre, i messaggi diretti sono solo ad un tocco di distanza.

Sul lato sinistro della schermata, infatti, troviamo una barra di collegamenti rapidi per muoversi dalla Home ai messaggi diretti, passando per la funzione di ricerca (Esplora), le notifiche e la pubblicazione di nuovi post. Subito sotto all’icona della Home, viene proposto il tab Seguiti, dove l’utente può navigare in base alle proprie preferenze scegliendo tra tre opzioni disponibili:

Tutti : Post e Reels dagli account seguiti, selezionati dall’algoritmo.

: Post e Reels dagli account seguiti, selezionati dall’algoritmo. Amici : Post e Reels dagli account seguiti e che ci seguono a loro volta, selezionati dall’algoritmo.

: Post e Reels dagli account seguiti e che ci seguono a loro volta, selezionati dall’algoritmo. Più recenti: post e Reels condivisi dagli account seguiti in ordine cronologico, a partire dagli ultimi pubblicati.

Come si può evincere dalle immagini ufficiali riportate nella galleria seguente, l’app di Instagram per iPad è pensata per sfruttare lo schermo più grande e al contempo per ridurre i tocchi necessari per destreggiarsi tra le varie funzioni della piattaforma. A titolo di esempio, il layout dei messaggi diretti e delle notifiche permette di aprire la singola notifica o conversazione senza perdere di vista tutte le altre; l’impostazione dei Reels, invece, offre la possibilità di espandere i commenti lasciando comunque il contenuto in riproduzione a schermo intero.

Disponibilità dell’app di Instagram per iPad

La nuova applicazione di Instagram per dispositivi iPad è in roll out a livello globale a partire da oggi, 3 settembre 2025, per tutti i modelli che supportino iPadOS 15.1 e versioni successive. L’app è scaricabile direttamente sull’App Store di Apple a questo link. In sede di annuncio, il team di Instagram ha fatto una promessa interessante anche per il mondo Android: il nuovo design dell’app sarà presto disponibile anche per i tablet Android. Purtroppo non è stato dato un orizzonte temporale di riferimento.

