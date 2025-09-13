Nella giornata di ieri Nintendo ha tenuto un nuovo Nintendo Direct in cui ha delineato la lineup di giochi in uscita su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2 fino alla primavera del 2026. La presentazione ha però avuto un sapore speciale, poiché si è aperta con Shigeru Miyamoto che ha celebrato i 40 anni di Super Mario Bros., ricordando come l’idraulico più famoso al mondo continui a essere il simbolo della casa di Kyoto.

Nell’ambito delle celebrazioni per il 40° anniversario di Super Mario, che proseguiranno per tutto il 2026, Miyamoto ha presentato una serie di novità e iniziative per festeggiare l’idraulico italiano. Tra i protagonisti assoluti c’è stato l’annuncio di Mario Tennis Fever, nuovo capitolo sportivo in uscita il 12 febbraio 2026 in esclusiva su Nintendo Switch 2, seguito dalla versione ottimizzata di Super Mario Bros Wonder, prevista per la primavera del 2026, che includerà contenuti aggiuntivi e nuovi livelli da giocare in cooperativa.

Le novità legate a Mario non si fermano però qui, poiché il prossimo 2 ottobre torneranno in grande stile Super Mario Galaxy e Super Mario Galaxy 2 su Nintendo Switch, in una versione rimasterizzata e con un update gratuito in 4K per la console di nuova generazione. I due platform senza tempo saranno disponibili in un unico pacchetto in versione fisica (69,99 euro) o venduti separatamente in versione digitale (39,99 euro l’uno) e saranno accompagnati da due nuovi amiibo che raffigurano Super Mario e Rosalina, uno dei personaggi più iconici dei due giochi.

Il segmento dedicato alle celebrazioni di Super Mario si è poi concluso con un primo teaser trailer del prossimo film dedicato all’idraulico, che prenderà il nome di Super Mario Galaxy Il Film. In uscita il prossimo aprile 2026 nei cinema di tutto il mondo, la pellicola vedrà il ritorno di tutti i doppiatori del primo film e rappresenterà la portata principale del 40° anniversario del primo Super Mario Bros.

Tutti gli altri annunci del Nintendo Direct

Accantonate le celebrazioni di Super Mario, le attenzioni si sono poi spostate verso tutti i titoli di prossima uscita su Nintendo Switch e Switch 2, tra alcune novità e date di uscita di titoli già annunciati in precedenza. Metroid Prime 4 Beyond si è mostrato con ambientazioni inedite e nuove abilità per la cacciatrice di taglie Samus e farà il suo debutto su entrambe le console il prossimo 4 dicembre 2025.

Il fronte dei titoli first-party è stato poi ricco di colpi di scena, con l’annuncio del nuovo titolo Yoshi and the Mysterious Book (Switch 2) e il ritorno di Tomodachi Life (Switch), tutti attesi per i primi mesi del 2026. Lo spin-off di The Legend of Zelda, Hyrule Warriors: L’Era dell’Esilio, sarà disponibile dal prossimo 6 novembre, mentre un nuovo capitolo della saga strategica, Fire Emblem: Fortune’s Weave, farà il suo debutto su Switch 2 il prossimo anno.

Non è mancata poi particolare attenzione anche al mondo dei Pokémon, con un nuovo trailer per l’imminente Leggende Pokémon Z-A e l’annuncio dei primi DLC a pagamento che introdurranno nuove megaevoluzioni e una nuova storia tutta da giocare, oltre ad un primo sguardo a Pokémon Pokopia, una sorta di Animal Crossing in salsa Pokémon in cui il giocatore vestirà i panni di un Ditto trasformato in umano. Donkey Kong Bananza, titolo per Nintendo Switch 2 rilasciato lo scorso luglio, ha infine ricevuto un nuovo DLC a pagamento, già disponibile all’acquisto subito dopo la presentazione, che porta nuove aree da esplorare all’interno del platform 3D targato Nintendo.

Il Direct ha dato spazio anche ai titoli di terze parti, che mostrano la loro massiccia presenza anche su Nintendo Switch 2. Tra i protagonisti troviamo l’atteso remake di Dragon Quest VII Reimagined, disponibile dal 5 febbraio 2026, oltre al rifacimento di Fatal Frame 2: Crimson Butterfly e diversi porting per la console di nuova generazione, tra cui Resident Evil 7, 8 e Requiem, tutti previsti per febbraio 2026.

Tra le uscite più attese troviamo anche Hades 2, in arrivo su Nintendo Switch il 25 settembre con supporto ai 120 fps su Switch 2, Monster Hunter Stories 3 a marzo e la versione ottimizzata di Final Fantasy VII Remake Intergrade in arrivo il 22 gennaio 2026. Non è mancata poi la consueta carrellata di titoli “minori” in arrivo sulle console, tra puzzle game e simulatori che arricchiranno una lineup di titoli già bella corposa.

Come ciliegina sulla torta, Nintendo ha annunciato anche il ritorno del Virtual Boy con alcuni dei titoli per questa periferica storica che arriveranno su Nintendo Switch Online, accompagnati da un nuovo accessorio, in vendita separatamente, che ricrea in chiave moderna l’esperienza 3D della console originale.

Il Direct di settembre conferma quindi la strategia di Nintendo, che ha tutte le intenzioni di continuare a supportare gli utenti in possesso di una Nintendo Switch, senza però dimenticare di spingere con forza anche la console di nuova generazione, che si candida a essere la protagonista del 2026. Potete visionare l’intera presentazione, della durata di oltre un’ora, direttamente qui in basso su YouTube.