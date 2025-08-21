ASUS e Xbox pronte a rivoluzionare il gaming portatile: dal 16 ottobre 2025 arrivano ROG Xbox Ally e Xbox Ally X anche in Italia, con hardware di ultima generazione e un’esperienza Xbox ottimizzata su Windows 11.

Il settore del gaming portatile dunque si prepara a un vero salto generazionale: ASUS Republic of Gamers, uno dei brand più amati dagli appassionati, e Xbox annunciano l’arrivo delle nuove console ROG Xbox Ally e ROG Xbox Ally X, disponibili a partire dal 16 ottobre 2025, subito dopo la presentazione ufficiale prevista alla Gamescom 2025. Due dispositivi che promettono di ridefinire l’esperienza di gioco mobile grazie a una fusione tra la qualità hardware ASUS e tutto l’ecosistema Xbox, offrendo ai gamer di oggi una soluzione completa e versatile pensata per chi vuole giocare senza limiti, ovunque.

Specifiche tecniche e differenze tra i modelli

La ROG Xbox Ally X si distingue per una dotazione tecnica estremamente avanzata, pensata per i gamer più esigenti. Adotta il sistema operativo Windows 11 Home, offrendo un’esperienza desktop ottimizzata per il gioco portatile. L’ergonomia è stata studiata nei minimi dettagli: le impugnature sagomate si ispirano ai controller Xbox Wireless, assicurando comfort durante le lunghe sessioni, grazie anche ai grilletti a impulso, ai pulsanti ABXY, D-pad, bumper, doppio stick analogico full-size, HD haptics e una 6-Axis IMU per il rilevamento del movimento.

Il cuore del sistema è il processore AMD Ryzen Z2 Extreme, supportato da ben 24GB di RAM LPDDR5X-8000 che garantiscono prestazioni elevate anche nei titoli più esigenti. Lo schermo da 7 pollici Full HD IPS con luminosità di 500 nits, refresh rate di 120Hz e tecnologia AMD FreeSync Premium assicura immagini fluide e nitide, protette da Gorilla Glass Victus con trattamento anti-riflesso DXC.

Per lo storage interno troviamo un capiente SSD M.2 2280 da 1TB, abbinato a una connettività WiFi 6E e Bluetooth 5.4 di ultimissima generazione. Le porte disponibili includono USB4 compatibile Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 2 Type-C, lettore microSD UHS-II e jack audio da 3,5mm, offrendo massima flessibilità per espansioni e accessori. La batteria è da 80Wh, progettata per accompagnare i giocatori anche fuori casa, mentre il peso si assesta sui 715 grammi. La console è disponibile in tre varianti cromatiche: rosso, blu e bianco, e nella confezione sono inclusi un caricatore da 65W e uno stand dedicato.

La ROG Xbox Ally, invece, si rivolge a chi cerca un’esperienza di gaming portatile sempre di fascia alta ma con qualche compromesso in termini di prestazioni. Mette a disposizione Windows 11 Home, impugnature comode in stile Xbox, grilletti analogici Hall Effect, tasti ABXY, D-pad, bumpers, doppio stick full-size, HD haptics e 6-Axis IMU. Il processore utilizzato è l’AMD Ryzen Z2 A, affiancato da 16GB di RAM LPDDR5X-6400 e da uno schermo da 7 pollici Full HD IPS, 500 nits e refresh rate di 120Hz con FreeSync Premium, protetto anch’esso da Gorilla Glass Victus.

La dotazione di memoria offre 512GB SSD M.2 2280, connettività WiFi 6E e Bluetooth 5.4. Le interfacce di collegamento comprendono due porte USB 3.2 Gen 2 Type-C con DisplayPort 1.4 e Power Delivery, lettore microSD UHS-II e jack audio da 3,5mm. La batteria è leggermente più contenuta, da 60Wh, ed il peso si riduce a 670 grammi. Anche qui sono compresi stand e alimentatore da 65W, mentre la console mantiene le stesse dimensioni della versione X.

ROG Xbox Ally ROG Xbox Ally X Sistema Operativo Windows 11 Home Windows 11 Home Comfort e input Impugnature sagomate ispirate ai controller Xbox Wireless offrono comfort per tutto il giorno. Pulsanti ABXY / D-pad / Trigger analogici L & R con effetto Hall / Pulsanti L & R bumper / Pulsante Xbox / Pulsante Visualizza / Pulsante Menu / Pulsante Command Center / Pulsante Libreria / 2x pulsanti posteriori assegnabili / 2x stick analogici a grandezza naturale / Feedback aptico HD / IMU a 6 assi Impugnature sagomate ispirate ai controller Xbox Wireless offrono comfort per tutto il giorno, con trigger a impulso per un controllo migliorato. Pulsanti ABXY / D-pad / Trigger a impulso L & R / Pulsanti L & R bumper / Pulsante Xbox / Pulsante Visualizza / Pulsante Menu / Pulsante Command Center / Pulsante Libreria / 2x pulsanti posteriori assegnabili / 2x stick analogici a grandezza naturale / Feedback aptico HD / IMU a 6 assi Processore AMD Ryzen™ Z2 A Processor AMD Ryzen™ AI Z2 Extreme Processor Memoria 16GB LPDDR5X-6400 24GB LPDDR5X-8000 Archiviazione SSD M.2 2280 da 512GB (facile da aggiornare) SSD M.2 2280 da 1TB (facile da aggiornare) Schermo 7” FHD (1080p) IPS, 500 nit, 16:9 Frequenza di aggiornamento 120Hz FreeSync Premium Corning Gorilla Glass Victus + DXC Anti-Riflesso 7” FHD (1080p) IPS, 500 nit, 16:9 Frequenza di aggiornamento 120Hz FreeSync Premium Corning Gorilla Glass Victus + DXC Anti-Riflesso Porte I/O 2x USB 3.2 Gen 2 Type-C con DisplayPort™ 2.1 / Power Delivery 3.0 1x lettore microSD UHS-II (supporta SD, SDXC e SDHC) 1x jack audio combo da 3,5mm 1x USB4 Type-C con DisplayPort™ 2.1 / Power Delivery 3.0, compatibile Thunderbolt™ 4 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C con DisplayPort™ 2.1 / Power Delivery 3.0 1x lettore microSD UHS-II (supporta SD, SDXC e SDHC; UHS-I con modalità DDR200) 1x jack audio combo da 3,5mm Rete e Comunicazione Wi-Fi 6E (2 x 2) + Bluetooth 5.4 Wi-Fi 6E (2 x 2) + Bluetooth 5.4 Dimensioni 290.8 x 121.5 x 50.7 mm 670g 290.8 x 121.5 x 50.7 mm 715g Batteria 60Wh 80Wh Incluso nella confezione ROG Xbox Ally Caricatore da 65W Supporto ROG Xbox Ally X Caricatore da 65W Supporto

Chi segue le evoluzioni del segmento handheld non può non notare come ASUS e Microsoft abbiano puntato tutto su comfort, potenza e facilità d’uso. La gamma Ally integra una versione ottimizzata di Windows 11 Home arricchita dall’interfaccia Xbox in modalità fullscreen, consentendo accesso diretto a giochi e servizi digitali ridefinendo un concetto che va ben oltre il semplice PC.

Le nuove portatili ROG Xbox Ally si integrano al meglio con tutto il mondo Xbox, facendo leva sull’ampia compatibilità: giocare titoli Xbox e PC sarà ancora più semplice. Al lancio, sarà disponibile anche un periodo di prova gratuito di Xbox Game Pass per i nuovi utenti, che potranno vivere subito lo streaming di giochi da cloud o scaricare i titoli compatibili. L’integrazione con Armoury Crate aggiunge gestione avanzata e personalizzazioni, mentre la Game Bar con Xbox Gaming Copilot garantisce supporto all’utente anche in mobilità.