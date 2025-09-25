Quando si parla di smartphone di lusso, Caviar è ormai un nome che non ha bisogno di presentazioni, l’azienda russa specializzata in personalizzazioni estreme torna infatti alla ribalta con una nuova collezione dedicata agli appena presentati iPhone 17 Pro e iPhone Air, trasformandoli in vere e proprie opere d’arte da collezione.

Segui APPLE Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Design e materiali esclusivi per la nuova collezione Rich Color di Caviar

La serie, battezzata Rich Colors, punta su materiali esclusivi come oro 24 carati, titanio di grado aerospaziale e pelle di coccodrillo, con lavorazioni manuali che rendono ogni pezzo unico; l’hardware resta naturalmente quello dei nuovi iPhone, quindi identico ai modelli ufficiali Apple, ma il look cambia radicalmente: Caviar non vuole proporre un semplice smartphone, bensì un oggetto di lusso da esibire.

Apple, lo ricordiamo, ha svelato la famiglia iPhone 17 lo scorso 9 settembre, introducendo colori più brillanti e vivaci per i modelli Pro e Pro Max, una scelta che ha diviso il pubblico tra chi ha apprezzato la svolta e chi rimpiange le classiche tonalità più sobrie. Proprio per rispondere a queste opinioni contrastanti, Caviar ha deciso di reintrodurre finiture tradizionali e tinte più intense, interpretandole a modo suo.

La collezione Rich Colors di Caviar comprende diverse versioni, tutte con prezzi da capogiro:

Cosmic Fire -> pelle arancione Epsom firmata Hermès, dettagli color cioccolato e acciaio nero, cornice antigraffio con rivestimento in PVD al prezzo di partenza di 10.490 dollari

-> pelle arancione Epsom firmata Hermès, dettagli color cioccolato e acciaio nero, cornice antigraffio con rivestimento in PVD al prezzo di partenza di 10.490 dollari Black Orange -> titanio con finitura nera, inserti in pelle di coccodrillo e accenti arancioni per un look a forte contrasto, al prezzo di partenza di 10.630 dollari

-> titanio con finitura nera, inserti in pelle di coccodrillo e accenti arancioni per un look a forte contrasto, al prezzo di partenza di 10.630 dollari Gold Navy -> pelle di coccodrillo blu e inserti in oro 24 carati per un’eleganza senza tempo, a partire da 10.770 dollari

-> pelle di coccodrillo blu e inserti in oro 24 carati per un’eleganza senza tempo, a partire da 10.770 dollari Silver Black -> titanio lucido e pelle di coccodrillo nera, pensato per chi ama il minimalismo, con un prezzo di partenza di 10.340 dollari

-> titanio lucido e pelle di coccodrillo nera, pensato per chi ama il minimalismo, con un prezzo di partenza di 10.340 dollari Air Black -> versione dedicata all’iPhone Air, con titanio nero e pelle di coccodrillo, design più sottile e raffinato ad un prezzo di 9.630 dollari

Previous Next Fullscreen

Ogni dispositivo è trattato come un pezzo unico, confezionato con la cura di un gioiello e accompagnato da certificazioni di autenticità che ne attestano il pregio.

Chi acquista un Caviar sa bene che le specifiche tecniche non cambiano, il processore, le fotocamere e il software restano quelli dell’iPhone 17 Pro e dell’iPhone Air, ma ciò che si paga è l’esclusività di un prodotto pensato come status symbol.

La nuova collezione è già disponibile sul sito ufficiale di Caviar, con possibilità di personalizzare la memoria interna (e quindi il prezzo finale); non è certo una proposta per tutti, ma rappresenta l’ennesima dimostrazione di come il mercato degli smartphone di lusso continui ad avere un suo pubblico affezionato, disposto a spendere cifre a cinque zeri pur di distinguersi.

Chi ama l’idea di avere in tasca non solo un iPhone ma un gioiello tecnologico, dovrà però mettere mano al portafoglio e sborsare almeno 10.000 dollari. Le unità saranno prodotte in quantità limitatissime, a conferma che qui non si tratta di semplice elettronica di consumo, ma di artigianato di alta gamma con cuore Apple.