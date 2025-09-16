Dopo l’annuncio avvenuto lo scorso giugno, Xiaomi lancia ufficialmente in Europa il suo nuovo altoparlante Bluetooth portatile: il Sound Party Speaker.

Un dispositivo pensato per chi ama ascoltare musica in movimento, con caratteristiche tecniche interessanti e un design robusto al solito prezzo competitivo a cui ci ha abituato l’azienda. Scopriamone i dettagli.

Design compatto e priorità alla portabilità

Il Sound Party Speaker di Xiaomi è progettato per essere facile da trasportare e resistente all’uso outdoor. Il corpo misura 255 x 92 x 92 mm, pesa circa 1,2 kg ed è dotato di una maniglia a scomparsa, dettaglio funzionale e di design che ne facilita il trasporto senza alterarne l’estetica minimale.

Il design, particolarmente curato, incarna i canoni estetici del colosso cinese con linee stondate, elementi curvi e il branding Xiaomi discreto.

Il colore predominante è il nero, con accenni arancioni che donano un tocco sportivo e dinamico.

La costruzione lo rende perfetto per essere utilizzato in contesti esposti a polvere, sabbia o schizzi d’acqua grazie alla certificazione IP67, il che significa che può resistere all’immersione in acqua fino a un metro di profondità per 30 minuti, oltre a essere completamente protetto contro la polvere.

Potenza, qualità audio e grande autonomia

Sotto la scocca, lo Xiaomi Sound Party nasconde una configurazione audio ben bilanciata. La potenza complessiva è di 50 W, distribuita tra un tweeter da 15 W per le frequenze alte e un woofer da 35 W per bassi profondi.

La modalità Bass Boost, attivabile all’occorrenza, amplifica le basse frequenze rendendo l’ascolto più dinamico; mentre la calibrazione audio è affidata alla tecnologia Harman AudioEFX, sviluppata per offrire un suono più ampio, preciso e coinvolgente.

Uno dei punti di forza del Sound Party è la batteria. Xiaomi ha integrato un’unità da 7,3 V e 5200 mAh, capace di offrire fino a 26 ore di riproduzione musicale con volume al 50%, a luci e Bass Boost disattivati.

Presente anche la ricarica rapida per un ascolto al volo; il dispositivo, infatti, supporta la ricarica veloce via USB-C: bastano 10 minuti di carica per ottenere 2 ore di autonomia.

Interessante anche la funzione power bank integrata: lo speaker può erogare fino a 15 W in uscita per caricare uno smartphone o altri dispositivi compatibili durante l’uso.

Bluetooth 5.4, Party Connect ed effetti di luce sincronizzati

Il Sound Party utilizza il Bluetooth 5.4, una versione aggiornata che garantisce connessioni più stabili, latenza ridotta e consumi energetici inferiori.

Per gli utenti Android con sistema operativo dalla versione 8.1 in poi, è disponibile il pairing rapido via NFC, che consente di accoppiare il dispositivo con un semplice tocco.

Una delle funzioni più interessanti è la modalità TWS (True Wireless Stereo), che permette di abbinare due speaker Sound Party per ottenere un effetto stereo reale, con separazione tra canale sinistro e destro.

Ma la vera chicca è la funzione Party Connect, che consente di sincronizzare fino a 100 altoparlanti contemporaneamente, tutti riproducendo la stessa musica. Un’opzione ideale per eventi su larga scala.

Come ogni altoparlante da festa o grandi eventi che si rispetti, anche questo speaker include un sistema di illuminazione, Xiaomi lo chiama Time Tunnel e genera effetti 3D sincronizzati con la musica, creando un’atmosfera immersiva durante l’ascolto.

Presente anche un microfono integrato per gestire chiamate in vivavoce.

Prezzo e disponibilità

Lo Xiaomi Sound Party è ora disponibile in Europa al prezzo ufficiale di 129,99 euro. Al momento della stesura di questo articolo, la pagina ufficiale del prodotto è già presente su mi.com, ma la pagina d’acquisto risulta ancora non disponibile; questione di ore prima che torni attiva al seguente link.

Considerando le specifiche tecniche, il design resistente e le funzionalità avanzate (come Party Connect e ricarica rapida), si tratta di un prodotto competitivo per la fascia di mercato a cui si rivolge in grado di sfidare concorrenti più blasonati come JBL, Sony e Ultimate Ears nel settore degli speaker Bluetooth portatili.