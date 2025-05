Il Computex Taipei è alle porte e le novità dai big di settore non dovrebbero mancare, in primis da Intel che, secondo le ultime indiscrezioni trapelate in rete, potrebbe aver in serbo interessanti annunci in campo schede video. L’azienda da parte sua ha già confermato che a Taipei presenterà Arc PRO A60, ovvero una scheda pensata per la produttività che, oltre a offrire le più recenti tecnologie Intel in campo AI, utilizzerà ben 24 GB di memoria video.

Questo in via ufficiale, mentre nelle scorse ore si sono moltiplicati i leak riguardo alcuni prodotti rivolti al mondo consumer (e semi-professionale) che al momento l’azienda sembra aver voluto tenere segreti (o quasi), uno di questi particolarmente interessante. Ma vediamo insieme tutti i dettagli e di cosa si tratta, anticipandovi che è spuntato il nome di una Intel Arc B770.

Intel potrebbe annunciare al Computex tre nuove GPU, inclusa la Arc B770

Oltre all’ormai confermata Arc PRO A60, fonti vicine a Intel insistono sul fatto che l’azienda di Santa Clara sia pronta ad aggiornare l’offerta di schede grafiche con ulteriori modelli, per intenderci anche rivolti al gaming come la Arc B580 che abbiamo provato qualche settimana fa. Partiamo dalle indiscrezioni riguardo a quest’ultima. Diversi leaker infatti, vogliono Intel già pronta con una variante Arc B580 da 24 GB (vs gli attuali 12 GB), un’opzione sulla carta interessante ma che in realtà secondo noi non guarda realmente al segmento gaming.

La stessa considerazione si può fare su un’altra scheda molto chiacchierata, la Intel Arc B580 Dual, ovvero una scheda con due GPU BMG-G21 che, dati alla mano, dovrebbe comunque essere dotata di 24 GB GDDR6. Anche qui, il Dual-GPU ormai è relegato al calcolo e alla produttività, ambito dove comunque Intel ha bisogno di visibilità se vuole rimanere ben presente nel settore rispetto ad AMD e NVIDIA. L’ultimo aggiornamento sull’argomento è probabilmente il più succulento, soprattutto se guardiamo al fatto che la stessa Intel ha dato qualche indicazione concreta; su X infatti, alla domanda su eventuali novità riguardo a una GPU Battlemage di fascia alta come la Arc B770 l’azienda ha risposto chiaramente con uno “Stay Tuned“.

Questo potrebbe indicare che Intel potrebbe essere pronta a una grande sorpresa, ovvero una scheda grafica con GPU Battlemage che possa competere con le proposte più potenti di NVIDIA e AMD in ottica gaming; non pensiamo a un prodotto ai livelli delle top di gamma GeForce RTX 5090, 5080 o Radeon RX 9070 XT, ma sicuramente più in linea con la serie x70 di fascia media e, sicuramente con 16 GB di VRAM.

Inutile quasi sottolineare che nessun dettaglio tecnico è emerso sull’argomento, una delle poche informazioni trapelate è una misteriosa GPU Intel BMG-31, chip in realtà già oggetto di osservazioni ma mai realmente giunto sul mercato. Guardando a cosa offre l’attuale Arc B580, e confrontando le differenze tra una Arc A580 e una Arc A770, ipotizziamo che un’ipotetica Arc B770 sia dotata almeno del 50% in più di unità di elaborazione; potremmo quindi essere di fronte, se confermata, a una GPU da 3.840 Shading Unit, più probabilmente 4.096 con un reparto VRAM GDDR6 16 GB su bus a 256 bit.

Qui però terminano le speculazioni, ma il Computex è vicino e come al solito staremo sintonizzati per riportarvi tutte le novità del caso. Nel frattempo, se volete approfondire su Intel Arc vi consigliamo la nostra comparativa con la GeForce RTX 5060 Ti 16 GB.