L’autunno e alle porte, si torna a scuola e al lavoro, un periodo che coincide molto spesso con l’acquisto o l’aggiornamento del nostro PC. Esigenze tecniche a parte, che sia il nostro computer personale, per lavorare o assemblato per i nostri figli, l’obiettivo finale è quasi sempre lo stesso: cercare di portare a casa il sistema più valido per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo.
Se anche voi siete degli smanettoni dell’hardware e amate acquistare e assemblare da soli la vostra build, allora siete nel posto giusto; la nostra selezione di prodotti Amazon oggi riguarda proprio le migliori componenti PC, ovvero tutto l’occorrente per mettere in piedi il sistema partendo da zero.
Indice:
Migliori componenti PC in offerta su Amazon oggi
Quella che trovate a seguire è una selezione personale delle offerte più valide che abbiamo recuperato oggi su Amazon. Come ormai da prassi, l’elenco stilato non include solo prodotti interessati da offerte del giorno o a tempo, ma anche quelli al minimo storico o di particolare interesse per quanto concerne il rapporto col prezzo.
CPU
- AMD Intel Core i5-14600K, 14C/20T TDP 1255 watt, socket LGA 1700 disponibile a 171,90 euro invece di 196,53 euro
- AMD Intel Core Ultra 5 225F, 10C TDP 65 watt, socket LGA 1851 disponibile a 175,82 euro invece di 198 euro
- AMD Ryzen 7 9700X, 8C/16T TDP 65 watt, socket AM5 disponibile a 294,82 euro invece di 374,99 euro
- AMD Ryzen 7 7800X3D, 8C/16T TDP 120 watt, socket AM5 disponibile a 363 euro invece di 496,99 euro
- AMD Ryzen 9 9950X3D, 16C/32T TDP 170 watt, socket AM5 disponibile a 670,89 euro invece di 854,14 euro
Schede madri
- MSI PRO H810M-B, formato mATX, socket LGA 1851, DDR5 e PCIe 5.0, disponibile a 114 euro
- MSI PRO B760-P II, formato ATX, socket LGA 1700, DDR5 e PCIe 4.0, disponibile a 149,84 euro invece di 159 euro
- MSI X670E GAMING PLUS WIFI, formato ATX, socket AM5, DDR5 e PCIe 5.0, disponibile a 189,99 euro invece di 294 euro
- GIGABYTE B650 EAGLE AX, formato ATX, socket AM5, DDR5 e PCIe 5.0, disponibile a 145,90 euro invece di 195 euro
- ASUS ROG Strix X670E-F, formato ATX, socket AM5, DDR5 e PCIe 5.0, disponibile a 397,90 euro invece di 489 euro
RAM DDR5
- Patriot Viper Venom DDR5, 32 GB (2x 16 GB), 6.000 MT/s, disponibili a 99 euro
- Patriot Viper Venom RGB DDR5, 32 GB (2x 16 GB), 7.200MT/s, disponibili a 129,99 euro
- Corsair Vengeance RGB DDR5, 32 GB (2x 16 GB), 6.000 MT7s CL30, AMD EXPO/Intel XMP e Corsair iCUE, disponibili a 134,99 euro invece di 177,95 euro
- Patriot Viper Xtreme 5 DDR5, 48 GB (2X 24 GB), 8.200 MT/s CL38, disponibili a 184,99 euro
Schede video
- MSI GeForce RTX 5060 8G Shadow 2X OC, disponibile a 329 euro
- MSI GeForce RTX 5070 12 GB VENTUS 3X OC, disponibile a 599,99 euro invece di 789 euro
- Sapphire Pure Radeon RX 9070 XT 16 GB, disponibile a 684 euro invece di 769,99 euro
- PNY GeForce RTX 5070 Ti 16 GB OC Triple Fan, disponibile a 853,99 euro invece di 999 euro
SSD e dissipatori CPU
- Corsair MP600 CORE XT, 1 TB formato M.2, PCI-E Gen4 NVMe, 5.900 MB/s, NAND QLC, disponibile a 89,99 euro invece di 142,87 euro
- Lexar NM790, 2 TB formato M.2, PCI-E Gen4 NVMe, 7.400 MB/s, disponibile a 122,90 euro invece di 164,99 euro
- Crucial P3 Plus, 2 TB formato M.2, PCI-E Gen4 NVMe, 5.000 MB/s, NAND QLC, disponibile a 129,99 euro invece di 141,23 euro
- Lexar NM1090 PRO, 2 TB formato M.2, PCI-E Gen5 NVMe, 14.000 MB/s, disponibile a 199,49 euro invece di 225,28 euro
- Dissipatore CPU MSI MAG CORELIQUID A13 360, 3 ventole Cycloblade da 120 mm e radiatore da 360 mm, socket Intel e AMD, disponibile a 95,17 euro
- Dissipatore CPU ARCTIC Liquid Freezer III Pro 360 ARGB, 3 ventole da 120 mm e radiatore da 360 mm, socket Intel e AMD, disponibile a 100,49 euro
- Dissipatore CPU CORSAIR NAUTILUS 360 RS ARGB, 3 ventole RS120 da 120 mm e radiatore da 360 mm, socket Intel e AMD, disponibile a 109,33 euro invece di 139,90 euro
Alimentatori e case
- Cooler Master MWE Gold 750 V2, ATX 3.1+PCI-E 5.1, design modulare, 80 PLUS Gold, disponibile a 106,50 euro invece di 113,69 euro
- Corsair RM850x, ATX 3.1+PCI-E 5.1, design modulare, Cybenetics Gold, disponibile a 163,93 euro invece di 169,90 euro
- Corsair HX1200i (2025), ATX 3.1+PCI-E 5.1, design modulare, Cybenetics Platinum, disponibile a 249,90 euro invece di 314,90 euro
- Case NZXT H7 Flow (nero), mid-tower, supporto a 9 ventole e radiatore da 420 mm, USB-C 3.2 Gen2, disponibile a 99,90 euro invece di 139,99 euro
- Case Phanteks XT Pro Ultra (nero), mid-tower, 4 ventole 140 DRGB incluse, USB-C 3.2 Gen2, disponibile a 103,14 euro
- Case CORSAIR FRAME 4000D RS ARGB (nero), mid-tower modulare, 3 ventole RS ARGB incluse, USB-C 3.2 Gen2, disponibile a 104,50 euro invece di 119,90 euro
