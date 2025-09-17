Amazon rinnova ancora una volta la sua strategia promozionale puntando su uno dei servizi più apprezzati dagli amanti della lettura in versione audio: Audible è gratis per 3 mesi, un’occasione che, come sempre, farà gola a chi vuole scoprire l’ascolto di audiolibri e podcast senza spendere un euro; la nuova offerta è però limitata nel tempo e presenta condizioni precise, che è bene conoscere prima di attivarla.

Tre mesi di Audible gratis senza limiti di ascolto

L’iniziativa, valida dal 16 settembre 2025 fino al 16 ottobre 2025 alle ore 23:59, permette di accedere gratuitamente per 90 giorni all’intero catalogo di Audible: oltre 70.000 audiolibri, podcast e Audible Original disponibili in streaming o in download per l’ascolto offline, senza alcuna pubblicità e con compatibilità estesa a smartphone, tablet, computer e dispositivi Amazon Echo.

Terminato il periodo promozionale, l’abbonamento si rinnoverà automaticamente al costo di 9,99 euro al mese, ma può essere cancellato in qualsiasi momento, anche prima della fine della prova, evitando addebiti indesiderati.

L’offerta, come spesso accade, non è per tutti:

è riservata ai nuovi clienti selezionati in modo casuale che non si sono mai iscritti ad Audible o che non abbiano beneficiato di un periodo d’uso gratuito negli ultimi 12 mesi

è limitata a un solo account, non è cumulabile con altre promozioni, non è trasferibile né convertibile in denaro

è valida solo per i clienti maggiorenni residenti in Italia e soggetta alle Condizioni Generali d0uso di Audible, che regolano l’accesso ai contenuti e ai servizi digitali offerti

Amazon precisa inoltre che, in caso di motivi particolari (ad esempio problemi tecnici) si riserva il diritto di modificare o interrompere l’offerta anticipatamente; i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per l’esecuzione della promozione, secondo l’informativa sulla privacy di Audible.

Per chi tra voi fosse interessato ad approfittare dell’offerta vi lasciamo qui sotto il link da utilizzare.