Amazon è pronta a dare ufficialmente il via alla stagione dello shopping natalizio con una nuova edizione della Festa delle Offerte Prime, che quest’anno si terrà lunedì 7 e martedì 8 ottobre 2025, a partire da un minuto dopo la mezzanotte. Un appuntamento che ormai molti utenti Prime attendono con impazienza e che, come sempre, promette centinaia di migliaia di sconti esclusivi su prodotti di ogni categoria, dall’elettronica alla moda, dalla cucina ai giocattoli, passando per bellezza, cura della persona e articoli per la casa.

Il 7 e l’8 ottobre è la festa delle Offerte Prime

L’evento rappresenta il momento ideale per chi desidera anticipare i regali di Natale e approfittare di prezzi ribassati su marchi noti, non mancheranno le vetrine dedicate ai prodotti Made in Italy, pensate per sostenere le piccole e medie imprese del nostro Paese, oltre a offerte specifiche per chi vuole fare scorta di articoli per l’uso quotidiano, dalle forniture per la casa ai must-have di elettronica.

Chi non è ancora abbonato al servizio potrà, ovviamente, attivare Amazon Prime anche solo per l’occasione; l’iscrizione consente infatti di accedere all’evento beneficiando di spedizioni rapide e senza costi aggiuntivi e, se idonei, di iniziare un periodo di prova gratuito. Chi fosse interessato può quindi valutare di abbonarsi prima dell’inizio delle offerte direttamente da questo link.

Per quanto manchi ancora qualche settimana all’evento, Amazon ha deciso di premiare la fedeltà dei propri clienti Prime rendendo già disponibili due interessanti promozioni:

4 mesi d’uso gratuito per Amazon Music Unlimited (anziché il classico mese singolo già visto in altre occasioni)

(anziché il classico mese singolo già visto in altre occasioni) Kindle Unlimited gratis per tre mesi, ottimo per tutti gli amanti della lettura

L’esperienza d’acquisto diventa inoltre più smart grazie a Rufus, l’assistente virtuale basato sull’intelligenza artificiale già integrato nell’app e nella versione desktop, un vero e proprio aiuto per individuare l’offerta migliore, confrontare i prodotti e ricevere consigli su misura in tempo reale.

La Festa delle Offerte Prime non riguarda solo l’Italia, l’iniziativa partirà in contemporanea in oltre 20 Paesi tra cui Stati Uniti, Germania, Regno Unito, Francia, Spagna e, per la prima volta, anche Colombia, Irlanda e Messico. Per gli utenti nostrani tutto ciò significa spedizioni rapide, opzioni di consegna flessibili (Locker, Counter e Il mio giorno Amazon) e metodi di pagamento diversificati, inclusa la possibilità di pagare in contanti presso punti vendita autorizzati o sfruttare piani di rateizzazione.

Con l’autunno alle porte e le festività sempre più vicine, la Festa delle Offerte Prime si conferma un appuntamento irrinunciabile per chi vuole pianificare lo shopping natalizio, evitando la corsa dell’ultimo minuto e risparmiando su prodotti di qualità. Gli utenti Prime italiani possono già iniziare a monitorare le offerte anticipate, in attesa di due giornate che, come Amazon promette, sapranno combinare risparmio, comodità e una selezione di prodotti praticamente infinita.