Era il 21 febbraio 2024 quando Apple annunciava ufficialmente Apple Sports, un’app gratuita per iPhone che punta a mettere tra le mani dei fanatici dello sport risultati in tempo reale, statistiche e molte altre informazioni relative agli sport e alle leghe più seguite.

L’app era inizialmente disponibile negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Canada ma oggi, a oltre un anno e mezzo di distanza, il colosso di Cupertino ne ha ufficializzato l’arrivo in Italia. Andiamo quindi a scoprire cosa consente di fare l’app e come scaricarla sui dispositivi compatibili.

Apple Sports è disponibile in Italia da oggi

Ci è voluto più di un anno e mezzo ma alla fine Apple Sports, l’app che punta a soddisfare la sete di sport dei fan più sfegatati, è stata resa ufficialmente disponibile anche in Italia.

L’app è davvero semplice e immediata da usare e continua a permettere ai fan di rimanere aggiornati sulle loro squadre (che possono essere aggiunte alla sezione Le mie squadre) e i loro campionati (che possono essere aggiunti alla sezione I miei campionati) preferiti.

Rispetto all’inizio, il parco di sport, campionati e leghe a disposizione è stato notevolmente ampliato e, sin da subito, in Italia è possibile scegliere tra i seguenti (in grassetto le novità rispetto al lancio inziale):

Bundesliga

2. Bundesliga

Champions League (maschile e femminile)

Conference League

Campionato EFL

Europa League

Formula 1

LaLiga

Liga MX

Ligue 1

Ligue 2

MLB

MLS

NASCAR

NBA

Pallacanestro NCAA (maschile e femminile)

NCAAF

NFL

NHL

NWSL

Premier League

Primeira Liga

Segunda División

Serie A

Serie B

Tennis (maschile e femminile)

WNBA

Apple Sports supporta le attività in tempo reale e, grazie ad esse, può mostrare suylla schermata di blocco di iPhone (e Apple Watch) aggiornamenti in diretta sulle partite (o sugli eventi) in corso. Ci sono anche la possibilità di condividere le schede delle partite con altri utenti e la possibilità di aggiungere widget alla schermata iniziale dell’iPhone.

Nei paesi in cui i diritti di un determinato sport sono detenuti da Apple o da un servizio partner (e solo nel caso in cui l’utente abbia sottoscritto l’abbonamento al servizio), è possibile anche accedere all’app Apple TV per guardare direttamente le partite in diretta da Apple e dalle app di streaming connesse.

Come scaricare l’app Apple Sports

Come anticipato, Apple Sports è disponibile da oggi (16 settembre 2025) in Italia e risulta compatibile con qualsiasi iPhone che esegua iOS 17.2 o versioni successive (non è quindi esclusiva del sistema operativo più recente, ovvero iOS 26).

Per scaricare l’app è sufficiente raggiungere la pagina dell’app su App Store (tramite questo link), effettuare un tap su “Ottieni” e procedere con l’autenticazione biometrica per far partire l’installazione.

Oltre all’Italia, l’app è disponibile anche in Austria, Canada, Francia, Germania, Islanda, Irlanda, Italia, Messico, Portogallo, Regno Unito, Spagna e Stati Uniti; come suggerito da Apple, “la disponibilità e le funzioni possono variare in base al Paese, al territorio o al dispositivo“.