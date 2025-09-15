Torniamo con la nostra rubrica sulle migliori schede video in offerta su Amazon, un’occasione da non perdere se state assemblando un nuovo PC per giocare oppure state valutando l’aggiornamento della vostra vecchia GPU per giocare i titoli più recenti.
Dopo gli annunci del primo semestre, i prezzi dei modelli di nuova generazione sono finalmente allineati con i prezzi di listino (più o meno), inoltre le ultime indiscrezioni sulle prossime generazioni di GPU AMD e NVIDIA in ambito schede grafiche stanno contribuendo a un vero e proprio boom di offerte, non sempre semplici da scovare ma comunque molto utili se puntiamo a risparmiare qualcosa in termini economici.
Questa selezione delle migliori schede video da acquistare su Amazon ha proprio questo scopo, ovvero proporvi una vera e propria scrematura dei modelli più vantaggiosi, con la possibilità di risparmiare tempo e denaro (dove possibile).
Migliori schede video da acquistare oggi su Amazon
Come ormai da prassi, quella che trovate a seguire è una selezione personale, senza la pretesa di essere la più completa sulla rete, ma vi assicuriamo che racchiude i prodotti più convenienti disponibili a oggi, non solo interessati da offerte del giorno o a tempo, ma anche al minimo storico o particolarmente vantaggiosi rispetto ad esempio ad altri negozi online.
Se il vostro budget è limitato nessuna paura, la lista che trovate a seguire guarda a tutte le tasche, con una base di partenza di circa 200 euro fino alle schede grafiche di fascia alta (per chi può permettersele).
Schede video fascia bassa
- MSI GeForce RTX 3050 VENTUS 2X XS OC 8 GB Bianca, disponibile a 210,26 euro invece di 225 euro
- XFX SPEEDSTER SWFT210 Radeon RX 7600 Gaming 8 GB, disponibile a 249 invece di 299 euro
- Zotac GeForce RTX 5050 8 GB Solo Single-Fan, disponibile a 258,80 euro
- Intel Arc B580 Limited Edition 12 GB, disponibile a 284,29 euro invece di 295,10 euro
- XFX Swift Radeon RX 9060 XT OC 8 GB, disponibile a 319 euro
- MSI GeForce RTX 5060 8G Shadow 2X OC , disponibile su Amazon a 329 euro
- Sapphire Pulse AMD Radeon RX 9060 XT 16GB, disponibile a 385,91 euro
Schede video fascia media
- Inno3D GeForce RTX 5060 Ti 16 GB Twin X2,, disponibile a 442,60 euro
- ZOTAC Gaming GeForce RTX 5060 Ti Twin Edge 16 GB, disponibile a 451,23 euro
- PowerColor Radeon RX 7800 XT Dual-Fan 16 GB, disponibile a 474, 65 euro
- XFX Speedster Qick 319 Radeon RX 7800 XT Core Edition White 16GB, disponibile a 519 euro
Schede video fascia medio-alta
- PNY GeForce RTX 5070 12 GB Triple Fan, disponibile su Amazon a 555 euro
- ASUS PRIME NVIDIA GeForce RTX 5070 OC Edition, disponibile a 599 euro invece di 849,90 euro
- Sapphire Pulse Radeon RX 9070 16 GB, disponibile a 615,16 euro invece di 674,99 euro
- XFX Radeon RX 9070 Swift OC 16 GB, disponibile a 639 euro
- Sapphire PURE Radeon RX 9070 XT 16 GB, disponibile a 684 euro invece di 769,99 euro
- ASRock Radeon RX 9070 XT SL 16 GB, disponibile a 689,10 euro
Schede video fascia alta
- PNY GeForce RTX 5070 Ti OC 16 GB Triple FAN, disponibile a 864,12 euro invece di 989 euro
- ASUS PRIME NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 16 GB OC Edition, disponibile a 853,46 euro invece di 1.172,17 euro
- ZOTAC Gaming GeForce RTX 5080 Solid Core OC 16GB, disponibile a 1.140,29 euro invece di 1.256,98 euro
- MSI GeForce RTX 5080 16 GB SHADOW 3X OC, disponibile a 1.199 euro
- MSI GeForce RTX 5090 32 GB Vanguard SOC, disponibile a 2.512,11 euro invece di 2.749 euro
- Migliori schede video: la selezione di questo mese
- Come scegliere la scheda video: la guida pratica
- La riprova della NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti: come va con i nuovi driver dopo 6 mesi
- Intel Arc B580: è davvero buona per giocare a 1440P? Ecco cosa dicono i nostri test
- Serve davvero il PCI-E 5.0 per le nuove schede video? Ecco cosa abbiamo scoperto
