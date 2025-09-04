WhatsApp per iOS, il client per gli iPhone di Apple della popolare app di messaggistica, ha recentemente ricevuto un nuovo aggiornamento che ha portato con sé una novità molto utile, già messa a disposizione della maggior parte degli utenti.

Nello specifico, si tratta di qualcosa che avevamo già visto qualche mese fa sulla versione beta dell’app per Android e che punta ad evitare l’avvio accidentale di chiamate e videochiamate dentro le chat di gruppo.

WhatsApp per iOS si aggiorna con un’utile novità per i gruppi

Nella giornata di ieri, WhatsApp per iOS ha ricevuto il nuovo aggiornamento alla versione 2.25.23.82 che, stando al changelog, dovrebbe preoccuparsi di “correggere i bug, ottimizzare le prestazioni e migliorare l’esperienza d’uso“. In realtà, dopo avere aggiornato l’app, abbiamo constatato che il team di sviluppo ha aggiunto un nuovo menù di chiamata nelle chat di gruppo.

Come potrete osservare dalla seguente immagine, al posto dei due pulstanti singoli per far partire chiamate e videochiamate (gli stessi che continuano ad essere presenti nelle chat singole), il team di sviluppo ha implementato un pulsante unico che non fa partire direttamente la chiamata ma che apre un sotto-menù che consente di scegliere tra varie opzioni.

Al suo interno troviamo le opzioni “Chiamata vocale“, “Videochiamata“, “Seleziona persone” (terza parte del seguente screenshot, permette di chiamare o videochiamare solo alcuni dei membri del gruppo), “Invia link alla chiamata” (permette di invitare gente a una chiamata tramite link) e “Programma chiamata” (consente di programmare una videochiamata o una chiamata vocale attraverso un’interfaccia simile a quella per la creazione di un evento possibilità di scegliere titolo, descrizione, orario di inizio e orario di fine).

Questo menù di chiamata per le chat di gruppo è già disponibile per un buon numero di utenti che eseguono la più recente versione 2.25.23.82 di WhatsApp per iOS: l’implementazione su scala globale dovrebbe avvenire nel giro di qualche giorno.

Come scaricare o aggiornare WhatsApp per iOS

Per non rischiare di perdervi le ultime novità introdotte dal team di sviluppo, inclusi i temi personalizzabili per le chat, vi consigliamo di mantenere aggiornata l’app di WhatsApp per iOS: per farlo, vi basterà verificare la presenza di aggiornamenti tramite l’App Store di Apple o, in alternativa, raggiungere la pagina dell’applicazione tramite questo link.