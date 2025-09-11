Sony continua a rafforzare il proprio impegno verso un’esperienza di gioco più sicura e inclusiva, soprattutto per i più piccoli, e lo fa introducendo un nuovo strumento pensato espressamente per i genitori: PlayStation Family, un’applicazione mobile già disponibile su Google Play Store e App Store.

L’app non sostituisce né modifica l’attuale applicazione PlayStation, ma si concentra interamente sulla gestione dei controlli parentali, permettendo ai genitori di avere sotto controllo le attività dei propri figli senza dover accedere ogni volta alla console.

Gestione completa da smartphone con la nuova app PlayStation Family

Con PlayStation Family è possibile configurare e amministrare gli account bambino direttamente dal proprio telefono, con una serie di strumenti che vanno ben oltre le impostazioni già disponibili su PS4 e PS5.

Tra le funzioni principali del nuovo software troviamo:

report delle attività giornaliere e settimanali , con la possibilità di vedere a cosa un bambino sta giocando e per quanto tempo

, con la possibilità di vedere a cosa un bambino sta giocando e per quanto tempo gestione del tempo di gioco , con limiti personalizzabili per ogni giorno e notifiche in tempo reale in caso di richieste di estensione

, con limiti personalizzabili per ogni giorno e notifiche in tempo reale in caso di richieste di estensione filtri contenuti , con preset basati sull’età ma anche opzioni manuali per adattare le restrizioni alle esigenze della famiglia

, con preset basati sull’età ma anche opzioni manuali per adattare le restrizioni alle esigenze della famiglia gestione delle spese , con possibilità di aggiungere fondi al portafoglio PlayStation, visualizzare il saldo e stabilire un tetto massimo mensile

, con possibilità di aggiungere fondi al portafoglio PlayStation, visualizzare il saldo e stabilire un tetto massimo mensile controllo delle interazioni sociali, per regolare accesso alle chat, alle funzionalità e alle connessioni con altri utenti

L’elemento distintivo dell’app è la comodità della gestione mobile, le notifiche in tempo reale permettono ad esempio di approvare o rifiutare richieste di tempo extra o accesso a giochi limitati con un semplice tap sullo smartphone; tutto viene centralizzato in un’unica interfaccia, evitando ai genitori di dover navigare nei menù della console o utilizzare strumenti separati.

È evidente che PlayStation Family abbia un target ben preciso, ovvero i genitori che vogliono monitorare con attenzione l’attività dei figli su PlayStation, in caso per esempio di sessioni troppo lunghe su titoli come Roblox o Fortnite la nuova app può diventare uno strumento fondamentale per stabilire regole chiare e applicarle senza difficoltà; per chi non ha bambini in casa invece l’app non aggiunge nulla di realmente utile rispetto all’esperienza già offerta dalla normale app PlayStation.

PlayStation Family è già disponibile per il download nella maggior parte dei mercati, sia su Android che su iOS, e rappresenta soltanto il primo passo di un percorso che Sony intende arricchire con ulteriori aggiornamenti e funzionalità nel tempo.

Gli utenti interessati possono scaricare l’app e iniziare subito a configurare gli account dei propri figli, beneficiando di un controllo molto più flessibile e immediato; per tutti gli altri, resta la dimostrazione di come Sony stia guardando con sempre maggiore attenzione al tema del gioco sicuro e responsabile.

Scarica l’app PlayStation Family dall’App Store

Scarica l’app PlayStation Family dal Google Play Store