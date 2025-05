Nonostante manchino ancora diversi anni alla sua probabile uscita, un nuovo rumor trapelato in Rete nelle ultime ore suggerirebbe il lancio della PlayStation portatile nel 2028, con interessanti novità per quanto riguarda il processore al suo interno: scopriamone insieme tutti i dettagli.

PlayStation portatile: chip a 2 nanometri?

Secondo quanto riportato dall’utente Jukanlosreve, la nuova console PlayStation portatile (conosciuta al momento con il nome in codice Jupiter) monterà un chip realizzato da AMD con il nodo produttivo SF2P a 2 nanometri di Samsung. Tale indiscrezione andrebbe dunque in netta contrapposizione con quanto predetto dall’informatore Kepler_L2, che nelle scorse settimane suggeriva invece un nodo produttivo a 3 nanometri.

A detta dell’informatore, la nuova console non entrerà in produzione su larga scala prima del 2028, pressoché ad un anno dall’uscita di PlayStation 6, prevista per il 2027. Diversi rumor si susseguono in merito alla scelta dei core della CPU, suggerendo il possibile utilizzo della 3D V-Cache di AMD, mentre altre fonti indicherebbero l’utilizzo di un numero di CU compreso verosimilmente tra 20 e 40. Ad ogni modo, la scelta più probabile per i core della CPU potrebbe ricadere su Zen 5.

Chiaramente è bene specificare come sempre che si tratta al momento di pure e semplici indiscrezioni, che dovranno conoscere una conferma (o eventuale smentita) ufficiale dalle compagnie produttrici. Non ci rimane quindi che attendere ulteriori aggiornamenti a tal proposito da PlayStation, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi anni.