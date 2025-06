Come probabilmente avrete notato, nella serata di ieri si è tenuto un nuovo State of Play, un evento in streaming che ha svelato nuovi giochi, confermato date di uscita per titoli già presentati, mostrato nuovi trailer e non solo. Se vi siete persi l’evento PlayStation o volete un riassunto, siete capitati nel posto giusto: andiamo a scoprire insieme tutti gli annunci e i trailer del PlayStation State of Play di giugno 2025.

Tutte le novità e gli annunci dello State of Play PlayStation di giugno 2025

Mentre Nintendo è alle prese con il lancio ufficiale di Switch 2, Sony ha proposto un nuovo evento State of Play in streaming, nel quale ha mostrato anche qualche intrigante sorpresa. Tra gli annunci più interessanti troviamo senza dubbio 007 First Light, ossia un nuovo titolo dedicato alle origini dell’agente segreto più famoso al mondo, ma anche la remaster di Final Fantasy Tactics e il primo stick di combattimento wireless di PlayStation, Project Defiant.

Procediamo con ordine e vediamo tutte le novità e i trailer dello State of Play di giugno.

007 First Light

Iniziamo con 007 First Light, gioco d’azione e avventura in terza persona in uscita nel 2026. Si tratta di una rivisitazione indipendente delle origini di James Bond, firmata da IO Interactive. Il titolo consentirà di ripercorrere gli eventi che hanno portato un giovane ribelle a diventare il miglior agente dell’MI6 e la spia più celebre del mondo. Non è ancora lo 007 maturo che conosciamo tutti, ma un uomo con uno spiccato istinto, a volte spericolato, che sta ancora imparando quando combattere, quando bluffare e quando sparire nell’ombra. Una storia originale completamente indipendente, sviluppata in collaborazione con Amazon MGM Studios.

Ghost of Yōtei

L’evento ha lasciato spazio a un nuovo trailer di Ghost of Yōtei, attesissimo titolo firmato Sucker Punch. Nel breve filmato viene annunciato uno speciale State of Play interamente dedicato al gioco e al suo gameplay, con uno sguardo approfondito alle meccaniche di gioco nuove e evolute, compresa esplorazione, combattimento e molto altro. L’episodio sarà trasmesso a luglio 2025.

Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles

Uscito nel 1997 per PlayStation, Final Fantasy Tactics è conosciuto per la sua trama appassionante e il gameplay strategico. Il 30 settembre avverrà il ritorno del GDR strategico su PS5 e PS4 sotto forma di Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles, una versione potenziata che vanta dialoghi interamente doppiati, un’interfaccia utente ottimizzata e aggiornata, migliorie grafiche e una serie di altre caratteristiche che migliorano l’esperienza di gioco.

Astro Bot

Sony ha annunciato nuovi livelli in arrivo quest’estate per Astro Bot, gioco del Team Asobi che lo scorso anno si è aggiudicato il prestigioso titolo di “Game of the Year 2024”. Il 10 luglio 2025 saranno proposti cinque nuovi livelli della galassia Vuoto violento (Rane problematiche, Aspirazione elefantesca, Appiglio da panico e Tutto d’un fiato), per i quali saranno richieste tutte le abilità dei giocatori e che offriranno nuovi Bot speciali. In più, sappiamo che nel corso dell’anno uscirà una nuova e allegra versione del controller wireless DualSense in edizione limitata di Astro Bot.

Baby Steps

Il bizzarro walking sim Baby Steps arriverà su PS5 l’8 settembre 2025. Il nuovo trailer illustra ulteriormente le meccaniche di movimento uniche del gioco e le sfide che Nate, il protagonista con la tutina, deve affrontare mentre sente… il richiamo della natura.

Bloodstained: The Scarlet Engagement

Il GDR d’azione in 2.5D a scorrimento laterale torna con un nuovo inquietante capitolo. Permetterà di esplorare l’immenso Castello Etereo nei panni di Leo e Alex e di unire le forze per affrontare i suoi spaventosi abitanti. Premendo semplicemente un tasto, sarà possibile cambiare personaggio e sfruttare le abilità distintive di ciascuno per sopravvivere. Bloodstained: The Scarlet Engagement uscirà l’anno prossimo su PS5.

Cairn

Il 5 novembre arriverà su PlayStation 5 Cairn, nuovo gioco di sopravvivenza e arrampicata. Il giocatore dovrà studiare il percorso e arrampicarsi sulla montagna gestendo resistenza e risorse per sopravvivere. Su PlayStation Store è disponibile una demo che consente di affinare le abilità e mettere alla prova la presa in anticipo.

Digimon Story: Time Stranger

Dopo l’annuncio dello State of Play di febbraio, Digimon Story: Time Stranger torna con un nuovo trailer che mostra nuovo gameplay, svela di più sui personaggi in questa storia che trascende mondi e tempo e la varietà di crescita e personalizzazione dei Digimon. Il gioco sarà lanciato il 3 ottobre.

Everybody’s Golf Hot Shots

Il 5 settembre torna su PS5 l’acclamata serie golfistica: il nuovo trailer di Everybody’s Golf Hot Shots ha mostrato un ospite speciale a sorpresa: Pac-Man. L’icona dei videogiochi potrà essere sbloccata in anticipo con la prenotazione del gioco.

Hirogami

Hirorami è un nuovo titolo platform 3D di azione incentrato sugli origami, ed è in arrivo su PS5 il 3 settembre. Consentirà di esplorare un bellissimo ma fragile mondo di origami nei panni di Hiro, un maestro nell’arte di piegare la carta, e assumere forme animali per muoversi, risolvere enigmi, sconfiggere nemici e salvare il reame da una minaccia digitale.

Lumines Arise

Un nuovo capitolo dell’iconica serie di rompicapo, compatibile anche con PS VR2, è in arrivo quest’anno su PS5: Lumines Arise include 30 livelli immersivi, contraddistinti da ambienti come giungle lussureggianti, oceani e luoghi dominati dalla tecnologia, come le strade di Tokyo e l’immensa vastità dello spazio, con la nuova meccanica Burst che intensifica il gioco.

MARVEL Tōkon: Fighting Souls

PlayStation Studios, Arc System Works (Arc) e MARVEL Games hanno unito le forze con Marvel Tōkon: Fighting Souls. Il titolo consente di vivere l’Universo MARVEL come mai prima d’ora con personaggi e livelli reinventati, meccaniche di gioco intuitive e grafica spettacolare. Arc ha incorporato comandi e meccaniche di gioco facili da imparare e con cui giocare e che allo stesso tempo offrono profondità e versatilità per sfide di alto livello.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Durante lo State of Play è arrivato anche un nuovo trailer per Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, remake del popolarissimo Metal Gear Solid 3: Snake Eater. Il trailer offre uno sguardo più da vicino su alcuni dei temibili nemici che Naked Snake dovrà affrontare nella sua missione: l’unità Cobra. Non mostra solo l’azione ad alto rischio della campagna: Konami ha infatti condiviso anche il gameplay del minigioco Serpente contro Scimmia, di ritorno all’uscita del gioco su PS5 il 28 agosto.

Mortal Kombat: Legacy Kollection

Digital Eclipse e NetherRealm Studios stanno collaborando per portare Mortal Kombat: Legacy Kollection su PlayStation 4 e PlayStation 5 entro la fine dell’anno. Con vari giochi dagli esordi di questa rivoluzionaria serie di picchiaduro, oltre ai documentari interattivi, il titolo costituisce la raccolta di questo franchise più completa e dettagliata mai realizzata.

Ninja Gaiden: Ragebound

Ninja Gaiden: Ragebound, il nuovo e spettacolare titolo a scorrimento laterale di questa acclamata serie, uscirà il 31 luglio su PS5 e PS4. In omaggio alla tradizione del franchise, Ragebound modernizza l’irresistibile platform d’azione con una formula frenetica ed elettrizzante che rende celebre lo studio The Game Kitchen.

Nioh 3

Koei Tecmo e lo studio Team Ninja hanno annunciato Nioh 3 per PS5. Nel GDR d’azione dark fantasy i giocatori potranno lottare con due stili di combattimento distinti: samurai e ninja. Lo stile samurai offrirà un’esperienza di gioco simile ai titoli Nioh precedenti, mentre lo stile ninja è adatto ai movimenti rapidi, come le schivate e le azioni in aria. Si potrà passare da uno stile di battaglia all’altro istantaneamente. Una demo a tempo limitato è disponibile su PlayStation Store.

Pragmata

Capcom ha presentato Pragmata, la sua nuova avventura fantascientifica. Questa anticipazione del gameplay mostra la combinazione unica di azione e strategia del titolo, in cui i giocatori dovranno controllare all’unisono i protagonisti, Hugh e Diana, per superare gli ostacoli che incontreranno lungo il cammino.

Project Defiant

Non solo giochi: durante lo State of Play è stato presentato anche Project Defiant (nome in codice), il primo stick di combattimento wireless realizzato da PlayStation. Questo nuovo controller permetterà di giocare in modalità wireless tramite PlayStation Link, oppure con connessione via cavo su PS5 o PC. L’uscita è prevista per il prossimo anno.

Romeo is a Dead Man

Oltre a essere un uomo intrappolato fra la vita e la morte, Romeo Stargazer è anche l’agente dell’FBI Dead Man, che dà la caccia a fuggitivi spazio-temporali. Il nuovo titolo d’azione creato da Grasshopper Manufacture, Romeo is a Dead Man, arriverà su PS5 l’anno prossimo: consentirà di passare dalle pistole alle lame e usare i poteri dei nemici contro di loro per annientare orde maligne.

Sea of Remnants

Un mondo di marionette che fanno rotta verso il mare aperto e i suoi segreti in Sea of Remnants, il nuovo GDR d’azione in arrivo su PS5. I giocatori potranno mettere insieme una ciurma specializzata per affrontare tutte le sfide all’orizzonte, potenziare la nave per resistere a qualsiasi tempesta e tornare con il bottino alla città pirata di Orbtopia.

Silent Hill f

Silent Hill f uscirà su PS5 il prossimo 25 settembre 2025: durante l’evento è stato mostrato un nuovo trailer che presenta il viaggio insidioso di Hinako Shimizu: la città natale della liceale viene inghiottita dalla nebbia e i pericoli nascosti la costringeranno a lottare per la sopravvivenza. Essendo uno spin-off indipendente, può risultare anche un’ottima introduzione alla serie.

Sword of the Sea

Giant Squid lancerà Sword of the Sea il 19 agosto su PS5: l’avventura sulla tavola da surf sbarcherà al day one sul catalogo PlayStation Plus di quel mese.

Thief VR: Legacy of Shadow

La saga di Thief è stata rivisitata per PlayStation VR2 con Thief VR: Legacy of Shadow, in uscita quest’anno. Permette di vestire i panni di Magpie, un’astuta ladra resa orfana dalla brutalità di Northcrest e plasmata dalla strada, e sfruttare le meccaniche di PS VR2 per rubare, fuggire e ingannare coloro che controllano la City. Il giocatore potrà spostarsi tra le ombre e spegnere ogni fonte di luce con le frecce ad acqua, oppure utilizzare le mani o un soffio preciso per passare inosservati.

Tides of Tomorrow

24 febbraio 2026: questa la data di uscita su PS5 di Tides of Tomorrow, titolo multigiocatore asincrono che segna il ritorno di DigixArt, lo studio che ha dato vita a Road 96. Il movimentato mondo post-apocalittico di Tides of Tomorrow intreccia le scelte con quelle del giocatore precedente, dando vita a un’esperienza davvero unica. Le scelte e le azioni precedenti aiuteranno a evitare le trappole, a risolvere gli enigmi, a indagare sui fatti precedenti o semplicemente ad adattarsi alle azioni degli altri giocatori.

PlayStation Plus

Chiudiamo le novità di questo State of Play con PlayStation Plus: Oltre a Sword of the Sea in arrivo il 19 agosto come aggiunta al catalogo dei giochi (come abbiamo visto più su), sono stati annunciati altri titoli in uscita su PlayStation Plus. La versione PS2 dell’immersivo simulatore fantascientifico Deus Ex entrerà a far parte del catalogo dei giochi il 17 giugno, mentre Twisted Metal 3 e Twisted Metal 4 si aggiungeranno alla selezione dei classici di PlayStation Plus Premium il 15 luglio, insieme alle versioni originali PlayStation di Resident Evil 2 e Resident Evil 3: Nemesis, che entreranno nel catalogo di PlayStation Plus Premium durante l’estate. Inoltre, per celebrare i Days of Play, arriveranno il classico rompicapo Myst e il sequel Riven.

Questi dunque tutti gli annunci e i trailer mostrati durante lo State of Play di giugno 2025 di PlayStation. Quali delle novità qui sopra state aspettando con maggiore trepidazione? Fatecelo sapere.