C’è qualcosa di inconfondibile nell’estetica della PlayStation 2, una sorta di magia visiva che a distanza di oltre vent’anni continua ad affascinare intere generazioni di appassionati; sarà la scocca nera, elegante e severa, o forse quel logo inciso che sembra uscito da un’era tecnologica ancora legata al fascino dell’analogico. Qualunque sia il motivo una cosa è certa, la PS2 ha lasciato un segno indelebile nell’immaginario collettivo.

Non sorprende dunque che, nel 2025, sempre più utenti decidano di trasformare la loro fiammante PS5 in una versione moderna ma profondamente ispirata alla storica PlayStation 2; il risultato? Un’ondata di nostalgia digitale che ha invaso Reddit, celebrando l’estetica retrò con una passione che ha del commovente.

La PS5 si ispira alla PlayStation 2

Il merito della nuova ondata di mod estetiche va attribuito in particolare all’utente Gookez, che ha pubblicato sulla celebre piattaforma una PS5 completamente customizzata per assomigliare alla storica PlayStation 2; un lavoro meticoloso e curato nei dettagli, che ha immediatamente catturato l’attenzione degli altri utenti che non si sono limitati a commentare con entusiasmo, ma hanno anche colto l’occasione per mostrare le proprie varianti personalizzate dello stesso tema.

Il design è semplice, scocca nera opaca, logo ricreato tramite adesivi vintage, luci LED in stile retrò e perfino coperture dei cavi personalizzate; il risultato finale è una console che sembra uscita direttamente dai primi anni 2000, ma con tutta la potenza dell’hardware di nuova generazione.

La cosa più interessante, al di là della creatività della community, è il messaggio implicito dietro queste trasformazioni, la voglia di riscoprire il passato reinterpretandolo con il gusto estetico di oggi; la PlayStation 2 non era solo una console, ma un’icona culturale, simbolo di un’epoca in cui il gaming era diverso, forse più semplice ma proprio per questo più affascinante.

Non a caso molti utenti nei commenti hanno sottolineato quanto avrebbero voluto anche la compatibilità con i giochi della vecchia console su PS5; Sony dal canto suo non ha mai abbracciato l’idea di una retrocompatibilità totale (eccezion fatta per alcuni titoli presenti su PS Plus), lasciando questo desiderio inespresso nelle mani degli appassionati.

In un periodo in cui l’industria videoludica spinge verso il cloud gaming, l’intelligenza artificiale generativa e la grafica fotorealistica, questa celebrazione estetica della PlayStation 2 rappresenta una sorta di atto di resistenza culturale; un modo per ricordare che, a volte, non servono innovazioni radicali per rendere un prodotto memorabile, basta un design giusto e una community pronta a mantenere vivo il ricordo.