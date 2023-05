Meross ha annunciato il termostato MTS960HK con integrazione Apple HomeKit dotato di un sensore di temperatura lungo due metri che consente di monitorare la temperatura in vari ambiti.

Nel frattempo Yeelight ha annunciato ufficialmente il supporto per il protocollo Matter su tutta la sua linea di prodotti Yeelight Pro.

Meross annuncia il termostato MTS960HK con integrazione HomeKit

Il termostato Meross MTS960HK si collega tra la presa e il dispositivo di riscaldamento o raffreddamento e permette di controllare quest’ultimo utilizzando il sensore di temperatura collegato.

Il termostato è compatibile con Apple Home, Amazon Alexa, Google Home e Samsung SmartThings per il controllo di dispositivi di riscaldamento o raffreddamento con un assorbimento massimo di 16 A / 3.680 W.

Il termostato Meross è dotato di un sensore di temperatura lungo due metri che misura da -30°C a 110°C ed essendo realizzato in acciaio inossidabile, la temperatura può essere misurata anche in acqua, ad esempio per monitorare la temperatura dell’acquario.

Il display integrato mostra sia la temperatura ambiente attuale che la temperatura da monitorare che può essere impostata tramite il dispositivo stesso, l’app Meross o una delle integrazioni smart home, inoltre è possibile creare una programmazione della temperatura con un massimo di 12 periodi di tempo al giorno tramite l’app Meross.

Il prodotto offre numerose funzioni per diversi scenari, timer, allarmi per alte e basse temperature, allarmi per errore sonda e calibrazione della temperatura, in più mette a disposizione una funzione di sicurezza temporizzata per la protezione del compressore durante il raffreddamento.

Il termostato Meross MTS960HK è attualmente in preordine nel negozio online del produttore al prezzo di 39,17 anziché 48,97 euro.

Il supporto Matter è disponibile per tutta la linea di prodotti Yeelight Pro

L’integrazione di Matter consente una perfetta sinergia tra i prodotti Yeelight Pro e le principali piattaforme IoT come Apple HomeKit, Google Home, Amazon Alexa e Samsung SmartThings.

Aggiornando il gateway S20 esistente tutti i dispositivi Yeelight Pro, come luci intelligenti, sensori, interruttori intelligenti e altro possono godere dei vantaggi offerti dal protocollo Matter, tra cui la facilità d’uso, la connettività estesa e l’elevata sicurezza domestica.

Potrebbe interessarti: Le nostre guide agli acquisti per la smart home