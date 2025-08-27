Philips Hue torna protagonista nel mondo della smart home con una nuova generazione di lampadine intelligenti, avvistata in anteprima su Amazon in alcuni Paesi europei, tra cui Francia e Germania; le nuove Hue A60 E27 e A67 E27 non si limitano a un semplice aggiornamento estetico o di catalogo, ma introducono migliorie concrete che vanno incontro alle esigenze quotidiane degli utenti, sempre più attenti a efficienza, personalizzazione e integrazione con gli ecosistemi domotici.

A60 E27 e A67 E27 sono le nuove lampadine smart Philips Hue con gamma colori e luminosità flessibili

Una delle principali novità riguarda l’ampliamento della gamma di temperatura colore, se in passato i modelli Hue si fermavano a un intervallo compreso tra 2.000 K e 6.500 K, ora la versione White Ambiance spazia da un bianco caldissimo (1.000 K) a un bianco freddissimo (20.000 K), garantendo quindi una flessibilità senza precedenti.

Per chi invece desidera non solo gestire il bianco ma anche creare atmosfere con effetti colorati, la variante White and Color Ambiance offre lo stesso spettro CCT con in più una tavolozza cromatica completa; le opzioni non mancano dunque per adattare la luce a momenti di relax, studio, lavoro o intrattenimento.

Le nuove lampadine vengono proposte in tre tagli di luminosità, 810 lumen, 1.100 lumen e 1.600 lumen; non si tratta solo di più potenza, ma anche di un controllo più raffinato, grazie al nuovo sistema di oscuramento ultra basso infatti sarà possibile abbassare l’intensità fino allo 0,2% direttamente dall’app Hue, così da ottenere un effetto soffuso ideale per la sera o per creare ambienti particolarmente intimi.

Philips ha inoltre lavorato sull’efficienza energetica, dichiarando consumi ridotti fino al 40% rispetto ai modelli precedenti, un aspetto che non va sottovalutato, soprattutto per chi utilizza le lampadine smart quotidianamente in più stanze. Ovviamente non manca il supporto ai principali assistenti vocali e piattaforme di automazione, le nuove Hue funzionano con Amazon Alexa, Google Home e Apple Home, integrandosi così senza problemi in qualunque ecosistema domestico.

Gli utenti che scelgono le varianti Ambiance potranno inoltre accedere a scenari ed effetti luce preimpostati tramite l’app ufficiale, mentre con il Bridge Hue sarà possibile collegare e gestire centralmente l’intero parco dispositivi del marchio, creando automazioni a routine personalizzate.

Come già detto le nuove lampadine Philips Hue sono già comparse su Amazon in alcuni Paesi, anche se non è ancora chiaro quando verranno distribuite ufficialmente visto che le relative pagine sono in seguito state rimosse. Ad ogni modo, secondo quanto riportato i prezzi partono da 15,99 euro per la versione base A60 E27 White 810 lumen e arrivano fino a 64,99 euro per la variante più avanzata A67 E27 White and Color Ambiance 1.100 lumen; di seguito quello che dovrebbe essere il listino completo:

Philips Hue A60 E27 White 810 lm -> 15,99 euro

Philips Hue A60 E27 White 1600 lm -> 27,99 euro

Philips Hue A60 E27 White Ambiance 810 lm -> 34,99 euro

Philips Hue A60 E27 White Ambiance 1600 lm -> 54,99 euro

Philips Hue A67 E27 White and Color Ambiance 810 lm -> 59,99 euro

Philips Hue A67 E27 White and Color Ambiance 1100 lm -> 64,99 euro

Come spesso accade con i prodotti Hue inoltre, saranno disponibili anche confezioni multiple a prezzi più convenienti.

Le nuove lampadine Philips Hue rappresentano un passo avanti significativo sia dal punto di vista tecnologico sia in termini di esperienza d’uso: più colori, più controllo, più efficienza e, soprattutto, la possibilità di creare atmosfere personalizzate con un livello di luminosità ultra basso che mancava nelle generazioni precedenti.