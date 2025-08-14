Da poche ore è disponibile, al momento esclusivamente per gli utenti che hanno aderito al programma Windows Insider, un nuovo aggiornamento dell’app Xbox per la piattaforma Windows on Arm. L’aggiornamento in questione porta con sè diverse novità e migliorie per tutti i giocatori: scopriamole insieme nel dettaglio.

App Xbox per Windows on Arm: tutte le novità dell’aggiornamento

Tra le novità più importanti apportate dall’aggiornamento dell’app Xbox (che arriverà così alla versione versione 2508.1001.27.0) troviamo innanzitutto la possibilità di scaricare i videogiochi in locale, cosa che fino ad oggi non era possibile: tutto il sistema si basava infatti unicamente sul servizio Xbox Cloud Gaming, che per funzionare su laptop come il recente Microsoft Surface Pro 12 necessita di una connessione ad internet con determinati requisiti di velocità di download e upload.

Ciò significa che presto sarà possibile scaricare i titoli in formato digital delivery direttamente dal servizio PC Game Pass (che richiede un pagamento mensile o annuale) o tramite Xbox Game Pass Ultimate, e questo sarà possibile per la prima volta anche sui laptop o notebook con chip Qualcomm al loro interno.

Stando alle parole di Microsoft, i team di Windows e Xbox stanno attivamente collaborando insieme per assicurare la maggiore compatibilità possibile con il catalogo di Game Pass, con l’obiettivo per i prossimi mesi di sviluppare nuove funzionalità che permetteranno di giocare ad un catalogo sempre più ampio su dispositivi Windows on Arm dotati del sistema operativo Windows 11.

Ricordiamo infatti che la stessa Microsoft rilasciò la versione ARM64 della sua app Xbox nel 2022, ma al tempo erano davvero pochi i titoli compatibili con questa architettura, ma fortunatamente le cose cambieranno presto.

Al momento non sappiamo ancora quando il nuovo aggiornamento sarà distribuito anche alla versione finale destinata a tutti gli utenti: non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti più precisi a tal proposito direttamente da Microsoft, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi giorni o settimane.