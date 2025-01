Microsoft sta proseguendo con la sua missione di portare i videogiochi sempre a più persone in tutto il mondo. L’azienda sta per rilasciare un’ulteriore espansione del servizio di gioco in streaming Xbox Cloud Gaming che a breve approderà anche sulle Smart TV LG.

Al CES di Las Vegas LG ha annunciato una partnership con Xbox che offrirà l’accesso a centinaia di giochi direttamente sulle Smart TV LG tramite l’app Xbox che sarà presente sul nuovo Gaming Portal.

In questo modo LG Gaming Portal diventerà un hub unificato in grado di offrire una navigazione fluida e un’esperienza di gioco personalizzata, sia per i più recenti giochi AAA che per quelli presenti sull’app webOS.

LG presenta il nuovo Gaming Portal con Xbox Cloud Gaming

Il nuovo Gaming Portal offrirà la possibilità di giocare a centinaia di giochi inclusi nell’abbonamento Xbox Game Pass Ultimate senza console, come sulle Smart TV di Samsung.

Chris Jo, vicepresidente senior di LG Media Entertainment Solution Company, ha affermato:

“Siamo entusiasti di annunciare la partnership con Xbox che mira ad arricchire l’esperienza di gioco su Smart TV LG offrendo un’ampia selezione di titoli” “Gaming Portal offrirà agli utenti un modo semplice e fluido per migliorare l’esperienza di gioco sui loro televisori”

Lori Wright, Corporate Vicepresidente di Xbox, ha dichiarato:

“La partnership con LG aiuterà gli utenti a giocare in modo ancora più semplice attraverso il nuovo Gaming Portal sugli Smart TV LG” “Siamo fortunati ad avere un grande partner come LG che farà conoscere Xbox Cloud Gaming a un numero ancora più alto di giocatori, permettendo ai nuovi e vecchi utenti di Xbox di trovare i propri giochi preferiti e di giocare insieme ai loro amici”

LG Gaming Portal offre una panoramica completa delle app disponibili, tra cui quelle di cloud gaming, le app dei giochi webOS da utilizzare con il telecomando, i titoli dei giochi usati più di recente, i 10 giochi più popolari e altri suggerimenti personalizzati.