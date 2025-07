Dopo aver consolidato la propria strategia sul cloud gaming con Game Pass e Xbox Cloud Gaming, Microsoft compie un altro importante passo per rendere la sua piattaforma sempre più indipendente dall’hardware fisico: la funzione Stream your own game arriva ufficialmente sull’app Xbox per Windows.

La novità è stata annunciata in queste ore e segna un’evoluzione significativa per tutti gli appassionati che desiderano accedere alla propria libreria Xbox anche su PC, senza dover scaricare nulla.

Microsoft spinge sul cloud gaming con lo streaming dei giochi dall’app Xbox per PC

Come alcuni di voi potrebbero ricordare, la funzione Stream your own game era già disponibile su console Xbox Series X|S, Xbox One, smart TV compatibili, browser web su PC e dispositivi mobili, e persino sui visori Meta Quest.

L’arrivo su PC tramite app nativa rappresenta quindi un tassello importante per completare l’ecosistema multipiattaforma di Xbox, questa funzione consente di giocare in streaming titoli acquistati in digitale (anche quelli disponibili unicamente su console), avviare le partite senza attendere il download dei giochi, oltre che risparmiare spazio prezioso sul disco locale, un vantaggio sempre più rilevante considerando le dimensioni di molti titoli recenti.

Microsoft sottolinea che lo streaming dell’app Xbox per Windows offre una qualità superiore rispetto alla modalità via browser, con prestazioni più stabili e tempi di caricamento ridotti.

Secondo quanto comunicato dall’azienda, la funzione supporta attualmente oltre 250 giochi (trovate qui la lista completa), tra cui produzioni di grande richiamo come Baldur’s Gate 3, Cyberpunk 2077, Star Wars Outlaws, Hogwarts Legacy, Balatro, e numerosi capitoli della saga Assassin’s Creed.

Ovviamente, non mancano le promesse di ampliamento costante del catalogo, che in futuro includerà più titoli Play Anywhere e alcune esclusive console ancora prive di versione nativa per Windows.

Se siete curiosi di provare questa nuova possibilità, è importante sapere che ci sono alcuni requisiti da rispettare:

possedere copie digitali dei giochi che volete trasmettere

avere un abbonamento attivo a Xbox Game Pass Ultimate

essere iscritti al programma Xbox Insider

risiedere in uno dei 28 Paesi supportati da Xbox Cloud Gaming

Una volta soddisfatte queste condizioni, è sufficiente aggiornare l’app Xbox per Windows e accedere alla propria libreria, i giochi compatibili mostreranno l’opzione per lo streaming immediato.

Al momento Microsoft non ha indicato tempistiche precise sul rilascio generale, la distribuzione parte infatti dagli utenti Insider, come da tradizione per molte novità del colosso di Redmond; è probabile che nelle prossime settimane, in base ai feedback e ai test di stabilità, l’opzione venga estesa gradualmente a un pubblico più ampio.

Questa mossa conferma una volta di più l’ambizione di Microsoft di trasformare Xbox in una piattaforma di servizi cloud e non più in un ecosistema vincolato alla console fisica; una direzione che, se da un lato incontra il favore di chi cerca flessibilità e accesso multipiattaforma, dall’altro segna un cambiamento epocale rispetto al concetto tradizionale di console gaming.