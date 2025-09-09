Chi utilizza Plex, la popolare piattaforma di streaming multimediale e gestione dei contenuti personali, dovrà prestare particolare attenzione in questi giorni; l’azienda ha infatti confermato di essere stata vittima di una nuova violazione della sicurezza che, almeno in parte, ricorda da vicino un incidente già verificatosi nel 2022 e che aveva coinvolto dati sensibili legati agli account.
Cos’è successo a Plex e quali sono i dati compromessi
In un’email inviata con l’oggetto “Azione richiesta: Avviso di un potenziale incidente di sicurezza“, Plex ha informato gli utenti di un accesso non autorizzato ai propri sistemi da parte di terzi; in particolare, ad essere esposti sarebbero stati indirizzi email, nomi utente e password (protette da hashing sicuro) di un sottoinsieme limitato di clienti.
L’azienda ha tenuto ha precisare che le password non sono immediatamente leggibili da eventuali malintenzionati grazie alle procedure di protezione applicate, e che i dati delle carte di credito non sono stati in alcun modo coinvolti poiché non vengono conservati sui server di Plex.
Di seguito il testo del messaggio inviato agli utenti:
Gentile utente Plex,
Di recente abbiamo riscontrato un incidente di sicurezza che potrebbe potenzialmente coinvolgere le informazioni del tuo account Plex. Riteniamo che l’impatto effettivo di questo incidente sia limitato; tuttavia, è necessario che tu intervenga per garantire la sicurezza del tuo account.
Cosa è successo:
una terza parte non autorizzata ha avuto accesso a un sottoinsieme limitato di dati dei clienti da uno dei nostri database. Sebbene abbiamo rapidamente contenuto l’incidente, le informazioni a cui è stato effettuato l’accesso includevano e-mail, nomi utente e password con hash sicuro.
Tutte le password degli account a cui si è potuto accedere sono state sottoposte a hashing sicuro, in conformità con le migliori pratiche, il che significa che non possono essere lette da terzi. Per maggiore precauzione, ti consigliamo di reimpostare immediatamente la tua password visitando https://plex.tv/reset . Ti assicuriamo che non memorizziamo i dati delle carte di credito sui nostri server, quindi queste informazioni non sono state compromesse in questo incidente.
Cosa stiamo facendo
Abbiamo già affrontato il metodo utilizzato da questa terza parte per accedere al sistema e stiamo eseguendo ulteriori revisioni per garantire che la sicurezza di tutti i nostri sistemi sia ulteriormente rafforzata per prevenire futuri attacchi.
Cosa devi fare
Ti chiediamo gentilmente di reimpostare immediatamente la password del tuo account Plex visitando https://plex.tv/reset . Quando lo fai, troverai una casella di controllo per “Disconnettersi dai dispositivi connessi dopo la modifica della password”, che ti consigliamo di abilitare. Questo ti disconnetterà da tutti i tuoi dispositivi (incluso qualsiasi Plex Media Server di tua proprietà) per la tua sicurezza e dovrai quindi accedere nuovamente con la tua nuova password. Sappiamo che questo comporta un po’ più di lavoro per te, ma fornirà ulteriore sicurezza al tuo account.
Ulteriori misure di sicurezza che puoi adottare
Ti ricordiamo che nessuno in Plex ti contatterà mai via email per chiederti una password o un numero di carta di credito per i pagamenti . Per una maggiore protezione del tuo account, ti consigliamo inoltre di abilitare l’autenticazione a due fattori sul tuo account Plex, se non l’hai già fatto.
Infine, ci scusiamo sinceramente per qualsiasi inconveniente che questa situazione possa causarvi. Siamo orgogliosi dei nostri sistemi di sicurezza, che ci hanno aiutato a rilevare rapidamente questo incidente, e desideriamo assicurarvi che stiamo lavorando rapidamente per prevenire potenziali incidenti futuri.
Per istruzioni dettagliate su come reimpostare la password, visita: https://support.plex.tv/articles/account-requires-password-reset
Grazie,
il team Plex
Come potete notare, per garantire la sicurezza degli account Plex ha chiesto agli utenti di reimpostare immediatamente la propria password tramite la pagina ufficiale del servizio, selezionare l’opzione che forza la disconnessione da tutti i dispositivi connessi, così da evitare accessi indesiderati (inclusi i Plex Media Server personali), e di attivare l’autenticazione a due fattori se non ancora abilitata, per un ulteriore livello di protezione.
L’azienda invita inoltre a prestare la massima attenzione ad eventuali comunicazioni fraudolente, nessuno del team Plex contatterà mai gli utenti chiedendo password o dati di pagamento via email.
Molti di voi ricorderanno che già nel 2022 Plex era stata colpita da un episodio simile, il ripetersi della situazione, pur con impatti dichiarati limitati, solleva inevitabilmente dubbi sull’efficacia delle misure di sicurezza implementate nel tempo.
Dal canto suo Plex, ha assicurato di aver già corretto la vulnerabilità sfruttata nell’attacco e di aver avviato ulteriori controlli interni per rafforzare le proprie difese contro eventuali nuovi tentativi di intrusione.
Gli utenti sono quindi caldamente invitati a dedicare qualche minuto al reset della propria password e alla riconfigurazione dei propri dispositivi, un passaggio obbligato che potrà risultare scomodo ma che garantisce maggiore protezione dei dati personali. La vicenda conferma ancora una volta quanto sia importante non solo affidarsi a servizi digitali con elevati standard di sicurezza, ma anche adottare buone pratiche personali, come password uniche e complesse, autenticazione a due fattori e attenzione a possibili tentativi di phishing.
