Chi utilizza Plex, la popolare piattaforma di streaming multimediale e gestione dei contenuti personali, dovrà prestare particolare attenzione in questi giorni; l’azienda ha infatti confermato di essere stata vittima di una nuova violazione della sicurezza che, almeno in parte, ricorda da vicino un incidente già verificatosi nel 2022 e che aveva coinvolto dati sensibili legati agli account.

In un’email inviata con l’oggetto “Azione richiesta: Avviso di un potenziale incidente di sicurezza“, Plex ha informato gli utenti di un accesso non autorizzato ai propri sistemi da parte di terzi; in particolare, ad essere esposti sarebbero stati indirizzi email, nomi utente e password (protette da hashing sicuro) di un sottoinsieme limitato di clienti.

L’azienda ha tenuto ha precisare che le password non sono immediatamente leggibili da eventuali malintenzionati grazie alle procedure di protezione applicate, e che i dati delle carte di credito non sono stati in alcun modo coinvolti poiché non vengono conservati sui server di Plex.

Di seguito il testo del messaggio inviato agli utenti:

Gentile utente Plex,

Di recente abbiamo riscontrato un incidente di sicurezza che potrebbe potenzialmente coinvolgere le informazioni del tuo account Plex. Riteniamo che l’impatto effettivo di questo incidente sia limitato; tuttavia, è necessario che tu intervenga per garantire la sicurezza del tuo account.

Cosa è successo:

una terza parte non autorizzata ha avuto accesso a un sottoinsieme limitato di dati dei clienti da uno dei nostri database. Sebbene abbiamo rapidamente contenuto l’incidente, le informazioni a cui è stato effettuato l’accesso includevano e-mail, nomi utente e password con hash sicuro.

Tutte le password degli account a cui si è potuto accedere sono state sottoposte a hashing sicuro, in conformità con le migliori pratiche, il che significa che non possono essere lette da terzi. Per maggiore precauzione, ti consigliamo di reimpostare immediatamente la tua password visitando https://plex.tv/reset . Ti assicuriamo che non memorizziamo i dati delle carte di credito sui nostri server, quindi queste informazioni non sono state compromesse in questo incidente.

Cosa stiamo facendo

Abbiamo già affrontato il metodo utilizzato da questa terza parte per accedere al sistema e stiamo eseguendo ulteriori revisioni per garantire che la sicurezza di tutti i nostri sistemi sia ulteriormente rafforzata per prevenire futuri attacchi.

Cosa devi fare

Ti chiediamo gentilmente di reimpostare immediatamente la password del tuo account Plex visitando https://plex.tv/reset . Quando lo fai, troverai una casella di controllo per “Disconnettersi dai dispositivi connessi dopo la modifica della password”, che ti consigliamo di abilitare. Questo ti disconnetterà da tutti i tuoi dispositivi (incluso qualsiasi Plex Media Server di tua proprietà) per la tua sicurezza e dovrai quindi accedere nuovamente con la tua nuova password. Sappiamo che questo comporta un po’ più di lavoro per te, ma fornirà ulteriore sicurezza al tuo account.

Ulteriori misure di sicurezza che puoi adottare

Ti ricordiamo che nessuno in Plex ti contatterà mai via email per chiederti una password o un numero di carta di credito per i pagamenti . Per una maggiore protezione del tuo account, ti consigliamo inoltre di abilitare l’autenticazione a due fattori sul tuo account Plex, se non l’hai già fatto.

Infine, ci scusiamo sinceramente per qualsiasi inconveniente che questa situazione possa causarvi. Siamo orgogliosi dei nostri sistemi di sicurezza, che ci hanno aiutato a rilevare rapidamente questo incidente, e desideriamo assicurarvi che stiamo lavorando rapidamente per prevenire potenziali incidenti futuri.

Per istruzioni dettagliate su come reimpostare la password, visita: https://support.plex.tv/articles/account-requires-password-reset

Grazie,

il team Plex