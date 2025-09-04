Alla fine dello scorso anno il team di sviluppatori di Netflix ha lanciato una nuova simpatica funzionalità, studiata per rendere questo popolarissimo servizio streaming un po’ più social: stiamo parlando di Moments.

L’idea di Netflix era quella di consentire agli utenti di condividere con i loro amici i momenti delle serie TV e dei film che amano maggiormente, quelli che li lasciano con il fiato sospeso o li fanno commuovere.

E, a quanto pare, questa funzionalità è stata accolta con grande favore dagli utenti, almeno ciò è quanto suggerisce quello che può essere considerato il suo miglioramento: stiamo parlando della nuova funzione Clips.

Una nuova funzione per l’app di Netflix

Se fino a questo momento gli utenti avevano soltanto la possibilità di condividere una determinata scena attraverso la funzione Moments, il team di Netflix ha deciso di alzare l’asticella e rendere la funzionalità ancora più personalizzabile.

E così, grazie a Clips, diventa possibile non solo scegliere il punto esatto da cui deve iniziare il salvataggio della scena ma anche quello finale, con la creazione di quello che può essere considerato un vero e proprio videoclip.

Quando si guarda un video su dispositivo mobile, è sufficiente toccare il pulsante “Clip” e l’applicazione mostrerà un’opzione per modificare il punto finale della scena, così da rendere il video da condividere più lungo o più corto (una volta salvato, il video sarà disponibile nella scheda “Il mio Netflix”, dalla quale potrà essere riguardato o condiviso).

Il lancio di questa nuova funzione, già disponibile a livello globale sia su iOS che su Android, arriva proprio in occasione dell’uscita della seconda parte della seconda stagione di Mercoledì. Non vi resta altro da fare che provarla!