WhatsApp per iOS potenzierà gli aggiornamenti di stato traendo spunto da Instagram

Il team di WhatsApp ha appena rilasciato un nuovo aggiornamento dell’app beta per iOS attraverso il TestFlight beta Program, introducendo così la versione 25.23.10.80, che anticipa la futura introduzione di una funzionalità degli aggiornamenti di stato chiaramente ripresa da un’altra piattaforma di casa Meta.

Prima di entrare nel merito del nuovo aggiornamento, vi ricordiamo che potete trovare tutte le ultime notizie sull’app di messaggistica più famosa al mondo — avete letto degli username in cantiere per l’app per Android? — nelle nostre pagine dedicate a WhatsApp per Android e a WhatsApp per iOS e Desktop.

Potremo scegliere a chi mostrare gli aggiornamenti di stato WhatsApp

Gli aggiornamenti di stato sono una funzionalità sovente al centro delle attenzioni del team di WhatsApp: solo pochi giorni addietro vi abbiamo parlato della condivisione semplificata di file multimediali come stati WhatsApp, chiaramente pensata per rendere la funzione più appetibile; oggi, invece, vediamo una nuova opzione che nel prossimo futuro consentirà di gestire in maniera più efficace il pubblico potenziale dei propri aggiornamenti di stato, esattamente come avviene per le storie Instagram.

La nuova versione 25.23.10.80 di WhatsApp Beta per iOS ha fatto emergere i primi indizi di una novità interessante: nel prossimo futuro, gli utenti di WhatsApp potranno creare una cerchia di Amici più stretti, proprio come avviene su Instagram. Così facendo, all’atto della creazione di un nuovo aggiornamento di stato, si potrà scegliere se renderlo visibile a tutti i propri contatti oppure solo a quelli inseriti in questo gruppo più ristretto e selezionato. La nuova opzione potrà essere attivata e gestita in Impostazioni > Privacy > Stato. Gli aggiornamenti di stato condivisi coi soli Amici più stretti saranno di colore diverso, dunque riconoscibili a colpo d’occhio; inoltre, gli aggiornamenti eventualmente apportati alla lista dopo la condivisione di un aggiornamento si applicheranno soltanto a quelli futuri e non anche a quelli già pubblicati.

Per il resto, si tratterà di normali aggiornamenti di stato, aventi la solita durata di 24 ore e la consueta protezione della crittografia end-to-end.

La novità descritta è tuttora in fase di sviluppo e non è ancora disponibile neppure per gli utenti del ramo beta del servizio. In attesa dei prossimi sviluppi, vi ricordiamo che se siete desiderosi di provare in anteprima le novità proposte attraverso il programma beta, abbiamo realizzato una guida su come scaricare WhatsApp Beta su iOS e Android.

