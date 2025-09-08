Altre novità da IFA 2025: a Berlino UGREEN ha mostrato un tris di prodotti che porta nuove soluzioni per la ricarica wireless. Si tratta in particolare della serie UGREEN MagFlow, composta da un power bank magnetico da 10.000 mAh, un caricabatterie magnetico 2-in-1 e un caricabatterie magnetico 3-in-1, tutti con ricarica da 25 W (e oltre): scopriamoli insieme da vicino.

Tre novità UGREEN a IFA: ecco gli accessori magnetici della serie MagFlow

UGREEN approfitta della fiera di Berlino per lanciare la serie MagFlow, con soluzioni di ricarica magnetica certificate Qi2 da 25 W pensate per chi è sempre in movimento o per chi odia avere cavi in giro per la scrivania. MagFlow combina un’affidabile ricarica rapida da 25 W con uno stabile allineamento magnetico, offrendo prestazioni ideali in ambienti lavorativi, di viaggio e domestici.

Il primo prodotto di cui vi parliamo oggi è UGREEN MagFlow Magnetic Power Bank 10000 mAh 25W, un power bank magnetico con supporto alla ricarica Qi2 da 25 W. L’allineamento magnetico è pensato non solo per gli iPhone, ma anche per tutti gli altri dispositivi che supportano lo standard (come ad esempio la serie Google Pixel 10). Fornisce una ricarica fino a 25 W, portando ad esempio iPhone 16 Pro Max al 50% di autonomia in circa 30 minuti.

Mette a disposizione un cavo USB-C integrato che supporta ingresso e uscita PD da 30 W, che consente di ricaricare il power bank in un paio d’ore ed eventualmente altri dispositivi (fino a un massimo di tre dispositivi per volta). Può fungere anche da laccetto per portare in giro il power bank. Per verificare quanti mAh sono rimasti (dei 10.000 integrati) si può utilizzare l’apposito schermo integrato.

Lato sicurezza, offre Thermal Guard Temperature Control per il monitoraggio delle temperature e 13 livelli di protezione. La forza di tenuta di 9 N mantiene i dispositivi agganciati saldamente durante la ricarica, risultando l’ideale per stabilità e assenza di interruzioni, anche in movimento.

La seconda novità è costituita da UGREEN MagFlow 2-in-1 Magnetic Wireless Charger 25W, un caricabatterie magnetico compatto pensato da portare con sé anche durante i viaggi. Parliamo infatti di un caricabatterie pieghevole dalle dimensioni ridotte e dal peso leggero, che da aperto si trasforma in una stazione di ricarica 2-in-1: può ricaricare contemporaneamente uno smartphone a 25 W e le cuffie (come le AirPods) a 5 W, con in più a disposizione una porta USB-C da 5 W.

Anche questo prodotto supporta lo standard Qi2 da 25 W con allineamento magnetico per iPhone e altri dispositivi compatibili, e può riportare un iPhone 16 Pro Max al 50% in circa 30 minuti. È dotato di 16 magneti N48H che forniscono una forza di tenuta di circa 7 N per mantenere il dispositivo saldamente attaccato.

Il supporto integrato permette di posizionare lo smartphone in orizzontale o in verticale, con una rotazione di 360° e un’inclinazione fino a 70°, così da poter utilizzare quest’ultimo anche durante la ricarica oppure per sfruttare l’aggancio magnetico come stand. Pure qui non manca il Thermal Guard Temperature Control per il monitoraggio delle temperature. Il caricabatterie è realizzato in policarbonato ignifugo e resistente al calore, con una robusta cerniera in lega di zinco.

Chiudiamo il tris di novità con UGREEN MagFlow 3-in-1 Magnetic Wireless Desktop Charger 25W, una base pensata per alimentare e ricaricare contemporaneamente tre dispositivi in modalità wireless. C’è spazio ad esempio per un iPhone (25 W, con supporto alla modalità StandBy di Apple), le cuffie AirPods (5 W) e l’Apple Watch (5 W), o comunque per altri dispositivi compatibili con lo standard Qi2 magnetico. I moduli di ricarica per smartphone e smartwatch si possono ripiegare nella base una volta terminato, per una forma compatta anche da portare in giro.

Anche questo prodotto è equipaggiato con 16 magneti N48H per una forza di tenuta di circa 7 N, per mantenere saldi i vari dispositivi. Come sul modello 2-in-1, anche qui troviamo una rotazione orizzontale di 360° e verticale di 70°, che facilitano la visione di video durante la ricarica e risultano ideali sia per il lavoro sia per l’intrattenimento.

Il nuovo caricabatterie 3-in-1 di UGREEN include un sensore NTC combinato con dissipatori di calore in silicone termico e metallo per il monitoraggio della temperatura in tempo reale. Previene il surriscaldamento con spegnimento automatico per una ricarica sicura e a basse temperature. È realizzato in policarbonato resistente al calore e ignifugo, con base zavorrata per una migliore stabilità.

Prezzi e dove acquistare le novità UGREEN

Le tre novità UGREEN mostrate a IFA sono già disponibili all’acquisto su Amazon, pure con offerte di lancio dedicate. UGREEN MagFlow Magnetic Power Bank 10000 mAh 25W viene proposto al prezzo consigliato di 89,99 euro, UGREEN MagFlow 2-in-1 Magnetic Wireless Charger 25W al prezzo consigliato di 59,99 euro, mentre UGREEN MagFlow 3-in-1 Magnetic Wireless Desktop Charger 25W al prezzo consigliato di 139,99 euro.

Come anticipato, in questi primi giorni di commercializzazione potete trovare tutti e tre su Amazon a prezzi scontati di lancio: per procedere all’acquisto potete seguire i link qui in basso.