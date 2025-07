La scorsa settimana, UGREEN ha svelato i più recenti componenti della sua serie Nexode, caratterizzati da cavi retraibili. Questa peculiarità, estremamente vantaggiosa e pratica, elimina la necessità di portare con sé cavi separati per la ricarica. Abbiamo avuto l’opportunità di testare in anteprima tre di questi articoli: un power bank, un alimentatore e un cavo, tutti contraddistinti dalla funzione di ritrazione del cavo USB-C.

Li abbiamo adoperati per diverse settimane, sia in ufficio, dove abbiamo ricaricato tablet, smartphone, smartwatch e svariati altri accessori, sia durante un breve viaggio. In quest’ultima occasione, ci hanno permesso di non portare alcun cavo aggiuntivo, senza il minimo inconveniente. Oggi vi spiegheremo perché è stato un colpo di fulmine nella nostra recensione.

UGREEN Nexode GaN Fast Charger

Nel panorama attuale, i produttori di smartphone tendono sempre più a non includere l’alimentatore nelle confezioni di vendita, obbligando gli utenti a cercare soluzioni alternative. Ancora una volta, UGREEN risponde a questa esigenza con un prodotto all’avanguardia. Grazie alla tecnologia GaN (nitruro di gallio), questo caricatore riesce a ridurre drasticamente peso e dimensioni, senza tuttavia compromettere le sue elevate prestazioni.

Il design di UGREEN Nexode GaN Fast Charger, in linea con l’intera serie, è caratterizzato dalla presenza di un cavo USB-C retrattile integrato nella parte superiore. Questo cavo offre una potenza massima in uscita di 60 watt, una comodità ineguagliabile che elimina la necessità di portare con sé cavi aggiuntivi. Subito al di sotto del meccanismo retrattile, troviamo una porta USB-C e una USB-A. La prima è in grado di erogare fino a 65W, mentre la seconda è limitata a 22,5W; i valori effettivi di output si adatteranno dinamicamente al numero di dispositivi collegati.

Le sue dimensioni estremamente contenute (53 x 50,9 x 50,4 millimetri esclusa la spina) ne facilitano il trasporto in qualsiasi borsa o zaino. Un dettaglio ingegnoso è il piccolo magnete integrato sotto la scocca in plastica, che mantiene saldamente in posizione il cavo USB-C, proteggendolo da eventuali danni.

Come il power bank della stessa serie, di cui abbiamo parlato in precedenza, anche questo caricatore è capace di alimentare con precisione dispositivi a basso consumo, come auricolari e smartwatch. Si tratta di un dispositivo veramente universale, che ci è risultato estremamente utile sia nelle giornate lavorative che durante le vacanze, gestendo da solo la ricarica di ben tre smartphone diversi.

Sebbene il suo costo possa essere superiore a quello di un caricabatterie tradizionale, la combinazione del cavo retrattile e dell’elevata potenza in uscita lo rende un prodotto con pochi rivali sul mercato. Se avesse raggiunto i 100 watt sarebbe stato perfetto, ma anche così, le sue funzionalità lo rendono un acquisto imperdibile.

Pro: compatto



cavo retrattile Contro: prezzo



potenza di uscita

Voto finale: 8.2

Offerta DREAME X50 Ultra Complete 20 kPa di aspirazione, super soglie fino a 6 cm, torretta retrattile per passare sotto i mobili e tanta AI 1099€ invece di 1499€ -27% Amazon 🛒

UGREEN Nexode 20.000 mAh Power Bank

Per gli appassionati di tecnologia, un power bank rappresenta forse l’accessorio più prezioso, offrendo la possibilità di ricaricare praticamente qualsiasi dispositivo elettronico dotato di porta USB. La più recente proposta del produttore asiatico è UGREEN Nexode 20.000 Power Bank. Come tutti i modelli della nuova serie, sfoggia un pratico cavo retrattile, una notevole capacità e un’eccellente potenza di ricarica.

Parliamo, infatti, di una batteria interna da ben 20.000 mAh, sufficiente per ricaricare più volte uno smartphone o per alimentare completamente un MacBook Air da 13 pollici, come abbiamo avuto modo di verificare nelle scorse settimane. Caratteristica distintiva di questa serie è la presenza, nella parte superiore, di un cavo retrattile USB-C, con una lunghezza massima di 58 centimetri e diversi scatti intermedi per evitare cavo in eccesso.

Oltre al cavo retrattile integrato, utilizzabile anche per la ricarica della batteria interna, sono disponibili una porta USB-A (dedicata esclusivamente alla ricarica di altri dispositivi) e una seconda porta USB-C, capace di funzionare in entrambe le direzioni. Per quanto riguarda la potenza, stiamo parlando di ben 100 watt su ciascuna delle porte USB-C, con una potenza massima complessiva erogabile che raggiunge i 165 watt.

Un risultato eccezionale per ricaricare contemporaneamente e a velocità elevatissima un paio di dispositivi. Anche la ricarica della batteria interna raggiunge i 100 watt, permettendo un “pieno” in poco meno di due ore. Per accertare questo dato, abbiamo collegato il power bank a un caricabatterie UGREEN da 500 watt (qui trovi la recensione), ma si comporta egregiamente anche con il caricabatterie da 65 watt di cui abbiamo parlato poc’anzi, sebbene i tempi di ricarica si allunghino leggermente.

I dati relativi alla carica residua e alla potenza di ricarica sono immediatamente consultabili sull’ampio schermo a colori che occupa la parte superiore frontale. Il display entra in modalità stand-by dopo pochi secondi per ottimizzare i consumi, ma basta una pressione sul tasto laterale per riattivarlo e visualizzare tutte le informazioni, incluse le specifiche per ciascuna delle tre porte. Con una doppia pressione, è anche possibile consultare i dati relativi a corrente e tensione applicate a ogni porta, un’informazione sempre utile, insieme a un grafico che illustra le variazioni di potenza nel tempo.

Nonostante la potenza straordinaria, le dimensioni rimangono compatte: 146 x 54 x 50 millimetri, con un peso di 530 grammi che ne facilita il trasporto in qualsiasi contesto. Questo power bank è un accessorio irrinunciabile sulla scrivania o nella borsa da viaggio, magari in combinazione con un paio dei cavi di cui abbiamo parlato. Il prezzo di listino, forse un po’ elevato (89,99 euro), è comunque giustificato per un prodotto di tale qualità.

Pro: cavo retrattile



schermo a colori



ottima autonomia



elevata potenza Contro: prezzo

Voto finale: 8.2

UGREEN Nexode 100W Cable

Il più “elementare” tra i tre articoli esaminati si rivela comunque estremamente pratico e interessante. Uno dei maggiori crucci dei cavi USB è la loro tendenza ad aggrovigliarsi con estrema facilità, persino quando fissati con fascette in velcro. Spesso optiamo per cavi più lunghi, magari un paio di metri, con il risultato che diventano ingombranti, specialmente se realizzati con materiali robusti o rivestiti in tessuto. Le pieghe persistono, rendendo difficile mantenere un’area di lavoro ordinata.

La proposta di UGREEN, invece, è ingegnosa nella sua semplicità: un “disco” di plastica con un diametro di 58 millimetri e uno spessore di soli 18 millimetri. Questo lo rende ideale per essere riposto in tasca, in una borsa o in uno zaino. Per utilizzarlo, basta afferrare i due connettori USB-C ed estrarli delicatamente, srotolando le due estremità del cavo fino alla sua massima estensione di un metro. Una volta raggiunta la lunghezza di 94 centimetri, un sistema di bloccaggio impedisce il rientro spontaneo. Per riavvolgerlo, è sufficiente tirare leggermente verso l’esterno e lasciare che la molla interna faccia il suo lavoro, ritraendo le due estremità.

Oltre alla massima estensione, è possibile bloccare il cavo a lunghezze intermedie di 30, 54 e 76 centimetri. Questo elimina l’eccesso di cavo sulla scrivania o sul mobile dove il dispositivo è in carica, un vantaggio non da poco rispetto ai tradizionali cavi a lunghezza fissa. In passato, soluzioni simili presentavano spesso limitazioni nella potenza di ricarica, un problema che non si verifica con UGREEN.

Il nuovo cavo retrattile consente di raggiungere una potenza massima di 100 watt, un dato che abbiamo verificato con un dispositivo compatibile. Utilizzando il power bank dotato di schermo, capace di mostrare la potenza istantanea erogata, abbiamo osservato picchi di 95-98 watt, un risultato decisamente rassicurante sulla qualità del prodotto. Il costo è superiore a quello di un cavo tradizionale di pari potenza, ma la sua versatilità e comodità d’uso giustificano ampiamente questo piccolo investimento.

Se la durabilità fosse una preoccupazione, il produttore garantisce oltre 25.000 ritrazioni. Pensando a un utilizzo quotidiano, ciò equivale a 68 ritrazioni al giorno per un anno, ma considerando un uso più realistico, significa circa 6 ritrazioni al giorno per dieci anni: un dato che offre grande tranquillità.

Pro: leggero e compatto



cavo sempre in ordine



4 diverse lunghezze Contro: prezzo

Voto finale: 8.2

Conclusioni

Anche se non rappresentano un’innovazione assoluta, gli accessori UGREEN con cavi retrattili si rivelano una vera e propria benedizione per mantenere l’ordine sulla scrivania e avere sempre i cavi a portata di mano. Chi viaggia frequentemente ne trarrà un enorme beneficio, potendo portare con sé solo i dispositivi e “dimenticando” a casa cavi e cavetti vari, dato che ogni accessorio include il proprio cavo integrato. Se poi si aggiungono un paio di cavi retrattili extra per ricaricare contemporaneamente più dispositivi, si otterrà la soluzione ideale per alimentare notebook, smartphone e tablet (o smartwatch), occupando uno spazio minimo in valigia o nella borsa del computer.

A nostro avviso, il power bank è il più riuscito tra i tre prodotti, grazie al suo schermo che permette di visualizzare immediatamente la potenza erogata e la carica residua. Tuttavia, anche gli altri due accessori hanno un’utilità concreta, specialmente per chi desidera mantenere ordinata la propria area di lavoro.