Dopo il “back to work” a vacanze terminate, ora è tempo di Back to School e in molti si apprestano ad assemblare un nuovo PC per studiare, giocare o, perché no, per lavorare con la grafica, fare editing, creazione di contenuti e chi più ne ha più ne metta.
Per affrontare questi task al meglio serve quindi una scheda video dedicata, nuova e recente se possiamo e, meglio ancora, in offerta così da risparmiare qualche soldino da investire in altre componenti della build.
Se siete alle prese con l’acquisto di una nuova scheda video, allora siete proprio nel posto giusto; la nostra rubrica sulle migliori offerte Amazon vi permette come al solito di mettere le mani sui migliori prodotti disponibili sulla piattaforma, cercando di scovare per voi non solo le offerte del giorno, promozioni e sconti, ma anche prodotti al minimo storico su Amazon e con prezzi particolarmente convenienti.
Indice:
Le migliori schede video da acquistare oggi su Amazon
A seguire vi proponiamo una selezione accurata delle migliori schede video da acquistare oggi su Amazon, non solo quelle più ricercate e valide, ma anche modelli meno conosciuti e poco “battuti” dall’utenza consumer, il tutto senza trascurare nessuna fascia di prezzo.
Si parte quindi dai modelli più economici, per intenderci con costi a partire da circa 200 euro, fino alle schede video di fascia alta, dove il prezzo solitamente non è un problema.
Schede video fascia bassa
- MSI GeForce RTX 3050 VENTUS 2X XS OC 8 GB Bianca, disponibile a 210,27 euro invece di 225 euro
- XFX SPEEDSTER SWFT210 Radeon RX 7600 Gaming 8 GB, disponibile a 249 invece di 299 euro
- Zotac GeForce RTX 5050 8 GB Solo Single-Fan, disponibile a 260,47 euro
- Intel Arc B580 Limited Edition 12 GB, disponibile a 280,68 euro
- XFX Swift Radeon RX 9060 XT OC 8 GB, disponibile a 319 euro
- Gigabyte GeForce RTX 5060 WINDFORCE OC 8 GB, disponibile su Amazon a 327 euro invece di 337,99 euro
- XFX Swift AMD Radeon RX 9060 XT OC 16 GB, disponibile a 389 euro
Schede video fascia media
- MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G Ventus 2X OC PLUS, disponibile a 441,52 euro invece di 458,67 euro
- ZOTAC Gaming GeForce RTX 5060 Ti Twin Edge 16 GB, disponibile a 448,09 euro
- PowerColor Radeon RX 7800 XT Dual-Fan 16 GB, disponibile a 458, 20 euro
- PowerColor Radeon RX 7800 XT 16 GB Hellhound, disponibile a 545,33 euro
Schede video fascia medio-alta
- PNY GeForce RTX 5070 12 GB Triple Fan, disponibile su Amazon a 553,99 euro
- Gigabyte GeForce RTX 5070 12 GB WIndoForce OC SFF, disponibile a 584,40 euro invece di 667,95 euro
- Sapphire Pulse Radeon RX 9070 16 GB, disponibile a 612,99 euro invece di 674,99 euro
- XFX Radeon RX 9070 Swift OC 16 GB, disponibile a 639 euro
- Sapphire PURE Radeon RX 9070 XT 16 GB, disponibile a 692,71 euro invece di 769,99 euro
- Gigabyte Radeon RX 9070 XT GAMING OC, disponibile a 694,54 euro invece di 725,80 euro
Schede video fascia alta
- PNY GeForce RTX 5070 Ti OC 16 GB Triple FAN, disponibile a 852,99 euro invece di 989 euro
- Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti EAGLE OC ICE SFF 16 GB, disponibile a 862,70 euro invece di 1.129 euro
- ZOTAC Gaming GeForce RTX 5080 Solid Core OC 16GB, disponibile a 1.133,29 euro invece di 1.256,99 euro
- MSI GeForce RTX 5080 16 GB SHADOW 3X OC, disponibile a 1.199 euro
- ZOTAC Gaming GeForce RTX 5090 Solid OC 32 GB, disponibile a 2.546,29 euro
- Migliori schede video: la selezione di questo mese
- Come scegliere la scheda video: la guida pratica
- La riprova della NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti: come va con i nuovi driver dopo 6 mesi
- Intel Arc B580: è davvero buona per giocare a 1440P? Ecco cosa dicono i nostri test
- Serve davvero il PCI-E 5.0 per le nuove schede video? Ecco cosa abbiamo scoperto
