Dopo aver introdotto diverse funzionalità AI, aver reso le classifiche più eque e introdotto le funzioni per il ciclismo e la corsa, l’app Strava si aggiorna con un significativo restyling per la versione per Apple Watch. La nuova app introduce per la prima volta l’integrazione dei Live Segments direttamente su Apple Watch. L’aggiornamento, disponibile a partire dal 4 settembre 2025, mira a migliorare l’esperienza degli atleti grazie a un’interfaccia più intuitiva, reattiva e focalizzata sulle prestazioni, progettata per motivare in tempo reale durante l’attività fisica.

Segui APPLE Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

La funzione Live Segments

Con questo aggiornamento, l’Apple Watch diventa un vero e proprio strumento di allenamento attivo. Durante la corsa o la pedalata, gli utenti possono monitorare passo, distanza, tempo e frequenza cardiaca in modo chiaro. La funzione Live Segments porta sul polso degli utenti un’esperienza di allenamento più coinvolgente e dinamica. Mentre si avvicinano a uno dei tratti monitorati, gli atleti ricevono un avviso sullo schermo dello smartwatch accompagnato da una vibrazione. Una volta entrati nel segmento, il display mostra in tempo reale l’andamento della prestazione, indicando se si è in vantaggio o in ritardo rispetto al proprio record personale. Al termine del tratto, il tempo impiegato viene mostrato immediatamente, consentendo di visualizzare il risultato senza interruzioni nell’attività. Un’interazione semplice e chiara, pensata per rendere ogni corsa o pedalata più stimolante.

Per chi è abbonato a Strava, sono disponibili funzioni avanzate che rendono ancora più precisa la competizione. Tra queste ci sono il confronto in tempo reale con i propri tempi migliori, aggiornamenti visivi sul progresso lungo il segmento e il conteggio della distanza residua. Secondo Matt Salazar, Chief Product Officer di Strava, questa evoluzione non riguarda solo il tracciamento dell’attività, ma punta a offrire agli atleti un’esperienza più coinvolgente, dinamica e motivante. L’aggiornamento è già disponibile a livello globale per tutti i dispositivi con watchOS 10 o versioni successive e conferma il rafforzamento della collaborazione tra Strava e Apple. Dopo le integrazioni con Apple Fitness+ introdotte all’inizio dell’anno, gli utenti iOS che utilizzano Strava, sia in abbonamento sia in prova gratuita, possono accedere a tre mesi gratuiti del servizio Apple dedicato al fitness.

Con il restyling dell’app per Apple Watch, Strava risponde a una tendenza ormai consolidata tra gli atleti della propria community. Nel corso del 2024, l’utilizzo di Apple Watch è aumentato in modo significativo, con una crescita di circa il 20% rispetto all’anno precedente, tanto che il report “Year in Sport” pubblicato dalla piattaforma ha evidenziato che i dispositivi Apple sono i più utilizzati dai runner.